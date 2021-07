SHOPPING: Jaget etter noe nytt fører oss ut i en miljøkatastrofe, skriver innleggsforfatteren. Foto: Thomas Brun / NTB

Koster billige klær mer nå enn før i tiden?

Moteindustrien selger oss en drøm om hvem vi kan være på utsiden, som ofte blekner etter første vask. Hva gjør man så? Da bærer det ut i butikkene igjen for å jage en ny drøm, og den finner man ofte på salg. «Kupp!» tenker vi, og den blir hengende ubrukt i skapet.

Publisert: Nå nettopp

SARA BJARENG, Medier og kommunikasjonsansvarlig,

Foreningen UFF Butikkene i Norge

Slik endte vi opp i en miljøkatastrofe der produsentene gjør alt annet enn å faktisk løse problemet. Slik var det nok ikke før i tiden.

Jeg husker mormor fortalte meg om nylonstrømpebuksene de brukte på 60-tallet.

«Etter å ha brukt og vasket dem hundrevis av ganger ble de til slutt grønne i fargen», fortalte hun meg og lo.

I dag er nylonstrømpebukse nærmest til engangsbruk ettersom de rakner om

du ikke har filt negler ned til neglebåndene før du tar de på deg. Og hva gjør man når de rakner? Kjøper nye.

Sara Bjareng FOTO: Privat

Etter å ha jobbet i Norges største vintageforretning i 4 år har jeg hatt utallige plagg mellom hendene mine i all slags type stoffer og kvalitet. Når vi priser tøyet i UFF, skal kvaliteten reflekteres i prisen, og jeg ble i løpet av min tid som butikksjef en ekspert på kvalitetsvurdering.

Noen av merkene vi får inn er H&M, Bik Bok og Lindex fra ca 1970- til sent 90-tall. Kvaliteten på dette tøyet er helt fantastisk, så hvorfor er ikke denne gode kvaliteten der lenger?

Når jeg besøker disse butikkene i dag får jeg en vond smak i munnen når jeg kjenner på de tynne skjøre stoffene de har brukt sammenliknet med vintagetøyet.

Moteindustrien har skapt et enormt press på at vi hele tiden må fornye garderoben, uansett om vi vil det eller ikke. Dette har de gjort gjennom å senke kvaliteten på tøyet og konstant lansere nye kolleksjoner i butikkene med store reklamekampanjer som frister og oppfordrer til fornyelse.

«NEWS» er et stort ord som påvirker mange av oss, og det er en grunn til at vi ser det konstant. Fast-fashion forretninger gir i snitt ut 52 nye mikro-kolleksjoner i løpet av et år. Det vil si en ny kolleksjon hver uke.

En mistanke jeg har er at det ikke er den dårlige kvaliteten som gjør tøyet «billig». Når jeg sammenligner kvaliteten i butikkene i dag med den kvaliteten på det tøyet som ble produsert for samme butikk på 80-tallet, synes jeg fast fashion i dag faktisk er fryktelig dyrt med tanke på hvor lenge plagget vil vare. Hva er det vi egentlig betaler for? ikke kvaliteten i alle fall.

Jeg tror vi betaler for reklamekampanjer, og lønn til toppledelsen i disse selskapene, fremfor bærekraftig kvalitet og materialer og levedyktig lønn til fabrikkarbeiderne.

Skal man se dette fra en produsents ståsted, hvor budsjetter hele tiden skal overgå forrige kvartal, og det skal være en økonomisk vekst som skal please toppledelsen, er ikke gode levedyktige klær en spesielt god forretningsmodell.

Hva er vitsen med å produsere noe som skal vare i 10 år, når du kan få kundene til kjøpe nye klær etter en sesong?

Jeg mener at mange av de store fast fashion-butikkene driver med grønnvasking. De lanserer kolleksjoner med navn som får dem til å fremstå som miljøvennlige, men realiteten er en helt annen. Et eksempel er H&M sin «Conscious» kampanje i 2019, som fikk kritikk av Forbrukertilsynet for grønnvasking.

Lindex har nylig begynt å selge second hand i egne butikker. I et intervju med KK sier Anna-Karin Dahlberg, Head of Sustainability i Lindex: «Klimaet venter ikke, og en av de viktigste tingene vi må gjøre for fremtiden, er å spare naturressurser ved å forlenge produktets levetid. I dag tilbringer mengder av klær mesteparten av levetiden sin hengende i et skap uten å bli brukt».

Her innrømmer hun jo rett ut at overforbruk og overproduksjon er et problem. I stedet for å produsere færre klær i bedre kvalitet skal de tjene penger på de samme plaggene to ganger og samtidig kalle seg «miljøvennlig».

Det er helt hårreisende, spør du meg.

Ved å skrive dette bidrar jeg ikke i lengden til mer inntekt for UFF. Vi genererer midler til bistandsarbeid gjennom at folk kjøper nytt og kvitter seg med det gamle - helst så lite brukt som mulig.

Så hvis vi er så heldige og kommer til det punktet at folk kjøper tøy i god kvalitet for å så bruke det opp, mister vi vårt levebrød. Men det viktigste for oss er at verdens miljøkrise blir løst.

I UFF jobber vi for at de fattigste i verden skal få det bedre, og klimaendringene påvirker disse aller mest. Om noen år går kanskje alle midlene vi bidrar med til prosjekter i Afrika og Asia til å takle utfordringer som har oppstått av klimaendringer. Om vi må endre vår inntektskilde i fremtiden fra second hand til noe helt annet, så får det bare være slik.

Vi ønsker å høre fra fast fashion-industrien hva de faktisk har tenkt å gjøre i fremtiden for å løse problemet, og ikke hvilke nye pr-stunt som skal til for at folk skal tro at de handler med god samvittighet- samtidig som de fortsetter å selge millioner av plagg i året til en «dyr» pris for både oss og miljøet.