Dagligvarebransjens geniale PR-kommunikasjon

At avgiftskutt vil gagne forbrukerne, sier du?

RUNAR DØVING, professor, Høyskolen Kristiania

Dagligvarebransjens PR-strategi for å få journalister og befolkningen til å tro på deres retorikk har ingen sidestykke i norsk næringsliv. Energi, transport, tekstiler, bankvesen blir overvåket og kritisert, og har mye å lære. Dagligvarebransjen har til og med et politisk parti på laget for å drive ufrivillig lobby.

Det er bare å gratulere dagligvarebransjen som har klart å kalle sine butikker med nytalen «lavprisbutikker». Begrepet har blitt brukt flere tusen ganger i norske medier. Mens de fleste slagord og eufemismer blir avkledd i offentligheten som svada og bedrag, har begrepet blitt stående.

De grønnkledde fra Kiwi ser deg rett i øynene og sier: «Vi gir oss aldri på pris!» Ledelsen i Norgesgruppen vet at den setningen handler om forhandlingene med leverandørene, den såkalte Høstjakta. Der gir de seg aldri på pris. De presser prisen ned, slik at de kan selge varene dyrt og tjene enorme penger. De er utrolig flinke og har all grunn til å le hele veien til banken.

Den viktigste strategien er politisk: Det er å gi statlige avgifter skylda for de høye prisene. Spør man en nordmann hvorfor prisen på øl er dyrt, svarer de statlige avgifter på refleks. Det er ingen som regner avansen. Den evige retorikken har vært brukt i snart 30 år med stort hell. Og jo flere ganger man gjentar den, jo sannere blir den.

Så kan Frp frivillig støtte bondefangeriet med å tro at politikk vil endre prisene. Selv om prisen på en flaske 0,33 Corona koster 40 kroner, der alkoholavgiften er en brøkdel, og vannet koster opptil 50 kr. literen, helt uten den type beskatning, klarer bransjen å forvandle den grådige avansen til å handle om avgifter. Det er mildt sagt imponerende.

Gårdagens nyhet i sakens anledning er at NHO støtter Frps krav om avgiftskutt på grensehandelvarer. Den vil etter VGs oppslag gi 7800 gi arbeidsplasser! Er det ingen som lurer på hvorfor en flaske Ramlösa i Strömstad koster under halvparten av en flaske Farris i Oslo? Og er det virkelig noen som tror at et avgiftskutt vil komme forbrukerne til gode? Tror virkelig NHO og Frp at Dagligvarebransjen ikke kommer til å bruke avgift som argument om 10 år?

Med så høye marginer og så mye markedsmakt er det beundringsverdig hvordan de klarer å få offentligheten til å rette søkelyset mot alt annet enn sin grådige avanse. Det er virkelig bare å gratulere familiene Hagen, Reitan og Johannson som har blitt Norges rikeste med sin fabelaktige PR-strategi.

Publisert: 27.11.20 kl. 08:57

