Å holde sammen når vi holder avstand

Sorg og pandemi er en dårlig kombinasjon. Vi skal holde avstand i en tid vi helst vil holde sammen. Dette utfordrer oss til å vise omsorg på nye måter. Allehelgensdagen kan gi oss noen nye muligheter.

OLAV FYKSE TVEIT, preses, Den norske kirke

Pandemien vi nå står i har gjort dagene ekstra krevende for oss alle, men enda mer for noen av oss. Noen har blitt alvorlig syke, og noen har mistet sine kjære. Vi lever med avstand og noen er i karantene eller isolasjon. Når sykehjem og sykehus måtte lukkes gjennom pandemiens første tid, ble mange avskåret fra å være nær sine kjære. Det har gjort smertelig vondt. Mange eldre ble isolert og kjenner på ensomhet. Med behov for fortsatte besøksrestriksjoner i en ny smittebølge er det fare for at dette igjen blir forsterket.

Også for gravferder ble det innført restriksjoner. Antall deltakere måtte reduseres. For mange ble det en dobbel smerte å bære. For sorg kan være ensomt i seg selv. Sorg tar tid og sorgarbeid er krevende. Når livet vibrerer på sitt sterkeste trenger vi hverandre.

Søndag er det allehelgensdag. Tusenvis av lys tennes på kirkegårder og gravlunder landet rundt. Vi minnes våre døde og finner trøst i fellesskapet rundt sorgen og savnet. Dette kan ingen ta fra oss. Over hele landet åpner kirkene sine dører denne dagen. Det inviteres til fellesskap og stillhet, samtaler og gudstjenester. Her kan vi møte andre som også sørger. Det arrangeres minnegudstjenester med ord og toner, fellesskap, lystenning og et budskap om håp som kan gi oss kraft til å gå veien videre. Selv om vi må gjøre det innenfor de begrensninger som gjelder, kan vi på denne måten nå få gi sorgen rom igjen. Den muligheten kan vi gripe. Vi kan la tanker og følelser komme til uttrykk ved en grav eller i et kirkerom.

Allehelgensdag betyr stadig mer for stadig flere. Det er en vakker tradisjon å tenne lys på gravene. Lysene skinner i mørket og sier mye om sorg og savn, men forteller også at den døde ikke er glemt.

Kirken skal holde håpet og omsorgen levende på tross av de restriksjoner pandemien setter. I en av sine vakre salmer skriver Svein Ellingsen: «Vi bærer mange med oss». I bønn og omtanke bærer vi med oss også dem som ikke kan være til stede i kirkerommet. Vi bærer med oss både familie og venner i det fellesskap den avdøde hørte til. I kirken synger vi de samme salmene som før, og løfter frem håpet om Guds omsorg og ordet om Jesus, den hjelpeløses hjelper, som blir værende hos oss i liv og død, i glede og i sorg.

Allehelgensdag er dagen for fotoalbum og erindringer, glede og gråt. Det er en dag for samtale om den som er gått bort. Å verne om de gode minnene, å bearbeide vår sorg og våre tap i møte med både liv og død er viktig. For noen kom døden så altfor tidlig. For andre kom den som en avskjed som en visste ville komme som en del av livets gang. Minner kan leve videre, i kjærlighetens navn.

Det er denne relasjonen som også kommer til uttrykk i vår bønn og vår takk på allehelgensdag. For kjærligheten er sterkere enn døden, og lyset er sterkere enn mørket.

