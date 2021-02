KJØTTFORSVAR: – Vi skal fortsatt spise kjøtt, men vi kan uansett halvere kjøttberget og fremdeles glede oss over digg mat. Du får vidunderlige tacos og lasagne med aubergine, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Sara Johannessen Meek

Ja til kjøtt, for pokker!

Det gnåles stadig om at vi nordmenn skal kutte ut kjøtt og erstatte det med grønske. Nei, vi skal ikke det.

DAGFINN NORDBØ, forfatter, satiriker og matentusiast

Det er ikke mangel på moralisme her i landet, og det øker på for hver dag som går. De som syns det er ok å spise kjøtt, blir belært av unge og temmelig irriterende misjonærer, som selv for eksempel syns det er kult å dytte i seg mengder av avokado, og ber baristaen om mandelmelk i kaffen.

Så det er på tide å spørre: Hva er så himla bra med avokado, mandelmelk og annen hipsterføde? Er hovedpoenget at det ikke er animalsk?

Det er nok der det stikker, men regnestykket om hva som er best for planeten generelt og for Norge spesielt, er mer komplisert. Framtiden i våre hender skriver: «Vannkrevende avocado og bananer importerer vi fra bl.a. Kenya, hvor flere enn en av tre ikke har tilgang på rent drikkevann. Vi spiser mye appelsiner og drikker mer juice enn noen gang, og importerer dette fra bl.a. Marokko, der 15 prosent ikke har tilgang på rent drikkevann.»

Dæng!

Å dyrke én kilo avokado krever sine voksne to tusen liter vann, så vi får håpe at misjonærene tenker det er innafor å utarme fattige land ved å nyte sin daglige avocadosandwich, eller bidra til den ekstreme vannmangelen i California når de slurper i seg mandeltullet sitt.

De som preker at linser og bønner skal frelse oss, vet muligens ikke at det krever like mye vann å produsere én kilo av det, som av kylling eller -svinekjøtt? Drøye fire tusen liter - og alle som har vært på nach der alle spiste kikertburgere til middag, vet at metanproduksjon ikke er noe bare kuer driver med.

Ja, storfekjøtt har høyt avtrykk, men det er et vesentlig poeng at vi normalt ikke har vannmangel her i landet – vi bader bokstavelig talt i vårt eget krystallklare drikkevann. Dessuten er klimaavtrykket for importert kjøtt inntil fire ganger så høyt som fra våre storfe, fordi vi holder oss med friske dyr, som vokser raskere og produserer mer melk og kjøtt. Beitedyr bedriver framifrå naturvern, og forskning tyder på at de er gunstige for karbonbinding.

Vi kan uansett halvere kjøttberget vi spiser og fremdeles glede oss over digg mat. Du får vidunderlige tacos og lasagne med aubergine. Og velger du norsk storfekjøtt, er det nok en melkeku av typen Norsk Rødt Fe, som har gjort oss den store tjenesten å spise gress, og gi melk og kjøtt tilbake. Og lurer du på hvor mange av verdens Michelin-kokker drar for å spise «the best steak in the world», kan jeg avsløre at det er i restauranten Casa Julian, i den llille byen Tolosa i Baskerland. De griller den over trekull, av... 6-7 år gammel melkeku.

Sa jeg spis norsk kjøtt? Ja, men pass på: Den dølle norske fredagstacoen er basert på smakløs kjøttdeig, altså ikke som i Mexico, der de bruker skikkelig langkokt kjøtt fra de mest smakfulle (og billige!) delene av dyret. Og du bør helst ikke ha pluss eller minus tre på begge øya når du slenger kjøttdeig i handlekurven din: Ti av seks leser aldri det som er skrevet på pakningen, du vet den spekulativt bittelille skriften nederst bak der, men noen ganger står det Tyskland, og du skal ikke gå på YouTube og sjekke verstingene i den tyske kjøttbransjen.

Du vet, de med tusenvis av covidsmittede arbeidere, som arbeidsgiveren ikke engang kunne si navnet på, fordi de verken visste hvem de var eller hvor de bodde.

Glem heller aldri den gangen polsk og italiensk mafia merket hestekjøtt som storfe, og pushet det til ferdigmatprodusenter over hele Europa. En nyere undersøkelse her i landet viste at visse ferdigprodukter som var merket Frankrike kunne spores til Romania, men der stoppet sporingsmulighetene opp, gitt. Sannsynligvis kom kjøttet fra helt andre steder, men mafiaen har jo, som oss, behov for skikkelig fete hus og raske bensinbiler.

Så, spis norsk kjøtt – en del mindre, men med ren samvittighet. Og glem nå svenskekyllingen du savner så sårt: I Sverige er det tillatt å holde en million (!) kyllinger i samme hangar. Det er galskap og dyreplageri.

Sørg for at kjøttet du velger er fra glade dyr og fugler som får springe ute i det fri. Bruk de fantastiske REKO-ringene, skaff vilt fra jegere, for det er ikke sånn at vi kan erstatte alle animalske proteiner med grønske. La oss likevel slippe den enerverende kjøttpushingen fra Matprat, som oversvømmer oss med vulgære grillvideoer halve året, finansiert av våre skattemillioner. Bare hold opp.

Det er altså grenser for grønske, og hvorfor snakkes det så lite om å bytte ut kjøttproteiner med fisk? Styr da unna oppdrettsfisk, og kjør på med villfanget snadder som hyse, sild, reker og blåskjell til hverdags - og kamskjell, østers og kongekrabbe til fest. Hvor digg er ikke det!

En gammel hestehistorie til slutt: Da Grand Café i Oslo byttet ut hestekjøttet i sin veldig populære biff med storfekjøtt, fikk de drøssevis av klager. Kundene mente at nei dæven, dette var så ille seigt at det måtte jo være hestekjøtt!

Så spis gjerne hestebiff, det smaker prima og er mørt og fint, men sørg for at du vet at det ikke er en dopa veddeløpshest, et narkomant esel fra Hviterussland eller et vodkabelastet muldyr fra Moldova. Hestedyr kan også være proppfull av veterinærenes fenylbutazon, som er kreftfremkallende og giftig for mennesker.

God middag!