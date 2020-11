BY/LAND: – Det er noe merkelig som skjer når motstanden mot eliter i byene tar form av kritikk mot lokalpolitikk i Oslo, skriver Eivind Trædal fra MDG. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatt

Ingen er for sentralisering

Hvordan skader det distriktene at Oslo kommune gjør det lettere for folk å sykle?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EIVIND TRÆDAL, MDG-politiker i Oslo

By-land-konflikten får mange merkelige utslag. Trygve Slagsvold Vedum og Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim (i en Facebook-debatt) harselerer for eksempel over at Oslo kommune gir støtte til at innbyggere kan bytte til vinterdekk på sykkel, som en del av den vanlige leksa mot eliter og sentralisering.

Kritikk av sentralisering og eliter synes jeg er på sin plass. Når Senterpartiets 1. Nestleder Ola Borten Moe får nyte godt av nærmere en halv milliard i corona-krisepakke til sitt eget lille oljeselskap, mens partiet sikrer at han kan ta utbytte av krisepengene, er det et eksempel på problematisk konsentrasjon av politisk og økonomisk makt i Norge som fortjener kritikk.

Men det er noe merkelig som skjer når motstanden mot eliter i byene tar form av kritikk mot lokalpolitikk i Oslo. Hvordan skader det distriktene at Oslo kommune gjør det lettere for folk å sykle? Attpåtil til en prislapp som er mikroskopisk sammenlignet med elbil-subsidiene fra staten.

Eivind Trædal

les også Vedum-populismen er ei tvangstrøye for oss bygdefolk

Det rare med diskusjoner om sentralisering og distriktspolitikk, er at man finner veldig mange som er mot sentralisering, men veldig få som er uttalt for. Jeg jobber fulltid med byutvikling i Oslo som lokalpolitiker. Hvis det fantes mange folk i Oslo som brant for sentralisering og mot distriktspolitikk, burde jeg ha møtt dem alle. Men jeg har knapt møtt noen. Stort sett er folk som bor i Oslo opptatt av god byutvikling, trygge nabolag, gode skoler og trygg velferd, ikke mot bygda.

Sannheten er jo at sentralisering sjelden er noe mål i seg selv, men en konsekvens av reformer som har andre formål. Når slike reformer, enten det er i helsesektoren, politiet eller av kommunestrukturen, har en sterkt sentraliserende effekt, så fortjener det kritikk. Men den kritikken må rettes mot nasjonale myndigheter, ikke mot lokalpolitikere i byene som engasjerer oss for en bedre og tryggere hverdag for innbyggerne her.

Å kjempe for bygda ved å kritisere lokalpolitikere for å ville gjøre hverdagen bedre for folk her, er å bomme fullstendig på mål. Byene består av mer enn politikere og byråkrater. De aller fleste som bor her er vanlige folk, og flertallet ønsker seg faktisk den politikken Vedum synes er så rar og latterlig.

les også Er virkelig sosiale forskjeller en amerikansk bløff, Helleland?

Ironisk nok er jo sentraliseringa også en stor utfordring for oss som driver med byutvikling. Vi sliter med å holde tritt med befolkningsveksten, og boligmarkedet er glohett. Min jobb hadde strengt tatt vært enklere om tilveksten til byen var lavere. Men det er vanskelig å styre hvor folk vil bo, og urbaniseringa er en trend i nesten alle land, uavhengig av hvem som bestemmer.

Nå bor jo Fjellheim i Tromsø, og Vedum har frekventert Oslo lenger enn meg, så dette handler vel mest om å sette opp et slags karikert fiendebilde av livet i byen. Men dette fiendskapet er temmelig ensidig. Veldig mange av oss som bor i byen er jo fra bygda, og har familier og venner der.

Jeg følger med på hva som skjer «hjemme», om Sandøya i Tvedestrand får beholde skolen og om båtrutene opprettholdes. Samtidig som jeg engasjerer meg for skoleveien til ungene her i Oslo. For meg er det ingen motsetning.

Det burde det i grunn ikke være for Skjalg eller Trygve heller.

Publisert: 12.11.20 kl. 08:57

Les også