BØR INN I SKOLEN: – Å begynne voksenlivet med betalingsanmerkninger er en mye større krise enn om du for eksempel ikke husker at det var Henrik Ibsen som skrev «Peer Gynt», skriver kronikkforfatteren.

Skolen kan bidra til å holde unge unna luksusfellen

Mer enn 40 000 unge har betalingsanmerkninger. Dette er alvorlig. Vi håper fagfornyelsen i skolen bidrar til at flere unge kan mestre egen økonomi.

HILDE E. JOHANSEN, fagsjef Finans Norge

Tallene vi har fått fra analyseselskapet Bisnode gjelder unge mennesker under 30 år. Med betalingsanmerkninger inn i voksenlivet kan det bli vanskelig for disse å få jobb, leilighet, lån, forsikringer og mobilabonnement.

Felles for flere er at skolen ikke har gitt dem en systematisk opplæring i personlig økonomi, og noen har kanskje ikke fått økonomiopplæring i det hele tatt. Personlig økonomi ble først innført som eget tema gjennom fagfornyelsen nå i høst, som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og skal inngå i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.

Mange med betalingsanmerkninger har dermed gått glipp av grunnleggende opplæring i hvordan de skal styre og planlegge økonomien sin. Dette er hverdagskompetanse, og det er nettopp det personlig økonomi handler om.

Det er mange viktige ting man skal lære på skolen, men det er ikke livskritisk om man ikke husker alt. Å begynne voksenlivet med betalingsanmerkninger er en mye større krise enn om du for eksempel ikke husker at det var Henrik Ibsen som skrev «Peer Gynt». Kunnskap i personlig økonomi er helt nødvendig for å kunne mestre livet, og det blir stadig viktigere. De unge møter en krevende hverdag med flere økonomiske fristelser som de må lære å håndtere. Noen sentrale stikkord er forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier og manglende kunnskap om konsekvenser. Mange, både unge og eldre, baserer seg på prøving og feiling på egen hånd, og flere havner i betalingsproblemer, viser en nylig publisert rapport fra SIFO.

Dette har skjedd i mangel av god opplæring gjennom skolen.

En del økonomiske forhold er langt mer komplisert nå enn tidligere. Lav rente frister oss til å låne mer, ha et høyere forbruk og lånefinansiere forbruket. Et lavt rentenivå gjør det også mindre attraktivt å spare og dermed planlegge økonomisk for fremtiden. Den økende digitaliseringen av finansielle tjenester utgjør både muligheter og risiko.

Det krever god pedagogisk evne å formidle slike sammenhenger. Personlig økonomi handler om livsmestring, og opplæringen bør være praktisk lagt opp slik at elevene møter virkelige utfordringer i opplæringen.

Realkompetanse er også viktig for å gi de unge aktuelle økonomiske utfordringer i opplæringen. Derfor kan det være smart å samarbeide med relevante aktører om opplæringen. Da kan man virkelig forberede de unge på å mestre livet som selvstendige når de flytter hjemmefra.

Nettverket Skolemeny ble etablert i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og skal koordinere innsatsen for en bedre opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom for på den måten å forebygge økonomiske problemer. Nettverket består av sentrale private og offentlige samfunnsaktører, og flere er våre medlemmer.

Felles er at de har bred erfaring på området økonomi. De står klare til å bistå lærerne, enten de ønsker å benytte materiell utarbeidet av aktørene eller vil ha bistand direkte i opplæringen. Begge deler er gratis og ikke-kommersielt, i henhold til nettverkets retningslinjer.

Totalt har ca 350 «lærere» i nettverket nådd ut til 114.000 elever i barne- ungdoms- og videregående skole med økonomiopplæring i 2019 og våren 2020. Tilbakemeldinger vi har fått etter fagfornyelsen nå i høst, viser at det er flere lærere som ønsker bistand og som setter stor pris på kontakten med Skolemeny.

Hva så med de 40.000 unge med betalingsanmerkninger, kunne de unngått disse dersom de hadde fått mer økonomiopplæring da de gikk på skolen? Det har vi ingen garanti for, men nasjonal og internasjonal forskning viser at opplæring virker, og kunnskap i personlig økonomi gir større økonomisk trygghet når man skal foreta valg.

En god opplæring klargjør unge for de utfordringene som de vil møte senere i livet. Med bedre opplæring kan flere ta kvalifiserte valg, og dersom de tråkker feil, så vet de mer om hvor og hvordan de kan rette opp feilene sine.

Vi har stor tro på at fagfornyelsen, med økt satsing på opplæring i personlig økonomi i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, kan bidra til at færre går i luksusfellen. Vi håper vi kan bidra til dette gjennom læringsmateriell og bistand fra Skolemeny-nettverket, slik at opplæringen er basert på virkelige utfordringer som elevene vil møte i voksenlivet.

