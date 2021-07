VARSKO: Johan Kokaas Ingebretsen mener det er på tide at samfunnet står opp for transpersoners rettigheter. FOTO: Privat

Debatt

Transpersoners helsetilbud må reformeres nå

Transpersoner har siden starten vært pionerer i lhbt-bevegelsen. Fryktløst har ikoniske aktivister brøytet vei for alle kommende generasjoner gjennom å skape et åpnere, mer inkluderende samfunn. I dag er derimot transpersoner sterkt diskriminert i Norges behandlingssystem på Rikshospitalet. Nå er det på tide at samfunnet står opp for dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOHAN KOKAAS INGEBRETSEN, student

I det siste har vi sett mange angrep på transpersoner. KrF ønsker gjennom sitt nye partiprogram å nekte trans-barn livsviktig helsehjelp og minske undervisning i skolen. Dette er svært farlig politikk. Mange kjente skikkelser har uttalt seg svært transfiendtlig på feigt og uvitent grunnlag. Dette reflekterer at noe må endres i samfunnet.

For å utføre kjønnsbekreftende behandling må du gjennom en langvarig diagnose-prosess for å få diagnosen kjønnsinkongruens. Her «bevises» det at man er trans. Helsepersonell skal etter utredning bestemme om du møter samfunnets krav for å oppnå behandling. Her er det mange ting å ta tak i.

les også Emma Ellingsen har gjennomført kjønnskorrigerende operasjon

For det første er det ekstremt viktig at det å være trans ikke skal behandles som en psykisk sykdom. Dette er ikke tilfelle, variasjoner innenfor kjønnsspekteret er en naturlig del av vårt biologiske mangfold og bør behandles deretter.

Selv om transpersoner har blitt grovt diskriminert og personer nekter å anerkjenne dem, betyr det ikke at de ikke eksisterer. Det som derimot kan øke sjansen for andre psykiske vansker er å bli nektet å leve sitt egentlige kjønn.

I tillegg er kriteriene for kjønnsinkongruens tilpasset samfunnets tokjønnsmodell og er derfor ikke realistiske for mange transpersoner. Ikke alle føler seg hjemme i kjønnsforventningene. Dette kan føre til at personer ikke får hjelpen de trenger, eller at de ikke får den optimale behandlingen de bør ha.

Et eksempel på dette er at ikke-binære personer i de fleste tilfeller ikke får behandling, simpelt fordi de er ikke-binære. Å nekte personer helsehjelp på grunn av deres kjønnsidentitet viser grov svikt i det norske behandlingssystemet.

les også Når medisinen møter minoriteter

Rikshospitalet er også det eneste stedet i Norge som i dag som gir full offentlig behandling. Dette monopolet skaper dårlig kapasitet og gir mulighet til å opprettholde konservative metoder.

Behandlingen må desentraliseres slik at personer i sårbare situasjoner får umiddelbar, hensiktsmessig helsehjelp. Prosessen skal ikke være langtrukket og preget nedverdigende behandling.

Det finnes derimot et veldig godt alternativ: informert samtykke. Forskning underbygger funksjonaliteten til denne modellen.

I dette tilfellet vil individet få diskutere hva man føler og hvilke muligheter man har sammen med en ekspert. Her blir man informert om både de positive og negative konsekvensene, men individet skal ta valget som angår en selv. At denne metoden ikke praksis i Norge i dag er uforståelig.

Det er viktig å tenke over hvilket signal vi sender som samfunn når transpersoner ikke har samme autoritet og selvbestemmelsesrett over kroppen sin som majoriteten.

les også «25 under 25»: Vi trenger et tredje kjønn!

Selv om normene i samfunnet har godtatt en slik behandling av transpersoner er det skammelig å opprettholde et slikt system. Trans-debatten omtales som en vanskelig debatt, men det skal ikke være vanskelig, fordi andres likeverd er ikke oppe for debatt.

Dette handler ikke om politisk ståsted, religion eller opprettholdelsen av konservative verdier, men menneskeverd.

Derfor er det på høy tid at norske politikere tar et klart standpunkt og reformere behandlingssystemet til transpersoner.