VERDENSSSTJERNE: Billie Eilish (19).

Billie Eilishs Vogue-forside: − Hun skylder oss ingenting

Pop-stjernen Billie Eilish (19) poserer på forsiden av Vogue, og kritikken hagler. Damned if you do - damned if you don’t. Hvorfor er kvinnekroppen et så hett diskusjonstema?

CARINA ELISABETH CARLSEN, Master i empowerment og helsefremmende arbeid / fat studies scholar, USA

Kropp, og særlig kvinnekropp, selger uansett hvordan du velger å kle deg. Det er musiker Billie Eilish (19) et godt eksempel på. Eilish er kjent for å kle seg i store, baggy klær for å slippe kommentarer om kroppen sin. Dette har likevel ført til at paparazzi-fotografer er desperate etter å ta bilder av henne uten genser.

For en tid tilbake sirkulerte et bilde av henne iført singlet i sosiale medier, hvilket førte til oppstyr av en annen verden. Hun seksualiseres og kommenteres - den ene kommentaren kåtere eller mer kritisk enn den andre.

Når hun nå pryder forsiden av Vogue, i en seksualisert versjon av seg selv - så blir det jammen meg bråk da også. Folk er skuffet, hun har har sviktet. De hadde ventet mer av henne.

«Some people hate what I wear. Some people praise it. Some people use it to shame others. Some people use it to shame me», uttaler Eilish i kortfilmen Not My Responsibility.

I det internasjonale motemagasinet Vogue poserer Eilish i høye hæler og tettsittende korsetter. Bildet satte verdensrekord i antall likes da pop-stjernen la det ut på Instagram. Foto: Faksimile

Først og fremst var hun mindreårig etter amerikansk lov før dette. Og la oss nå endelig ikke være sjokkerte - hun har gjentatte ganger de siste årene sagt at hun ønsker å vise seg mer frem, og stilt spørsmålstegn ved hva som kommer til å skje den dagen hun velger å lage en video der hun seksualiserer seg selv.

Men kanskje viktigere - kan vi bare la være? Kroppen er ikke samfunnseid. Kvinnekroppen er ikke noe du skal diskutere i det vide og det brede. Andres kropper er ikke noe du burde engasjere deg i. Dersom du ikke er invitert inn i samtalen om noens kropp, skal du heller ikke tillate deg til å ta del i den.

Jeg har dessuten tilgode å se en mann som opplever i nærheten av samme backlash for en stilendring, eller kommentarer om hvordan de har sviktet en hel verden om de går fra genser til borat-badedrakt.

Pop-stjernen, slik vi var vant til å se henne. Her fra en konsert i 2018. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det kan ligge mye empowerment i å ta makten selv. Eilish gir folk her det de vil ha, men sitter nå selv i førersetet. Det er en voksen kvinne som selv som har bestemt at det er dette vi får se - ikke en paparazzi som snikfotograferer tenåringer i singlet.

«Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach? My hips? The body I was born with. Is it not what you wanted?», spør hun i den nevnte kortfilmen.

Vi er ikke summen av kroppen vår - vi er selvstendige individer, tjukke som tynne, påkledd og avkledd. Det er ikke Eilish sin oppgave å få oss til å føle oss hverken på den ene eller andre måten, i hvert fall ikke på noen annen måte enn musikalsk.

Det jeg synes er ekstra trist er at Eilish har snakket høyt om dette i ettertid.

Hun synes det er ubehagelig at folk har så mange meninger om kroppen hennes, og til tross for at hun har tatt til motmæle fortsetter altså folk.

«If I wear what is comfortable. I am not a woman. If I shed the layers. I'm a slut.» Sier hun i kortfilmen.

Billie Eilish skylder oss absolutt ingenting. Jeg har hatt sansen for henne med klær, og jeg har sansen for henne uten. Badass og dyktig musiker er hun uansett. Og - musikken er vel det viktigste, synes vi ikke?

Selvfølgelig er det greit å stille spørsmålstegn ved hvorvidt bransjen har presset en ung kvinne til å ta et valg hun selv ikke ønsker å ta. Det er verdt å stille seg spørsmålet om hvordan bransjen utnytter kvinner ved å seksualisere de og gjøre de til allemannseie. Men vi som lytter til denne musikken har også et ansvar. Det er vi som biter på og som lar oss blende, kommentere og kritisere.

Og midt i skuddlinja står nå altså en 19 år gammel musiker som siden hun var en 15 år gammel talentfull musiker har forsøkt å skjerme seg fra kroppsfokuset, uten hell.

I stedet for å hate eller elske på Eilish for kroppen hennes, synes jeg vi heller skal lytte til den fantastiske musikken hun faktisk har skapt og heie henne frem.

«Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me? Not my responsibility», konkluderer Eilish.