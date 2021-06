INGENTING SKJER: – Vi har meldt, vi har skrevet, vi har ropt, streiket og vi har trykket på alle de knappene vi kan finne. Likevel skjer det ikke noe, skriver Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Alarm! Hvorfor virker ikke den store, røde knappen?

«Trykk på den store, røde knappen», var oppfordringen statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) kom med til helsepersonell. Den har vi trykket på lenge. Virker den ikke, eller har arbeidsgivere, tilsyn og politikere tatt på seg hørselvern?

LILL SVERRESDATTER LARSEN, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Vi har bak oss tre streiker. «Hvis ikke nå, når da?» har runget utover landet som alarm. Situasjonen rundt omkring i landet, kanskje spesielt i kommunehelsetjenesten er allerede kritisk.

I Trondheim beskriver Adressa en «sykehjemskrise», der 80 prosent av enhetslederne melder at de mangler sykepleiere. I Tana kommune har flere sykepleiere blitt sykemeldte på grunn av arbeidsrelatert stress. De har varslet kommuneledelsen om at de er alene på vakt, selv om de skal være to. De varsler om at pasienter må vente lenge på hjelp, og at viktige oppgaver blir utsatt eller glemt.

På Kvinneklinikken i Bergen er det 520 ubesatte jordmor-vakter i sommer. Situasjonen er like fortvilende på svært mange av fødeavdelingene i landet. Nylig fikk jeg ei melding fra en fortvilt jordmorstudent som beskrev sin sommerjobb som et mareritt. De fast ansatte sa at slik hadde det vært siden januar og de så ingen bedring. VG skrev om i overkant av 5000 ledige intensivsykepleiervakter i sommer. I det siste er det saker som dette daglig i landets aviser og nyhetskanaler

Sykepleierkrisen – mangelen på livsnødvendig kompetanser er kjent informasjon for både regjering og stortingspolitikere. Som fagforening for 123 000 sykepleiere og som en av de største fag- og interesseorganisasjonene innen helsetjenesten, så har Norsk Sykepleierforbund i en årrekke varslet sentrale myndigheter om de problemene vi ser. Om et helsevesen på bristepunktet. Om en sykepleiermangel som øker år for år. At 20 prosent av sykepleierne slutter de første årene av sin yrkeskarriere. Tre av fire kommuner sier at sykepleiere er den mest utfordrende gruppen å rekruttere.

Vi har meldt, vi har skrevet, vi har ropt, streiket og vi har trykket på alle de knappene vi kan finne. Likevel skjer det ikke noe.

Årets streiker endte som vanlig med tvungen lønnsnemnd, til tross for et ansvarlig uttak. Det ble ikke tatt ut flere sykepleiere enn at den gjenværende bemanningen er på nivå av det arbeidsgiver selv definerer som tilstrekkelig på helg, helligdager og i ferier. At tilsynsmyndighetene mener at dette er så knapt at liv og helse er i fare tar vi til etterretning. Den mest logiske konklusjonen å dra av dette er at helgebemanningen må opp. Det er åpenbart for oss, og for flere av stortingsrepresentantene. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) stilte statsråd Røe Isaksen sågar et direkte spørsmål om dette.

I Stortingets debatt om lov om tvungen lønnsnemnd i arbeidskampen mellom KS og Unio og Oslo kommune og Unio avviste både arbeidsminister Røe Isaksen og flere stortingsrepresentanter at streikene ble avviklet på uriktig grunnslag. Selv om verken statsforvalteren eller Helsetilsynet hadde snakket med Unio, Sykepleierforbundet eller de ansatte på arbeidsstedet, så mente Røe Isaksen at de hadde nok opplysninger fra arbeidsgiver til å kunne konkludere: Det var fare for liv og helse.

Han åpnet likevel for at det kunne være slik at det til vanlig, når det ikke er streik, er grunn til å varsle. At det til vanlig kan være så dårlig sykepleierdekning at liv og helse er i fare. Han uttalte:

«Jeg vil også få si at Statens Helsetilsyn har på sine hjemmesider en stor, rød knapp der det står at man vil varsle om alvorlige hendelser. Det er viktig – dette vil nok også helseministeren kunne nikke gjenkjennende til – hvis man opplever at det er alvorlige situasjoner som ikke er i tråd med det som er regelverket og setter liv og helse i fare, helt uten at det er streik, at man da varsler til Statens Helsetilsyn».

Det finnes helt riktig en stor, rød knapp på Helsetilsynet sine sider. Den er bare utrolig vanskelig å bruke. Etter tre trykk gjennom tre forskjellige sider kan du varsle om «dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker». Det er – heldigvis – veldig få av varslene som er av den sorten. Det betyr at statsrådens røde knapp ikke egner seg til å si ifra om slike varsler som førte til at streikene endte i tvungen lønnsnemd.

Alle virksomheter i helsetjenesten har et avvikssystem. Alle sykepleiere lærer allerede fra utdanningen av at det er viktig at både hendelser og bekymringsmeldinger sendes inn. Vi er nødt til å melde, for pasientenes skyld. Det blir gjort. Igjen og igjen. Til slutt orker mange ikke melde mer fordi intet skjer med varslene de gir.

Selv ikke da riksrevisjonen i november 2019 kritiserte helseforetakene for å ikke gjøre nok for å beholde og rekruttere viktig personell som sykepleiere og jordmødre, skjedde det noe.

Lønn- og vilkår tilhører forhandlingen mellom partene, blir det sagt fra politikerne, men helsetjenestene er et politisk ansvar. Det vil få dramatiske konsekvenser for pasientsikkerheten om vi i Norge i løpet av kort tid mister det offentlige helsesystemet vi i dag tar for gitt. Sykepleiermangelen har vokst seg så stor at det allerede er vanskelig å gi gode helsetjenester noen steder i landet. Ifølge en fersk undersøkelse som Sykepleien har gjennomført mener to av tre sykepleiere i kommunehelsetjenesten at bemanningen på helg, natt og i ferier er så lav at den er en fare for liv og helse.

Politikere og arbeidsgivere – ta av hørselvernet og ta ansvar. Norske helsetjenester klarer ikke nok et tiår med gode intensjoner og lite handling.