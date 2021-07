FARLIG FORMIDLING: – Vi håper nordmenn og norsk presse klarer å bruke sin kritiske sans og ikke la seg lure, skriver kronikkforfatterne. Foto: Privat

Debatt

Dårlig og farlig forskning

I helgen ble en forskningsartikkel som gir coronavaksinene det glatte lag publisert. Artikkelen inneholder store faglige feil og er publisert av en tvilsom forlegger, men kommer til å gjøre stor skade.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDERS SKYRUD DANIELSEN, doktorgradsstipendiat epidemiologi

LARS MØLGAARD SAXHAUG, doktorgradsstipendiat i medisin

Denne helga ble en forskningsartikkel med den tabloide tittelen «The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy» publisert i tidsskriftet «Vaccines».

Artikkelen har vakt oppsikt i det internasjonale forskningsmiljøet som forsker på vaksiner og epidemiologien til covid-19. Oppsikten kommer av at artikkelen er faglig veldig svak, og i utgangspunktet skal ikke denne typen konspirasjonsteorier forkledd som forskning slippe gjennom forskningens systemer for kvalitetssikring.

Hvordan kunne det skje?

Før vi går inn på dette må vi ta for oss artikkelen. Den har ikke fått mye oppmerksomhet i Norge, men det vil komme, for allerede går den sin seiersgang i antivaksinegrupper.

Kort fortalt bruker artikkelen et statistisk mål som heter «number needed to vaccinate» (NNTV) eller antall vi må vaksinere for å oppnå en ønsket effekt. Ved å bruke dette målet kommer forfatterne fram til at man må vaksinere mellom 200 og 700 personer for å forebygge ett tilfelle av SARS-CoV-2-smitte, eller i underkant av 17.000 personer for å forebygge ett dødsfall. Samtidig har de sett på data fra det nederlandske systemet for bivirkningsmeldinger og antatt at fire av 100.000 dør av vaksinering med Pfizers vaksine. På bakgrunn av dette mener de det ikke er noen klar fordel å bli vaksinert.

Dette statistiske målet er ikke egnet til å vise effekten av vaksiner.

les også Faktisk.no: Nei, det har ikke dødd flere av corona-vaksinen enn av covid-19

Kort fortalt baserer dette målet seg på andel smittede i den vaksinerte gruppen sammenlignet med andel smittede i den uvaksinerte gruppen i løpet av tidsperioden studien foregår. Jo kortere tidsperiode som studeres, jo færre rekker bli smittet og jo høyere antall vil det se ut som man må vaksinere for å forhindre én smittet (eller død), uansett hvor god vaksinen er.

SARS-CoV-2 har derimot ingen utløpsdato, og vil være med menneskeheten videre framover. Hvert menneske på jorda vil sannsynligvis enten få vaksinen eller viruset til slutt. Antallet vi må vaksinere for å forebygge et SARS-CoV-2-tilfelle er derfor ikke 500, men sannsynligvis nærmere 1. Det følger derfor også at antallet vaksinerte det kreves for å forebygge covid-19-relaterte dødsfall er feil.

Det er også misvisende å bruke rådata fra systemet for å overvåke bivirkninger. Både klinikere og privatpersoner kan når som helst sende en melding dit hvis hvis de opplever noe som sammenfaller i tid med vaksinering og eksperter må ofte bruke mye ressurser på å finne ut hvilke av disse bivirkningsmeldingene som faktisk er en ekte bivirkning. Antallet hendelser som rapporteres er dermed nødvendigvis et grovt overestimat av det faktiske antallet som får bivirkninger på grunn av vaksinen.

les også Stopper coronavaksinene smittespredning?

Fra USA er det rapportert om at noen yngre får en type hjertebetennelse («myokarditt») etter vaksinering med mRNA-vaksinene, som i prinsippet kan gi alt fra vanligvis milde symptomer til død i sjeldne tilfeller. Dødsfall blant unge, friske mennesker etter vaksinasjon med disse vaksinene er ikke dokumentert i disse dataene, og antallet vaksineframskyndede dødsfall er nok i realiteten ekstremt mye lavere enn fire per 100.000, som antas i artikkelen.

Så hvorfor ble ikke disse grunnleggende feilene plukket ut av fagfellevurderingene? Tidsskriftet har lagt ut fagfellevurderingene, som i hovedsak består av hyllester og språkpirk. Som kritisk motstand og kvalitetssikring er disse vurderingene verdiløse, og det er sjokkerende å se en slik svakhet i faget.

Forleggeren bak tidsskriftet «Vaccines» er MDPI, som i de siste årene har beveget seg bort fra rollen som en seriøs vitenskapelig forlegger og over i en slags pengemaskinsvindel. I faget kaller vi disse for «røverforleggere» («predatory publishers»). Ved å mase på forskere og akseptere langt flere manuskripter for publisering enn kvaliteten egentlig skulle tilsi kan de få forskere til å betale (den ofte skyhøye) prisen for «åpen publisering» («open access»). Dette har etter hvert blitt en vanlig framgangsmåte, og nærmest daglig får vi e-poster fra denne typen svindel.

les også Ny studie: Dette er coronasymptomene for vaksinerte

Uansett om det er en ærlig svikt i fagfellevurderingen eller uærlige framgangsmåter som har ført til at artikkelen står på trykk, er resultatet at flere av tidsskriftets vitenskapelige redaktører har trukket seg. De kan ikke stå inne for at en aktivistgruppe med bakgrunn fra alternativ medisin kan publisere feil som ville stått til stryk i en bacheloroppgave i deres tidsskrift.

Dessverre er skaden allerede skjedd, og som kjent kan man ikke få majonesen tilbake på tuben. Artikkelen er allerede delt flere titusenvis av ganger, og har gjort skade på folks holdninger til vaksinasjon i verden. Noen ganger er forskning så dårlig at den er farlig, i hvert fall når det er så mye på spill som under en pandemi.

Vi håper nordmenn og norsk presse klarer å bruke sin kritiske sans og ikke la seg lure.