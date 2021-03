FJERN HJEMMELEKSER: Det er ingen dramatikk i å fjerne hjemmelekser. Det er det naturlige neste steg i ett kunnskapsbasert samfunn. Vi vet tross alt bedre, skriver Daniel L. L. Sogge i denne kronikken. Foto: Berit Roald / NTB

Lekser er regninger for barn

Lekser har en svært negativ innvirkning på familier, barn og samfunn. Det er på høy tid å skrote ordningen.

DANIEL L. L. SOGGE, student og Ap-politiker i Trondheim

ÅTTE-TIL-TRE: Når eleven drar hjem fra sin «åtte-til-tre»-jobb, tar de med seg arbeidet hjem, mener Sogge. Foto: Ludvig Kjenner / Privat

Tar vi barns tid- og energiforbruk seriøst er forskjellen mellom skole og jobb fiktiv. Eleven opplever skolearbeid som arbeid. Voksne som har returnert til skolebenken kan skrive under på det.

Den sentrale forskjellen ligger i det at når eleven drar hjem fra sin «åtte-til-tre»-jobb, tar de med seg arbeidet hjem. Dette unnskylder vi ved å kalle det lekser.

For mange elever samler leksene seg som bunker med regninger. Ikke alle har de nødvendige forutsetningene for å utføre arbeidet. Dermed opplever barn raskt sin første gjeldsbyrde.

Dette handler like mye om elevens omgivelser som evner. Fungerer foreldrene som hjelpende kollegaer, eller har de rollen som innkrevere?

Vi vet at det sliter på psyken når voksne faller bakpå. «Ingen annen tradisjonell indikator på sosioøkonomisk status henger sterkere sammen med psykisk helse enn gjeldsbyrde». Gjeld kan føre til søvnløshet, depresjon, vegring og mer.

Elever som ikke gjør leksene taper ofte goder som ukelønn, leketid, mobil- og internettilgang. Videre fortelles det at lekser må utføres for å få god jobb og god lønn. Lar du være er utfallet det motsatte.

Slik blir lekser for barn hva regninger er for voksne. Det følger alvorlige konsekvenser hvis en faller bakpå. Det fører til dårlig psykisk helse.

Der voksne i gjeldskrise slutter å åpne regningene, slutter eleven å åpne boka. Man gir opp og bukker under.

Derfor burde det ikke overraske at det oppsto en målbar, «himmelvid forskjell» i trivsel og motivasjon etter Digermulen skole i Lofoten begynte med leksefri undervisning.

Samtidig scorer elevene godt over gjennomsnittet faglig på nasjonale prøve. I 20 år har Digermulen skole bevist at eksperimentet er en suksess, uten å få særlig oppmerksomhet for det.

Finland har kjørt eksperimentet nasjonalt i nærmere 50 år, samtidig er de bredt omtalt som et av de beste skolesystem i verden.

Man vet at trivsel er uatskillelig knyttet til relasjoner i hjemmet. Når familie får en innkreverrolle blir nære forhold anstrengt.

Barnas skolearbeid blir også foreldrenes, og de opplever det, i likhet med eleven, urimelig å måtte sette seg ned med mer arbeid når en har kommet hjem fra jobb. Lekser har sitt opphav i en tid hvor mange mødre fortsatt var hjemmeværende. Vi er i en annen tid nå.

Foreldrene ønsker ikke denne rollen, men de blir pålagt den av skolesystemet. «Ole gjør ikke leksene sine» blir de fortalt på foreldremøtet. Det er fundamentalt en klage. I praksis vekker den dårlig samvittighet hos foreldrene, som så overføres til barna.

Det er tragisk å lese jente (13) skrive til ung.no: «Jeg har bare veldig dårlig samvittighet… Jeg tror jeg hadde seks lekser og en prøve… Så jeg bare prøvde å spise meg kvalm på morgene, så at jeg kan gjøre leksene [hjemme]».

Samfunnet ønsker at studenter skal få barn, men for studenter er det lite appellerende å bli foreldre når det innebærer mer skolearbeid i en fritid allerede fylt med studier.

Som student selv kan jeg melde at mer lekser, uansett form, er det siste jeg ønsker meg i hverdagen. Tuva Moflag (Ap) er en av få som har identifisert denne problemstillingen.

Den moderne studie- og arbeidsplass er så teoretisk og stillesittende at vi slett ikke trenger mer av det på fritiden. Slik bidrar lekser også til mer stillesitting for hele familien. Det er et helseproblem.

Videre opprettholder lekser sosiale forskjeller. Foreldre med høy utdanning, der en er trent i studieteknikk og teoretisk arbeid, er bedre rustet til å bistå barna enn foreldre som jobber med praktiske fag.

For det lite praktisk igjen i skolen nå. Det til tross for at forskning viser at slik utfoldelse resulterer i bedre evner til å skrive og regne enn det gjør for barn som ikke får slikt utløp.

I stedet monopoliserer vi utdanningen med det teoretiske for å imøtekomme internasjonale standardtester. Slik forsterkes sosial ulikhet i samfunnet. Og igjen briljerer Finland når de reduserer slike forskjeller langt bedre enn vi får til med sin lekseløse skolemodell.

Når vi nå har sett at lekser trolig bidrar til sosiale forskjeller, lav trivsel, lavere faglig utløp, mindre aktivitet, usunne familierelasjoner og belastninger for både unge og voksne — hvilke argument har vi for fortsette med praksisen?

Det er ingen dramatikk i å fjerne hjemmelekser. Det er det naturlige neste steg i ett kunnskapsbasert samfunn. Vi vet tross alt bedre.