Kommentar

De som endrer liv

Av Hanne Skartveit

Kadras barndom var en katastrofe. Likevel har hun blitt en av Norges viktigste stemmer, og en av våre sterkeste kvinneskikkelser. Det finnes en forklaring på at det ble slik.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kadra er kvinnen som på tidlig 2000-tallet viste Norge at kjønnslemlestelse av jenter skjer - i vårt eget land. Hun gikk med skjult kamera inn i moskeene, og filmet religiøse ledere som sa at hun måtte adlyde foreldrene, også dersom de ville lemleste henne.

Det er lett å glemme hvordan debattklimaet var den gangen. Kaster vi et blikk over grensen til dagens Sverige, får vi et inntrykk. Norske sosialantropologer og andre samfunnsforskere mente at vi måtte være åpne for kulturelle forskjeller, og at vi som samfunn dermed ikke kunne sette oss til doms over kvinneundertrykking og sosial kontroll i innvandrermiljøer.

Skal ha mye av æren

Med Kadra kom de ungdommene som forskerne snakket om, selv marsjerende inn i norsk samfunnsdebatt. Blant dem Shabana Rehman. De krevde å få beskrive sin egen virkelighet, og de krevde den samme friheten og de samme rettighetene som andre norske ungdommer hadde.

Vi kan takke disse modige kvinnene for at vi stort sett har fått en ryddig og god integreringsdebatt i Norge. De har gitt politikerne ryggdekning til å sette ord på vanskelige temaer. Og de har stengt veien for de akademikerne som ønsket å bortforklare menneskefiendtlige skikker og tradisjoner. Shabana, Kadra og de andre som krevde å bli hørt, skal ha mye av æren for at Norge ligger godt an i internasjonale målinger som vurderer hvor vellykket integreringspolitikken er.

Kadra Yusuf gikk foran, tidlig på 2000-tallet Foto: Hansen, Frode

Det finnes en forklaring på at Kadra og Shabana steg frem i norsk offentlighet, som de sterke personlighetene de er. Svaret ligger i skolen. I gode lærere, som med sin innsats endret liv. Voksne mennesker som representerte trygghet og stabilitet, som ga selvtillit og tro på fremtiden. Som stilte krav og hadde forventninger, og som aldri tenkte at et vanskelig utgangspunkt er en unnskyldning for dårlig innsats.

Med på klassetur

Shabana Rehman har fortalt om sin lærer, Tora Mæhle. Hun tok med seg Shabana hjem, hjalp henne med lekser, ga henne ly når hun trengte det. Ga henne bøker, og lærte henne om Norge. Snakket med foreldrene om hva som forventes i norsk skole, både av Shabana selv, og av familien hennes. Sørget for at Shabana fikk være med på klasseturer, og delta på lik linje med de andre barna i klassen.

Kadra deler denne erfaringen. Rett før jul oppdaget hun at et debattinnlegg hun hadde skrevet i avisen, var utgangspunkt for en tentamensoppgave i norsk. Kadra reagerte spontant - dette hadde aldri skjedd uten Bjørg.

Bjørg, det er læreren som fulgte Kadra i årene etter at hun kom som flyktning til Norge. Bjørg var en kravstor lærer, som så at den lille jenta hadde store gaver. Og store problemer hjemme.

“Slik gjør vi det her”, sa Bjørg alltid hvis det var snakk om hvorvidt Kadra skulle få være med på leirskole, eller delta i svømmeundervisningen.

Amalie Skram og Camilla Collett

Kadra er en av de mest beleste jeg kjenner. Ikke en av de mest beleste med innvandrerbakgrunn. Nei, en av de mest beleste. Punktum. Hun fikk bøker av Bjørg - og rom til å lese. Bokstavelig talt et rom, på skolen. Skolen ble et fristed, der den unge jenta kunne forsvinne inn i litteraturen. Det var et godt sted å være, særlig når livet ble litt røft.

Shabana Rehman er en av de heldige som hadde en fantastisk lærer, som så henne, og hjalp henne når livet var vanskelig. Foto: Frode Hansen

Gjennom å lese norske klassikere lærte Kadra å forstå Norge. Hun lærte om makt og politikk, om selveiende bønder og trassige småkårsfolk. Gjennom Camilla Collett og Amalie Skram så hun mye av den samme kvinnekampen som hun selv sto midt oppe i.

Da Kadra oppdaget at hennes egen tekst var del av tentamensoppgaven, sendte hun Bjørg en melding:

“Jeg vil at du skal vite at jeg er meg fordi du tok vare på meg, så meg og krevde av meg. Så tusen takk.”

Det er ikke bare unge kvinner som har historier om den ene, den som gjorde en forskjell i en vanskelig oppvekst. Abid Raja har fortalt om en barndom preget av vold, der han i en periode måtte få hjelp i barnevernet. Han fant støtte i bibliotekaren som så ham. Som husket ham hver gang han kom innom, og ga ham nye bøker. Hvis hun ikke var der når han kom, så snudde han i døra. Det var henne han ville snakke med, det var hun som visste hvem han var, og hva han trengte.

I dag er Abid Raja Norges kulturminister.

Den norske fellesskolen er nøkkelen til et godt samfunn. Den er det viktigste vi har for det fellesskapet Norge er, det som skal gi alle de samme mulighetene til å få et godt liv.

Må dyrke læreren

Etter coronaen blir det tøft for mange. Konkurser og arbeidsledighet, med påfølgende store offentlige utgifter. Da er det helt avgjørende at vi slår ring om skolen. At lærerne får det handlingsrommet de trenger for å kunne se alle elevene. Vi vet at coronaen har vært tøffest for de som hadde det vanskelig fra før. Enda mer enn andre, trenger de den ene som fanger opp hvordan de har det, som gir omsorg og stiller krav.

Det handler om langt mer enn integrering. For sårbare og utsatte barn finnes overalt. Barn som faller utenfor, faglig eller sosialt. Eller barn som bare trenger litt ekstra, fordi de ikke er som alle andre.

Derfor skal vi dyrke lærerne. Og særlig den læreren som gjør at eleven som strever i dag, i morgen kan si som Kadra: “Jeg er den jeg er fordi du så meg. Og hadde forventninger til meg. Tusen takk.”