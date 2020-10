VARSKO: – Det er ikke nedstengningen jeg vil kritisere, men systemet som skal fange opp de som blir berørt av den, skriver Tom Hugo Hermansen. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Hva med dem som ikke ser frem til noe?

Vi må alle ta smittevern på alvor og bidra til å dempe spredningen av Covid19. Men de som trenger psykisk helsehjelp fortjener et like stort krafttak som de vi vil skåne for pandemien. Det synes jeg samfunnet må ta seg råd til.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TOM HUGO HERMANSEN, artist i Keiino

«Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien», sa statsministeren da regjeringen innførte strengere tiltak for å bremse spredningen av Covid19. Men for noen blir det vanskeligere å se en fremtid i det hele tatt.

Det er ikke min syke kulturbror jeg griner for. Blant oss musikere og kunstnere er det nok av stemmer som liker å bli hørt. Jeg synes derimot det blir snakket for lite om de som vurderer om livet under pandemien er for vanskelig til å leve. Det kan stå om liv. Unge liv.

Siden mars har tre bekjente av meg tatt en endelig beslutning med døden som følge. To av disse bodde i en storby der både arbeidsplass og sosial omgangskrets var stengt ned av restriksjoner. Jeg er redd det finnes flere eksempler, også i Norge. Men det er ikke nedstengningen jeg vil kritisere, det er systemet som skal fange opp de som blir berørt av den.

les også Når kritikk blir illojalt

Jeg vil selvsagt at bestefar skal reddes fra å bli smittet av Covid19, og jeg velger å stole på at regjeringen vurderer konsekvensene for alle svake grupper når de innfører nye restriksjoner for å håndtere pandemien. Men når beslutninger blir tatt raskt av en liten, relativt homogen gruppe, vil det være en fare for at utfordringene til mennesker i en annen gruppe ikke tillegges nok tyngde. Det er mange med andre bekymringer enn å få samlet storfamilien rundt juleribba.

Det er sagt før men tåler å gjentas: Det som er et lite offer for noen, er selve livsgrunnlaget for andre. For byrden av den nasjonale dugnaden bæres fremdeles ikke likt i runde to. Vi har alle gitt opp utenlandsturen med vennegjengen, jubelen fra fulle fotballstadioner og energien fra en tettpakket konsertsal. Men noen har i tillegg mistet jobben, andre er avskåret fra sine nærmeste, og mange har blitt stengt ute fra sine sosiale møteplasser. Og disse kan ende opp i en spiral av negative tanker, med alt det kan føre med seg.

Jeg har selv følt det på kroppen. I mars, da flere enn meg lurte på om dommedag var rett rundt hjørnet, mistet jeg for første gang i livet troen på at «det ordner seg til slutt».

Jeg ble diagnostisert med depresjon. Fastlegen opplyste om at ventetiden i den offentlige psykiatritjenesten var såpass lang at en henvisning til DPS ikke ville hjelpe meg stort. Men fordi jeg som et av fjorårets spontane kjøp hadde tegnet privat helseforsikring, fikk jeg psykologhjelp på dagen.

les også Coronaopprøret

Når en av de flinke fastlegene vi har i Norge oppdager suicidale tegn hos en pasient, vil han eller hun få akutt hjelp. Men hvor mange slike tegn kan bli oversett i en digital konsultasjon? Og hvor mange færre bekymringsverdige tegn vil plukkes opp av venner og familie når vi nå blir bedt om å ha mindre sosialt samvær, uansett smittetall i hjemkommunen? Og hvorfor må det være slik, at om man blir psykisk syk, så må man være nær kanten av stupet før man får hjelp av det offentlige?

Jeg kom meg opp av bølgedalen. Men jeg kjenner folk som ikke har hatt flaksen eller det finansielle overskuddet til å få psykisk helsehjelp når det har røynet på. Altfor mange blir i dumpa en lang stund, og noen kommer seg aldri ut av den.

Vi må alle ta smittevern på alvor og bidra til å dempe spredningen av Covid19. Men de som trenger psykisk helsehjelp fortjener et like stort krafttak som de vi vil skåne for pandemien. Det synes jeg samfunnet må ta seg råd til. For alle fortjener en redningsbøye, ikke bare bestefar.

Publisert: 30.10.20 kl. 15:38

Les også

Mer om Coronaviruset Depresjon Smittevern