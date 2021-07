KRITISK: - Det er alvorlig at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet lar seg friste til et budsjettforlik der brus går foran forskning og fremskritt, skriver Nils-Ola Widme. FOTO: Tore Kristiansen

Debatt

Fanta over forskning. Hodeløs prioritering

Stortingsflertallet fjernet i vår avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer. Dette finansierte de blant annet ved å kutte i forskning. Det er en hodeløs prioritering for en økonomi under omstilling. Nå er det på tide å diskutere hva slags jobber som skal prioriteres her til lands.

NILS-OLA WIDME, næringspolitisk direktør i Abelia

Regjeringspartiene og Frp ble enige om å bruke over en milliard kroner på å fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer, og 750 millioner på kutt i bompenger. Dette er valgflesk med en bitter ettersmak.

Prioriteringene ble finansiert ved kutt i forskningsaktiviteten. Det er ubehagelig for en økonomi på vei ut av oljetåken, og som ikke kan konkurrere om billig arbeidskraft.

Når norsk økonomi i økende grad skal leve av nye teknologiske løsninger og kunnskapen i hodene til folkene våre er prioriteringen også skadelig.

Nils-Ola Widme Foto: Ilja C. Hendel

Vi har 183. 900 helt eller delvis arbeidsledige. Avgiftskuttene Stortinget vedtok er ment å sikre jobber i dagligvarebransjen. Ringnes bryggeri har imidlertid uttalt at sysselsettingseffekten av avgiftskuttet er vanskelig å spå.

Over tid er veksten i norsk økonomi avhengig av forskning og innovasjon. Vi trenger spesielt forskning som øker verdien av nasjonens ulike konkurransefordeler, eller som kan skape grunnlag for nye fordeler.

Vi lever ikke av oljen, men av de kunnskapsnæringene som er skapt rundt oljen, havet og andre kilder til norske fortrinn.

Da er det alvorlig at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet lar seg friste til et budsjettforlik der brus går foran forskning og fremskritt. Budsjettforliket innebærer blant annet fire farlige forskningskutt i Forskningsrådet:

· Kutt i forskningsaktiviteter på 80 millioner kroner

· Kutt i integreringsforskning på 3 millioner

· Kutt i satsing på hydrogenforskning på 5 millioner

· Kutt i fond for CO2-håndtering på 5 millioner

Politikerne er glade i å snakke varmt om innovasjon og forskning. Men der vi kutter, satser man i andre land.

Både EU og USA pøser penger inn i forskning og ny teknologi. For ikke å snakke om Kina. De gjør det for å stimulere det grønne skiftet, for å skape fundament for ny økonomisk vekst, og for å styrke sine geopolitiske posisjoner i fremtiden. Norge investerer bare ca. 2 prosent av BNP på forskning, mens Tyskland, Sverige og USA ligger på over 3%. Norge vil tape på dette.

All ære til dagligvarebransjens lobbyarbeid. De har overbevist politikerne om at kutt i brusavgifter skaper nye jobber.

Men realiteten er at disse skattepengene er gått til å demme opp for et fall i sysselsetting, som antagelig bare vil fortsette på grunn av teknologidrevet automatisering og nye forretningsmodeller.

Utviklingen er trist for de som rammes, men en realitet som landets politikere ikke kan se bort ifra når de prioriterer bruken av skattebetalernes penger.

Mens sysselsettingen faller i varehandel, har nesten hver tredje nye jobb de siste fem årene kommet i teknologi- og kunnskapsbedriftene. Dette er også bedrifter med langt høyere produktivitet per ansatt enn i varehandelen. Ytterligere investering i forskning vil kunne løfte veksten i hele økonomien.

Det er ikke likegyldig hvilke næringer og hvilke jobber vi bruker skattepenger på å fremme. Fremfor å satse statens penger på arbeidsplasser som dessverre står i fare for å forsvinne, må vi investere i arbeidsplasser som har kunnskap og teknologi som driver for innovasjon og lønnsomhet.

Det er på høy tid med en reell debatt om jobbskaping, og om hvilke skattefinansierte investeringer som gir best avkastning.