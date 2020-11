MOT SAMTYKKELOV: Vi skylder ofre løsninger som faktisk fører til flere domfellelser og færre overgrep, skriver Nicolai Østeby, i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Vi trenger ikke en samtykkelov

Vi må sørge for et bedre vern rundt overgrepsofre. Men en samtykkelov er ikke veien å gå.

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NICOLAI ØSTEBY (17), fylkesleder Agder Unge Høyre

Seksuelle overgrep er noe av det verste et menneske kan oppleve. Og om ikke opplevelsen i seg selv er vond nok, blir veien gjennom rettsvesenet enda verre.

Ytterst få saker fører til tiltale, og enda færre til domfellelse. Mange føler at systemet svikter dem, og for mange er veien ut å fortsette livet i stillhet, istedenfor å anmelde.

Sånn kan vi ikke ha det i en rettsstat.

Politiet sier selv at de ikke har nok ressurser til å følge opp anmeldelser av seksuelle overgrep, og kunnskapen om overgrep i både påtalemyndighetene og domstolene kan være varierende.

les også «25 under 25»: Det er ikke «usexy» å spørre om samtykke

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no, og merk den med 25 under 25. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Se dagens TV-debatt om samtykkeloven her:

I tillegg dekker ikke straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd alle typer overgrep.

Flere har blant annet pekt på at vernet mot seksuell utnyttelse er for dårlig, og at det kan være vanskelig å tolke hvor lovens grenser går.

Med andre ord: mye taler for at lovverket for seksuallovbrudd må endres, men en foreslått samtykkelov er ikke veien å gå.

Lovverket burde spisses, men det største problemet i nesten alle overgrepssaker er at det står ord mot ord mellom personene det gjelder. En samtykkelov endrer mest sannsynlig ikke den realiteten.

les også Kjemper for samtykkelov: – Voldtektstallene skremmer meg

Tvert imot så kan terskelen for tiltale og domfellelse i rettsvesenet bli enda høyere når fokuset skal dreies enda mer på hva partene sier, fremfor hva som faktisk skjedde.

Bare prøv å sette deg inn i situasjonen selv. Du opplever et seksuelt overgrep som overgriperen mener var helt frivillig fra begge parter, og så møter du et system hvor terskelen for å i det hele tatt etterforske saken er for høy til din sak.

Det er dine ord mot overgriperens, og det holder ikke, hva gjør man da? Selv om tanken er god, løser selv ikke samtykkeloven det problemet.

les også «25 under 25»: Vis hensyn, dropp festen!

Det er derimot andre ting vi kan gjøre. Å senke terskelen for domfellelse starter med å gjøre det lettere for domstolene å stadfeste skyld. Jo høyere straff det er, jo vanskeligere er det for domstolene å dømme en mulig overgriper i tvilstilfeller.

Derfor må vi senke minstestraffen for voldtekt, og ikke øke den som flere foreslår.

I tillegg vil lengre foreldelsesfrister for seksuallovbrudd kunne være med å senke terskelen ytterligere. Vernet for overgrepsofre må bli bedre, og da trenger vi systemendring.

les også «25 under 25»: Vi unge har ofret mye, ikke ta fra oss idretten!

Vi trenger en full gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd, og vi trenger et rettsvesen som møter ofrene med åpne armer og ikke lukkede dører.

Da må vi sørge for bedre kunnskap om overgrep i politi og domstoler, men også mer kunnskap om grenser og samtykke i barnehage og skole.

For vårt felles anliggende er å sørge for færre overgrep, samt å bygge et sterkere lag rundt ofrene som i dag møter en kald skulder i systemet.

For vi skylder ofrene såpass.

Vi skylder dem løsninger som faktisk fører til flere domfellelser og færre overgrep. Da er dessverre ikke samtykkelov veien å gå.

Publisert: 26.11.20 kl. 16:19

Les også