Leder

Et blindspor

Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H) har satt kommunen på kartet etter at de kuttet i formuesskatten. Foto: Marius Birkeland

Politikere i distriktene må tenke vågalt og nytt for å bli mer attraktive, men skatteparadis er et kostbart og lite hensiktsmessig blindspor.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Bø kommune i Vesterålen har satt seg selv på kartet etter at de kuttet i formuesskatten. Målet var å bidra til næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Resultatet er så langt at flere velstående profiler har meldt flytting til den lille kommunen. Hvor mye vekst det vil tilføre kommunen, vet ingen. Likevel har tiltaket fått en viss smitteeffekt.

Forrige uke vedtok også Strand kommune at de også vil senke den lokale formuesskatten. VGs undersøkelser viser at minst fire Høyre-styrte kommuner vurderer det samme. Også Senterpartikommunen Vestnes ønsker å kopiere Bø. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal ifølge ordfører Sture Pedersen (H) i Bø ha ringt og skrytt av vedtaket.

les også Snakk om tafatt regjering

Selv om kuttet i formuesskatten har fått massiv kritikk, mener Høyre-ordførere rundt i landet at det som skjer i Bø er en god sak for Høyre nasjonalt.

– Det viser evne til nytenking og vilje til å skape nye arbeidsplasser. Å gjøre mer av det som ikke har virket før, er åpenbart ikke veien å gå, sier ordfører Tom Myrvold i Ørland kommune. Ordfører i Bøs nabokommune Hadsel, Lena Arntzen, mener dette viser hva Høyre-ordførere i distriktet kan utrette.

Det er ikke til å undres over at lokalpolitikerne leter etter nye virkemidler. Etter mange år med befolkningsnedgang og stagnasjon, er det lett å miste motet. Mange ordførere beskriver en følelse av at staten har forlatt dem, selv om det neppe forklarer alle utfordringene.

Høyre har åpenbart et behov for å styrke seg i distriktene. I de åtte årene Erna Solberg har styrt landet, har regjeringen pådratt seg et distriktsopprør vi sjelden har sett maken til. Samtidig har Senterpartiet blitt målt til landets største parti flere ganger den siste måneden.

Men mens Høyre-folk later til å tro at skattekutt og små, lokale skatteparadis kan berge bygda, kaller den tidligere Høyre-statsråden Viktor Norman dette for skivebom. Selv om han ikke har noe imot redusert formuesskatt, mener han det ikke kan redde distriktene fra det reelle problemet – mangelen på unge folk.

Victor Norman Foto: Erlend Haukeland

Norman har nylig lagt frem en stortingsmelding om befolkningsutvikling i distriktene. Han tegner et dystert bilde av den norske landsbygda som «et gamlehjem i naturskjønne omgivelser» dersom ikke utviklingen snus. Utvalget mener at den tradisjonelle distriktspolitikken ikke fungerer, og at det må tenkes helt nytt. Nøkkelen til å lykkes er å gjøre distriktene mer attraktive for unge mennesker.

Selv om ordføreren i Bø har lyktes med å få både oppmerksomhet og rike folk til kommunen, er dette neppe en bærekraftig og god løsning på distriktskommunenes utfordringer.