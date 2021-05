ADVARER: – Det er forståelig at land som Norge ønsker å arbeide sammen med Kina. Dette samarbeidet må og kan fortsette. Men ikke for enhver pris, skriver kronikkforfatteren. Statsminister Erna Solberg møtte Kinas president Xi Jinping i Folkets Store Hall i Beijing i 2017. Foto: Göran Bohlin

Det djerve Norges Kina-utfordring

Samarbeidet med Kina kan og må fortsette. Men ikke for enhver pris, og så visst ikke ved å oppgi grunnverdiene våre om uavhengighet, frihet, menneskerettigheter og sikkerhetsinteresser.

ANDRÁS SIMONYI, tidligere ungarsk ambassadør, gjesteforsker ved George Washington University og seniorrådgiver ved amerikanske Atlantic Council i Washington, D.C.

For et par år siden feide en fordervende «sykdom av naivitet og selvtilfredshet» over vestlige demokratier, en sykdom som er livstruende dersom den ikke kureres. Ekspertene som anmodet om å ta symptomene på den aggressive og farlige kursen Kina la ut på alvorlig, ble latterliggjort. Og nå befinner vi oss ved et punkt der kun potensielt drastiske grep er effektive for å kontre de langvarige effektene av nevnte «sykdom».

Kina har satt seg fore å utnytte Vestens naivitet og sårbarhet, som denne selvtilfredsheten har resultert i.

USA og Europa har i altfor lang tid blitt villedet av mulighetene i det nyoppståtte markedet som én milliard-pluss antall forbrukere har representert gjennom tre tiår. Etter de fleste vestlige ledere og analytikeres oppfatning, styrte Kina mot et hjemmesnekret demokrati som alltid kom til å spille annenfiolin, et land vi kunne kontrollere med vårt økonomiske overtak.

Men disse lederne har ikke lest historiepensumet sitt, de har ikke studert autoritarianismens natur, og hvis de har gjort det – unnskyld meg! – så må de ha lest tegneserieversjonen, den som alltid har en lykkelig slutt. Den snille vinner, den slemme taper.

Etter at landet nådde sine nesten uvirkelige mål på det økonomiske og teknologiske feltet, ikke minst gjennom ulovlig tilegnelse av immaterielle rettigheter, muliggjort av vår grådighet og ubetenksomme deling av ekspertise, har Kina imidlertid returnert til sine historiske ambisjoner: verdensherredømme og oppløsning av vestlige demokratier. I tillegg til å bestå som autokrati.

Den eksterne, eksistensielle trusselen mot vår demokratiske levemåte er reell, og kommer fra autokratier, først og fremst Kina, men også lillebror Russland. Men Russland er ikke en naturlig alliert for Kina. Det er en «sammenslutning» oppstått ut av midlertidig nytte. Som nasjon vet Russland at Kina, ikke Vesten, er Russlands strategiske utfordring i det lange løp, selv om omfavnelsen av vestlig demokratimodell er en utfordring for Putins oligarkiske regime.

I den grad det fantes tvil, så finnes det ingen i dag: Xi Jinpings kommunistparti er i ferd med å demontere frihetens bærebjelker, én etter én. Hong Kong er nå autoritært, undertrykkelsen av uigurene er permanent, de aggressive undertonene i og intensjonene bak det beryktede Belte-og-vei-initiativet er blitt mer og mer synlige. Kritikere i utlandet sanksjoneres. Truslene mot Taiwan er reell. Innblanding i form av oppkjøp av kritisk infrastruktur og teknologiske selskaper er en del av verktøykassa.

De går løs på de svakeste leddene i den vestlige alliansen, hvor Ungarn er et selvsagt eksempel. Dessverre er forholdet mellom Vesten og Xi Jinpings Kina i økende grad asymmetrisk. Handelsavtalen mellom EU og Kina, The EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), var dårlig timet, og Europa lempet på for mange krav.

Vesten burde ikke fortsette med sin godtroenhet om hvor supermakt nummer to er på vei: å så splittelse mellom USA og dets allierte. Samtidig som dette høres skremmende, aggressivt og forferdelig ut, er det bedre å være redd enn overrasket. De nordiske landene, med sin sofistikerte sosialøkonomiske modell og sin avanserte teknologiutvikling, er fremste mål for Kina. Arktis, og følgelig Nordområdene, er i siktet deres.

Det er forståelig at land ønsker å arbeide sammen med Kina, for landets økonomiske tyngde kan selvsagt ikke benektes. Dette samarbeidet må og kan fortsette. Men ikke for enhver pris, og så visst ikke ved å oppgi grunnverdiene våre om uavhengighet, frihet, menneskerettigheter og sikkerhetsinteresser. Forestillingen om at handelsrelasjoner automatisk genererer sikkerhet og at dialog for dialogens skyld har en verdi i seg selv, er tåpelig. Selv trussel nummer én mot planeten vår, nemlig klimaforandringene, kan ikke trumfe interessen vi har i å beskytte vår demokratiske levemåte. Et liv i et miljøvennlig diktatur er ikke verdt å leve.

Man kan hevde at Norge er en av USAs nærmeste og betrodde allierte. Det har også levd erfaring med å leve ved siden av og takle en autoritær makt. Under Den kalde krigen blottla Norge et talent for å balansere sine nasjonale, og i alle tilfeller alliertes, interesser med nødvendigheten av å samarbeide med nabolagets diktator. Sovjets innbyggere beholdt alltid stor respekt for Norge. Norges erfaringer ervervet gjennom tøffhet, mot og fasthet kan komme godt med idet vi designer en motstandsdyktig, vestlig Kina-strategi.

Men husk alltid dette: Norges handlingsfrihet ble muliggjort av NATOs forpliktelse mot et kollektiv forsvar, også kjent som Artikkel 5.

USA er den eneste som kan besørge tilstrekkelig lederskap for å snu trenden. Men vi trenger at våre allierte jobber sammen med oss. Blant dem er Norge avgjørende. Norge kan hjelpe til, det må bidra til å utforme tenkningen vår og praktiske steg vi er nødt til å ta. Samtidig er det også en mulighet, atter en gang, for våre norske venner til å bokse over sin vektklasse.

Dette djerve landet, hvorfra Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Thor Heyerdahl rant, er det Norge jeg vokste opp med. En av mine favorittfilmer er «Den 12. mann», som handler om motstanden mot den tyske okkupasjonen i Norge under Andre verdenskrig.

Når jeg skuer over Atlanterhavet, er det Norge, med sin standhaftighet, mot og frihet, jeg får øye på.

Oversatt til norsk av Sian O’Hara