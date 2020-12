DILEMMA: – I 2019 kom Folketinget i Danmark frem til at det var nødvendig å forby samarbeid med fremmed etterretning om å påvirke beslutningstakere eller «den allmenne meningsdannelse». Norge har ikke lenger en lignende paragraf, men godt begrunnet politikk krever aktiv og åpen debatt om balansen mellom sikkerhet og frihet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Torstein Bøe / NTB

Debatt

Nye trusler krever ny debatt

Politikerne må avgjøre om våre personlige friheter gir rom for et forbud mot å hjelpe andre stater med skjult påvirkning i Norge.

HALLVARD NOTAKER, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier

Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter norsk lov er det ikke forbudt å samarbeide med en fremmed etterretningstjeneste om påvirkningsoperasjoner. Dermed kan myndighetene heller ikke følge med på norske borgere som måtte drive med slikt her i landet. Den som ikke bryter loven, har en åpenbar rett til å få være i fred for PST eller andre sikkerhetstjenester.

Den mer anspente internasjonale situasjonen de siste årene har gitt ny aktualitet til spørsmålet om et forbud. Stormaktsrivaliseringen øker, også i nordområdene. Situasjonen i Ukraina har til gode å stabilisere seg. De åpne trusselvurderingene fra PST og Etterretningstjenesten advarer om påvirkningsoperasjoner fra russisk, kinesisk og iransk etterretning.

Høstens hackerangrep mot Stortinget understreker alvoret.

les også PST mener russiske militær-hackere sto bak angrepet mot Stortinget

Hovedargumentet imot forblir likevel sterkt: Ytringsfriheten tilsier at vi kan delta i offentligheten slik vi vil. Dilemmaet er som før: Økt sikkerhet risikerer å gå på bekostning av frihetene som skal beskyttes.

Påvirkningsoperasjoner kan være skadelige nok i seg selv, slik vi har sett ved valg i USA, Frankrike og Storbritannia. Likevel er trusselen størst der de inngår i det som kalles «hybrid» eller «sammensatt» virkemiddelbruk, for eksempel i kombinasjon med cyberangrep og sabotasje mot vann-, strøm- eller telenett. I verste fall kan en slik kampanje legge til rette for et militært angrep.

Det er samspillet mellom virkemidlene som gir dem styrke, men også som kan avsløre dem. Derfor gjør mangel på informasjon om påvirkning oppgaven vanskeligere, som i TV-programmet «Beat for Beat», der deltakerne skal gjenkjenne en melodi ut fra bare ett av instrumentene.

les også Rapport: Russiske myndigheter påvirket valget i USA i 2016

I 2019 kom Folketinget i Danmark frem til at det var nødvendig å forby samarbeid med fremmed etterretning om å påvirke beslutningstakere eller «den allmenne meningsdannelse».

Norge har hatt en liknende paragraf, men har det ikke i dag. Stortinget forbød i 1950 nordmenn å drive visse typer påvirkning finansiert av fremmede stater og å spre falsk informasjon som kunne true «rikets sikkerhet». Paragrafens mål var sovjetisk påvirkningsarbeid og norske kommunister. Da Stortinget vedtok den nye straffeloven av 2005, ble paragrafen utelatt. Lund-kommisjonens oppvask etter den kalde krigens overvåking og Ytringsfrihetskommisjonens rapport hadde begge satt dype spor. Eventuelle bekymringer for statssikkerheten var heller knyttet til terror enn til stormaktsrivalisering.

Derfor har ikke PST lov til å følge spor etter fremmed etterretning videre der de måtte lede til nordmenn som yter bistand i form av sin tillit hos andre, for eksempel på nett eller i organisasjonslivet.

Etter opphevelsen av forbudet har store endringer utvidet rommet for å drive uforstyrret påvirkning: Cyber- og medieutviklingen har åpnet uante muligheter, samtidig som at statene det advares mot i trusselvurderingene, er blitt mer innstilte på å ta dem i bruk. Blindsonen den nye straffeloven skapte, har vokst kraftig.

les også Falske trusler

Utviklingen gjør det vanskeligere å se sammenhenger og forstå hva en fremmed stat forsøker å oppnå. Faren øker for at Norge svarer feil og for sent. Er målet langsom svekkelse av troen på vestlige demokratier og institusjoner, kan også svaret være langsomt. Rammes spesifikke næringer, kan motivasjonen være handelspolitisk og mat for diplomatiet. Rammes infrastruktur der Norge skal ta imot allierte forsterkninger, må Forsvaret forberedes på innsats. Spennet i motpartens mulige strategiske mål er større enn under den kalde krigen, da faren litt forenklet ble antatt å være storkrig eller ingenting.

Tidligere i høst fikk justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) spørsmål om påvirkningsoperasjoner fra leder og første nestleder i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap) og Jenny Klinge (Sp). Begge lurte på hvordan hun så på behovet for å endre lovreguleringen. Statsråden anerkjente problemstillingen, men antydet ikke hva regjeringen eventuelt ville gjøre. Hun viste til at nye tiltak «vil kunne berøre ytringsfriheten og personvernet».

Det finnes flere botemidler enn et forbud mot påvirkning. Både i NATO og i Norge styrkes «motstandsdyktigheten» mot sammensatte trusler, slik at de blir mindre fristende å ty til. Regjeringen har i høst oversendt Stortinget en ny samfunnssikkerhetsmelding og langtidsplan for forsvarssektoren. Disse varsler tiltak for bedre situasjonsforståelse på tvers av militære og sivile etater. Det er viktig, selv om påvirkningsdilemmaet forblir uløst.

Spørsmålet om et forbud mot påvirkning er dypt prinsipielt, men politiske vedtak er aldri frikoblet fra sin historiske kontekst. Fraværet av en påvirkningsparagraf har andre følger i dag enn da den ble fjernet. Hvorvidt endringene er store nok til å rettferdiggjøre et videre mandat til PST, må avgjøres av de folkevalgte.

Godt begrunnet politikk krever aktiv og åpen debatt om balansen mellom sikkerhet og frihet.

Publisert: 08.12.20 kl. 14:51

