SLÅR TILBAKE: – Høyresida i Oslo fortsetter å «slå alarm» om Osloskolen. Det de egentlig gjør, er å fordumme debatten, skriver tre bystyrepolitikere fra de rødgrønnes rekker.

Høyresiden fordummer debatten om Osloskolen

«Stadig flere piler peker feil vei», skriver høyrepolitiker Mathilde Tybring-Gjedde om Osloskolen. Problemet er bare at pilene høyresiden viser til ikke sier noe om hvordan det går i Osloskolen.

SARAH SAFAVIFARD, bystyrepolitiker i Oslo (SV)

RAUAND ISMAIL, bystyrepolitiker i Oslo (MDG)

HENRIK DAHL JACOBSEN, bystyrepolitiker i Oslo (Ap)

Journalister har stått klare med mikrofonstativer når Tybring-Gjedde og høyresida har solgt inn svertekampanjen sin mot Osloskolen i media, uten å stille ett eneste kritisk spørsmål. Forrige torsdag skriver for eksempel Dagbladet om «skrekktall» i Osloskolen med bakgrunn i de nye tallene for såkalte skolebidragsindikatorer. Hvis vi skal bruke disse indikatorene som et premiss i debatten, må vi vite hva de egentlig forteller oss om skolene i Oslo. Kort fortalt: de sier ikke noe om hvilken retning pilene peker i for i Osloskolen.

Skal vi derimot tro på innholdet i saken ligger Osloskolen med brukket rygg og skrekkresultater. Sannheten er dette: Det er ikke noe signifikant nedgang skolenes bidrag til elevenes læring. Tallene har vært stabile siden skolebidragsindikatorene ble innført. Dessuten er det langt ifra sikkert at informasjonen vi får fra disse indikatorene er solide som kunnskapsgrunnlag om Osloskolen. Nylig publiserte et regjeringsoppnevnt utvalg en rapport som var svært kritiske til metodene brukt for å regne ut skolebidragene. For eksempel sier de at sammenhengene generelt er svake og dels inkonsistente og ulogiske. Derfor må tallene behandles svært forsiktig og det frarådes å trekke bombastiske konklusjoner. Med andre ord, det motsatte av hva Venstre-politiker Hallstein Bjercke og de borgerlige partiene gjør.

Et annet eksempel er Høyres oppslag om resultatene på kartleggingsprøvene. Problemet er imidlertid at tallene Høyre bruker ikke egner seg som kunnskapsgrunnlag i skolepolitikken, og heller ikke til å sammenligne skoler, fylker, eller kommuner. Dette blir selv slått fast av regjeringens eget Utdanningsdirektorat. Formålet med slike prøver er derimot arbeidsverktøy for lærere til å kartlegge hvilke elever som sliter, og dermed trenger ekstra oppfølging for å utvikle grunnleggende ferdigheter. Tallene er derfor fullstendig uegnet til å si noe om den faglige kvaliteten i skolen, og kan heller ikke måle trend over tid, slik Høyre gjør.

Problemet med slike øvelser stikker enda dypere, fordi det kan fjerne fokus vekk fra kjerneoppgavene i skolen, nemlig faglig utvikling av elevene. Et eksempel var bruken av kartleggingsprøvene i Osloskolen under Høyre-styrte. I 2014 hadde Aftenposten flere oppslag om juks på kartleggingsprøvene, og skoler som øvde i forkant. Når formålet med slike prøver nettopp er å fange opp elevene som trenger ekstra hjelp, kan en slik praksis være katastrofal for elevene som da ikke fanges opp. Dette er problemet med Høyres skolepolitikk. Den er basert på et overdrevent fokus på tall som ikke er laget for å drive med skolepolitikken, selv om de borgerlige til stadighet gjør nettopp dette.

Istedenfor å rope varsku over ulike tall som sier lite om hvordan læringen foregår trengs en skolepolitisk debatt som faktisk diskuterer virkemidlene. Hvordan skal vi strukturere skolen slik at den gir like muligheter for alle? Hvilke lokalpolitiske virkemidler skal vi bruke for at gutter leser bedre i skolen? Er skolene tilpasset de nye læreplanene hvor tverrfaglighet er et nytt sentralt punkt? Hvordan kan flere av elevene i Osloskolen gå gjennom videregående opplæring uten å påføre seg for mye psykisk stress og uhelse?

Corona har ført til en ekstra vanskelig tid for lærere i Osloskolen og resten av landet. Det er ikke alltid like enkelt å se, hjelpe og veilede aller elever i like stor grad som tidligere. Likevel gjør lærere alt de kan for at elevene i landet skal få en god og grundig opplæring. Er da 2020 tiden for å rope om skrekktall som heller enn å rope etter konkrete tiltak som gjør skoledagen bedre for lærerne og elevene? Vi bare spør.