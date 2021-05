Leder

Vi trenger flere sykepleiere

Foto: Tore Meek / NTB

Om få år vil Norge mangle 28 000 sykepleiere. Alarmen blinker fortsatt rødt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ifølge tallene fra Samordna opptak, gjengitt av NRK denne uken, hadde 13 370 personer sykepleierutdanningen som førstevalg kommende høst.

Problemet er at det kun finnes 5100 studieplasser.

To ting må gjøres nå: Behovet for nye studieplasser er opplagt. Dette kan ikke vente lenger. Så må det legges til rette for at de nye helsefag- og sykepleierstudentene får praksisplasser.

Det tredje som må til – som både er mer langsiktig og noe mer krevende – er å sørge for at så mange som mulig av dem som det offentlig utdanner til disse viktige oppgavene også blir stående i jobb lengst mulig.

Som NRK har meldt, er ikke altfor få studieplasser det eneste problemet når det gjelder Helse-Norges fremtidige bemanningsbehov. Stadig flere av dem som gjennomfører sykepleierutdannelsen slutter før det har gått ti år.

Noen går over i administrative stillinger, andre bytter beite fullstendig. Noen blir langtidssykmeldte, noen må på attføring. Ifølge en rapport fra NOVA-OsloMet opplever mange kronisk underbemanning som et så stort problem at det går utover arbeidsmiljø og helse.

les også Hun er fagleder for intensivsykepleierne: – Vi står i et levende mareritt

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som VG tidligere har publisert, er oppsiktsvekkende. De fremkom i en rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet, og viste at i tillegg til de 28 000 sykepleierne Norge vil mange i 2035, vil vi også ha 18 000 helsefagarbeidere for lite.

Om ytterligere 25 år vil behovet i helse- og omsorgssektoren være doblet. Ifølge SSBs beregninger vil sektoren stå for 24 prosent av alle årsverk i Norge.

Prognoser som dette bygger gjerne på fremskrivninger med utgangspunkt i et nåtidsbilde. Mye kan, og vil bli endret fra dags dato til 2025, eller 2060, for den del. Folk holder seg generelt friskere lenger. Flere har mulighet til å bo hjemme i egen bolig, lengst mulig. Omsorgsbehovene melder seg senere.

Men noen trender er likevel så vidt tydelige at man med sikkerhet kan forutsi hva fremtiden bringer. Nåværende demografi, for eksempel, gir en pekepinn på kommende befolkningsutvikling. Vi blir stadig flere eldre som trenger helsehjelp og omsorg. Flere lever lenger. Eldrebølgen er et faktum.

les også Fortellingen om intensivsengene

l tillegg har coronaen vist oss viktigheten av et operativt helsevesen. Men også sektorens sårbarhet. Når neste pandemi kommer, kan vi ikke være like avhengige av arbeidskraft utenfra. Vi må ha sykepleiere og helsepersonell som bor i Norge, og som er en organisk del av helsevesenet.

Dette kravet om flere studieplasser til sykepleierne skiller seg fra andre mer eller mindre akutte kriser i arbeidslivet der profesjonsgruppene forlanger mer og bedre utdanning. Fremtidens behov for helsearbeidere er faktisk, og bygger på krav som kan underbygges.

Dessuten vet våre myndigheter at det er mulig å løse dette nå. Simpelthen fordi søkertallene til sykepleierutdanningen er såpass store, at kapasiteten gradvis kan bygges opp frem mot 2035.

Det er ikke for sent. Men vi har bare tiden og veien.