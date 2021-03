Kommentar

Oslo på vippepunktet

Av Shazia Majid

TESTKØ: Smitten har eksplodert i de fattigere bydelen i Oslo. 9. mars var det et smitteutbrudd på Vestli skole, noe som utløste en lang kø av personer som ville teste seg. Foto: Odin Jæger

Den britiske mutanten har endret spillereglene. Smittesporingssystemet vakler. De innvandrertette bydelene er i større fare enn noen gang. Nå må vi alle ta ansvar!

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg sier det fordi det er alvor. Det er mer alvor enn noen gang. Og det er mer alvor for enkelte grupper enn det er for andre.

Etter ett år med pandemi er det få som har uttrykt noe særlig bekymring for helsen til nordmenn med innvandrerbakgrunn. Ingen har tatt til orde for at pakistanske nordmenn må beskytte seg ekstra. Selv om de nyeste FHI-tallene viser at det er pakistanske nordmenn, som er hardest rammet av covid-19.

Andelen som er blitt innlagt på sykehuset de siste månedene er over ti ganger høyere enn landsgjennomsnittet for innlagte. Gruppen er kraftig overrepresentert også blant smittede og døde. Tyrkiske, irakiske og somaliske nordmenn er også mye hardere rammet enn resten av befolkningen.

Det er bare en ting som gjelder

Dette var situasjonen allerede før den britiske varianten ble dominerende i Oslo. Hva den nye mutanten gjør med de ovennevnte innvandrergruppene, tør jeg ikke tenke på.

Det vi kan tenke på er hva vi, myndighetene, sivilsamfunnet, og hver og en av oss kan gjøre for å beskytte våre nærmeste og hverandre. Jeg vet det ikke er det vi vil høre. At vi må gjøre mer, når vi føler at vi har gjort mye. Og særlig når de som må gjøre mest, også fremover, er de fattige, de underprivilegerte, de trangbodde, de syke, og de som er i de mest utsatte, samfunnskritiske jobbene som ikke kan ha hjemmekontor.

Jeg skulle ønske det var en annen måte. Men det er ikke det. Ikke akkurat nå, når vaksinene er langt unna. Det er bare en ting som gjelder – å holde avstand. I hjem og storfamilier og boligblokker, hvor den korte avstanden mellom mennesker har vært like viktig i livet, som hytta og konserter og dyre utenlandsreiser har vært for den jevne nordmann.

Den store rød knappen

Om vi vil det eller ei, er det nå vi skal trykke på den store røde knappen.

Her er hvorfor:

I fjor vår klarte vi raskt og effektivt å få smitten under kontroll. Det går ikke nå. Det skyldes at den muterte versjonen er mye mer hissig. Og at den også rammer barn og unge. De blir både smittet, og sprer smitten videre. Flere unge voksne er blitt alvorlig syke. Slik var det ikke i fjor.

50–70 prosent av totale smittetilfeller i Oslo er av den nye mutasjonen. Den britiske varianten har endret spillereglene. De tiltakene som har vært effektive, er ikke lenger like effektive.

Derfor er det flere i styre og stell i Oslo som er i ferd med å miste nattesøvnen. De følger smittetallene minutt for minutt og ser at vi tolv dager inn i de strengeste restriksjonene ikke har klart å snu smittekurven. Det fremstår nærmest umulig å stanse smitten mellom barn og ungdommer. Ved spørsmål om en full nedstenging av alle skoler og barnehager vil hjelpe, er svaret at det mest sannsynlig ikke vil hjelpe like godt. For hvordan holder man barn og ungdommer fra hverandre til enhver tid?

Bristepunktet

Alt står og faller på systemet TISK, altså testing, isolering, smittesporing og karantene. Men med de tallene vi nå ser i Oslo og Viken, vakler grunnen under TISK. Øker behandlingstiden hos laboratoriene, kan smittesporingen og karantenesettingen bli forsinket. Da får vi ukontrollert spredning.

Skjer det vil de med innvandrerbakgrunn sannsynligvis betale den høyeste prisen. Rett og slett fordi de bor i områder hvor smitten er størst. Og der smitten er størst, vil også sykdommen og døden ramme hardest.

Barn som smittebærere

På Stovner, hvor størst andel av befolkningen har vært smittet siden pandemiens start, har andel smittede tredobbelt seg de to siste ukene. Det er en dramatisk økning. Smitten ligger fire til syv ganger høyere enn landsgjennomsnittet i alle byens innvandrertette områder. Det nye nå er at cirka 40 prosent av smitten i de ovennevnte bydelene er hos barn og unge mellom 0 og 19 år.

Særlig er dette viktig informasjon ut til pakistansk-norske familier som oftere enn alle andre praktiserer flerfamiliehusholdninger – hvor barnebarn bor i samme bolig som sine besteforeldre.

Dette er besteforeldre som er gamle nok til å bli alvorlig syke med covid-19, men ikke er gamle nok til å ha blitt vaksinert.

Større konsekvenser

Under slike omstendigheter kan ingen av oss bryte smittevernreglene. Samtidig vet jeg at de fleste av oss har brutt smittevernreglene på et eller annet tidspunkt. Til og med statsminister Erna Solberg har gjort det. Det er menneskelig å feile.

Men for enkelte kan en slik feil koste mer enn det koster andre. Smittevernbrudd har større konsekvenser i hovedstaden enn andre steder.

Vi må gjerne sammenligne ungdomsfester på bygda med kortspilling på Grønland i Oslo. Men vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. De 82 som spilte kort eller så på fotball på Grønland i slutten av februar har utsatt flere mennesker for en eventuell smitte. Fordi hver og en av dem treffer mange flere. Først og fremst egne, større familier, boende i små leiligheter.

Innstendig bønn

De aller aller fleste med innvandrerbakgrunn er nok like flinke til å følge smittevernreglene som alle andre. Ungdommen svarer til og med at de er flinkere. Men så finnes det noen som lar det være opp til skjebnen om de blir smittet eller ikke. Det heter skjebnetro og det holder ikke nå. Det er også null rom for selv små bursdagsfester. Eller små samlinger i trappeoppganger og middager med foreldre som bor i etasjen under.

Flerkulturelle leger og bydelsfolk i de hardest rammede bydelene har fortalt meg om slike tilfeller. De har gjort det av omsorg. De er bekymret.

Jeg vet at mange har skjerpet seg etter et økende antall dødsfall i innvandrermiljøene etter nyttår. Nå må vi holde oss skjerpet. Vi kan ikke gi oss på oppløpssiden. Det er en innstendig bønn.

Les flere kommentarer skrevet av Shazia Majid: