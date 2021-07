SVARER: Høyres Margrethe Tybring-Gjedde svarer på mandagens utspill fra APs Nils Kristen Sandtrøen. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Debatt

Høyre vil skape mer, og inkludere flere i arbeidslivet

Skal vi skape et samfunn med muligheter for alle, hjelper det ikke med Arbeiderpartiets retoriske slagord og skatteøkninger. Da må vi få flere mennesker i jobb, skape flere arbeidsplasser og sikre at enda flere unge fullfører videregående skole.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.



MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen

Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet skriver i VG, i kjent Arbeiderparti-stil, om at alt går dårlig i Norge. Det er lite troverdig når han bevisst velger å overse tre viktige områder for vår fremtidige velferd der tallene peker tydelig i riktig retning.



1) Rekordmange ungdommer fullfører nå videregående skole – over hele landet. Kampen mot frafall er en av Høyres viktigste saker.

Derfor har vi gitt over 46 000 lærere tilbud om videreutdanning, fått over 4500 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, innført en fraværsgrense og styret innsatsen mot mobbing. Det fungerer.

I 2020 fullførte 5000 flere elever videregående sammenlignet med i 2013. Det er det viktigste grepet for å sikre at våre ungdom ikke faller ut av fellesskapet og arbeidslivet.



2) Høyre i regjering har de siste årene håndtert et kraftig oljeprisfall og en koronakrise. Tallene før pandemien viste at 3 av 4 nye jobber ble skapt i privat sektor, at rekordmange unge fikk lærlingplass og at sysselsettingsandelen var på vei opp. Det er dit vi skal tilbake.

Rett før sommeren kunne vi nok en gang glede oss over at arbeidsledigheten er på vei ned og aktiviteten er på vei opp.

3) I løpet av de tre første månedene i år ble det etablert 20 000 bedrifter. Et så høyt tall har aldri vært registrert før.

Å legge til rette for at bedriftene kan skape lønnsomme arbeidsplasser til folk er helt avgjørende for vår felles velferd.

les også Hvorfor skal vi eksportere mer?

Sandtrøen har likevel helt rett i at Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi skal nå ambisiøse klimamål, samtidig som vi vet at inntektene fra oljen vil synke og at norsk økonomi vil trenge flere ben å stå på.

Vi har fortsatt for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet, og mange opplever at arbeidslivet stiller høyere og høyere kompetansekrav.

For oss i Høyre er det derfor åpenbart at det viktigste vi gjør for å ta Norge ut av koronakrisen er å sikre at norske bedrifter har gode rammevilkår til å lykkes og skape nye arbeidsplasser.

I motsetning til Arbeiderpartiet mener vi derfor det siste norske bedrifter trenger nå er en kraftig skatteregning som reduserer deres konkurranseevne, hindrer deres evne til å investere i ny miljøvennlig teknologi og gjør det vanskeligere å produsere og eksportere varer.

Arbeiderpartiet, i tett samarbeid med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG, vil gjøre oss mer oljeavhengig – ikke mindre.

På veien ut av krisen er det viktigere enn noen gang å inkludere flere i arbeidslivet. Det er derfor skuffende og avslørende at Sandtrøen i sitt innlegg ikke nevner kompetanse eller utdanning med et eneste ord. Skal vi omstille norsk økonomi og ha et godt velferdssamfunn for oss alle, må vi gi flere tilgang til utdanning uansett hvor de bor i landet.

les også Vanlige folks tur til trygghet og velferd

Høyre har satt i gang en kraftig satsing på desentralisert og fleksibel utdanning, og vi vil gi flere voksne mulighet til å ta etter- og videreutdanning og fagbrev ved siden av jobb. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for det lokale næringslivet.

Vi vil gjennomføre en ungdomsskolereform slik at flere ungdom får en mer praktisk og variert skolehverdag, og vi vil gjennomføre et nytt yrkesfagløft slik at flere ungdom får et fagbrev i hånden. Vi skal blant annet stille krav til yrkesfaglærernes kompetanse og styrke utstyrsparken på yrkesfag. Målet er at 9 av 10 skal fullføre videregående skole innen 2030.

Arbeiderpartiet går inn en valgkamp med fine slagord. Høyre har konkrete tiltak som skal sikre at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i eksisterende og nye næringer, og at flere får kunnskapen og muligheten til å delta i arbeidslivet.