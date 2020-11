Kommentar

Det ubehagelige spørsmålet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: MATTIS SANDBLAD

Både Ap og Sp vrir seg i stolen når de får det som burde være et enkelt spørsmål: Skal det største partiet få statsministeren?

For velgerne er det åpenbart enklere. I VGs ferske måling sier 50 prosent at de foretrekker Erna Solberg, mens 39 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. Men dersom de også får Sp-lederen som en valgmulighet, ser tallene annerledes ut. Da er det 38 prosent som vil ha Solberg, og 23 prosent som vil ha Støre. Men nesten like mange, 21 prosent, foretrekker Trygve Slagsvold Vedum.

Når Sp puster Ap i nakken på flere meningsmålinger, er det ikke lenger et hypotetisk spørsmål som bare pressen maser om. Det finnes selvsagt unntak, men det naturlige har likevel vært at det største partiet får statsministeren. Likevel vrir begge partiene seg som åler, og er tydelig dypt ubekvemme med det som burde være et enkelt spørsmål.

Vedum vil heller snakke om at han får klapp på skulderen av konduktører han møter, mens Ap-nestleder Bjørnar Skjæran foretrekker å svare på noe helt annet.

For Ap er årsaken til at de ikke vil svare åpenbar. Etter år med dårlige nyheter for partiet, er det bare det som mangler at Støres autoritet som statsministerkandidat svekkes ytterligere.

Det som holder motet oppe i partiet nå er at de forhåpentligvis kommer i regjering, og at Støres kvaliteter vil komme til sin rett som statsminister. Tanken på at Sp skal snappe fra dem denne posisjonen også, er mer enn de makter å bære. Å dele makt har heller aldri vært noe Ap-folk har vært gode på.

For Sp burde det i teorien vært annerledes. For et parti som strutter av selvtillit, hadde det ikke vært fint å toppe det hele med å få være statsminister også? Sikkert, men Sp har lite å vinne på å få det fokuset rettet mot seg. De har lyktes med en ganske rå opposisjonspolitikk, og som statsministerkandidat får man et mye skarpere blikk på seg og sin politikk. Da risikerer man også å delta i debatter der man har lite å vinne.

Derfor ivrer opposisjonen for at Vedum skal behandles som en statsministerkandidat. Deres håp er en slags rødgrønn «splitt og hersk» mellom Støre og Vedum, der Solberg fremstår som en samlende og udiskutabel statsministerkandidat på borgerlig side.

Opposisjonen (og Ap-folk dersom de tar sannhetsserum) mener Sp slipper for lett unna, og burde utfordres mer på ansvarlighet og helheten i sin politikk. Der har de unektelig et poeng. Vedum virker rett og slett teflonbelagt, og har en egen evne til å riste av seg alle ubehagelige spørsmål.

Samtidig har han evnet å være konsekvent i sine svar, for eksempel om hvem han vil regjere sammen med. Det er typiske spørsmål som politikere lett kan rote seg bort i og som kan forstyrre en hel valgkamp. Bare spør Knut Arild Hareide.

Men om Sp vil kreve statsministeren eller ikke hvis de blir det største partiet, burde ikke tilhøre den kategorien. Velgerne fortjener å få et skikkelig svar.

Publisert: 03.11.20 kl. 13:15

