Det måtte en mutant til for å avlyse julen

Av Astrid Meland

REISENDE MÅTTE SNU: Her to passasjerer på Gatwick som søndag ventet på beskjed om flyet ville gå. Mandag stengte Norge adgangen for fly fra Storbritannia. Foto: Gareth Fuller

Britene forlater London. Sverige stenger danskene ute. Men det er ikke sikkert mutasjonen er så skummel som vi tror.

Mange britiske julereisende er skuffet. Lørdag fikk Storbritannia beskjed om å pakke ut av kofferten og bli hjemme.

De sliter med et mutert coronavirus.

Også reisende på vei hjem til jul i Norge, måtte snu på flyplassen mandag. Det første helseminister Bent Høie gjorde på morgenen, var å stoppe fly fra Storbritannia fra å lande i Norge.

Det samme vedtok Sverige på ettermiddagen. Men de nøyer seg ikke med det. De går så langt at de stenger grensen til Danmark.

Mutasjonen ble oppdaget av britiske forskere allerede i september. Nå er den dominerende i London. Teorien er at det utviklet seg i en langtidssyk covid-pasient med nedsatt immunforsvar.

HADDE LOVET JULELETTELSER: Britenes statsminister Boris Johnson måtte isteden innføre nye, strenge restriksjoner. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Folkehelseinstituttet anbefalte likevel ikke å stenge britiske fly ute, fordi vi allerede har blant Europas strengeste innreiseregler og karantene som hindrer videresmitte.

Mutasjonen er dessuten funnet i Australia, Italia, Nederland, Belgia og Danmark. At britene er flinkest i verden til å spore opp mutasjoner, betyr ikke at andre land ikke har dem.

Om den har eksistert i hele høst og er så smittsom som det påstås, er det gode sjanser for at mutasjonen er spredd flere steder alt.

Politisk var det nok likevel enklest å overkjøre FHI for Høie. Frykten spres. Opposisjonen prøver å få inn noen sårt tiltrengte poenger.

Den alltid smittevernopptatte Raymond Johansen (Ap) i Oslo krevde flystopp alt søndag. Også stortingspolitikerne har vært ute etter Høie siden Aftenposten avslørte at han åpnet opp for utenlandske arbeidere etter en lobbykampanje.

Men det virker ikke som flystoppen blir langvarig. To dager er det som er sagt. Om mutasjonen kan stoppes, så blir det antagelig med testing og påpasselighet med at folk faktisk følger karantenereglene.

I Storbritannia har mutasjonen fått statsminister Boris Johnson til å innføre tiltak som han bare for et par dager siden kalte inhumane.

Det var først da noen nevnte mutasjon at det ble fart på sakene. I Danmark var det likedan i høst, da fagfolk i ukevis advarte mot minksmitte. De ble ikke hørt før de sa ordet mutasjon.

STENGER NED LANDET: London og de sørøstlige delene av Storbritannia får nye, strenge coronatiltak. Her handlekø før nedstenging i Morrisons i Whitley Bay. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Det betyr ikke at det bare er å avfeie den nye, britiske mutasjonen.

Men den fikk i høyeste grad fart på sakene. Og det er bra, for det er på sin plass med strengere tiltak nå i England.

Og også den svenske regjeringen bruker mutasjonen til å mane frem en mer alvorlig stemning, trengs det for å få ned den skyhøye smitten.

Det er særlig to ting som bekymrer med mutasjonen.

For det første anslås den å være mye mer smittsomt enn den kinesiske originalen. Og for det andre er frykten at vaksinene ikke vil virke like bra lenger.

Om vi tenker at viruset har nøkler til kroppen vår, kan det være at den gamle messingnøkkelen er byttet ut med et raskt nøkkelkort.

Samtidig har den kanskje fått seg ny frakk, slik at kroppen vår ikke lenger kjenner igjen viruset og får stoppet det.

Noen av de 17 endringene i viruset kan tyde på dette, mens andre peker i motsatt retning.

Påstanden om at denne varianten kan øke smittetallet med 0.4 og at den er 70 prosent mer smittsom, gjentas av FHI og Bent Høie. Og det kommer fra den britiske regjeringen og dens eksperter.

Men de har ikke sagt hva de baserer tallet på. Ifølge BBC har de det fra en forsker som fredag ga løse anslag om at dette sprer seg raskere, men som også sa at det er for tidlig å si.

For det kan også være andre forklaringer enn mutasjonen på at dette viruset er blitt dominerende. Som supersprederhendelser og at viruset var på rett sted til rett tid.

En erfaring fra Norge er at det raskt kommer påstander om smittsomme mutasjoner etter utbrudd. Etterpå viser det seg ofte å ikke ha noen betydning.

Den tyske virologen Christian Drosten sier til Science at det ikke er noe hold for påstanden om at det er 70 prosent mer smittsomt. Han anslår at mutasjonen er kommet til Tyskland og peker på en annen mutasjon fagfolkene trodde var mer smittsom. Det viste seg å ikke stemme. Heller ikke virologene i podkasten Twiv mener man kan påstå at mutasjonen er så smittsom.

SISTE TOG TIL PARIS: Kø ved St Pancras-stasjon i London søndag kveld. Foto: Stefan Rousseau / PA

Nå skal viruset utsettes for prøver i laboratorium for å finne ut mer. Og viser det seg å være supersmittsomt, trengs hardere tiltak for å holde det nede.

Det mange eksperter synes å mene, er at mutasjonen ikke vil skape problemer for vaksineringen nå, men at den kan by på problemer på lengre sikt.

Kanskje må vi oppdatere vaksinene, noe som heldigvis er mye enklere med den nye vaksineteknologien vi har nå.

Også immunolog Anne Spurkland er på dette sporet.

– Det skal ganske mye til før viruset klarer å mutere seg vekk fra en immunreaksjon, enten den stammer fra vaksine eller fra infeksjon, sier hun til meg.

For det er ikke bare snakk om ett antistoff. Vi har mange. Og det er ikke bare viruset som kan mutere og spre seg raskere. Antistoffene gjør det samme.

Det foregår et våpenkappløp i kroppene våre der både antistoffene og viruset ruster opp ved hjelp av naturlig utvalg.

Akkurat nå har coronaviruset overtaket. Men menneskeheten har laget et supervåpen mot corona. Det kommer snart som et skudd i et skulder nær deg. Og det kommer til å virke.