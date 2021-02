Kommentar

Raymonds råkjør

Av Leif Welhaven

Raymond Johansen har inntatt en tydelig posisjon i coronadebatten. Foto: Roar Hagen

Raymond Johansen treffer nok blink hos mange når han snakker om en grense for hvilken belastning folk i Oslo kan bære. Men byrådslederens utfordrende strategi kan vise seg å være skummel.

Snart ett år inn i coronakrisen er vi alle inderlig lei av hva denne viruskampen gjør med livene våre. I hovedstaden har trykket vært ekstra stort, og de som styrer byen har selvsagt som oppgave å tale innbyggernes sak.

Derfor er det i utgangspunktet ikke unaturlig at Raymond Johansen inntar en posisjon der han snakker om at begrensningene «nærmer seg et bristepunkt».

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for konsekvenser av tiltakstrykket. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er hans oppgave å være bekymret for velværet til både barn og bedrifter i en sosialt nedstengt by. En byrådsleder gjør også jobben sin ved å kjempe for at Oslo bør prioriteres i vaksinekøen, som en følge av hvor det finnes mest smitte.

For innbyggere som savner sårt å leve det byrådslederen kaller «frie og forskjellige liv», kan det nå være oppbyggende å høre byens boss snakke om en tålegrense for tiltak.

So far, so good.

Samtidig står Raymond Johansen i en krevende spagat - i det som for mange fremstår som en hanekamp om helse - med Bent Høie i motsatt hjørne av ringen.

Én ting er at Arbeiderparti-politikeren både er i opposisjon og i posisjon på samme tid, avhengig av perspektiv.

Men stilen hans i coronakampen får byrådslederen til å balansere på en egg fremover.

Raymond Johansens kraftige salve på tirsdagens pressekonferanse vekket nok håp hos mange om friere tøyler, ikke minst da han med kraft snakket om å ta tilbake den lokale kontrollen snart.

Men hvordan blir det for Johansen dersom en virkelig ekkel mutantvariant rammer Oslo med kraft hvert øyeblikk? Da nytter det ikke å snakke om at byens befolkning snart ikke orker mer. I tilfelle har vi ikke noe valg - folk MÅ stå i det - og byrådslederens oppgave blir å holde i skruen som strammes igjen.

Her går det også an å snakke om perspektivet bak bruken av ordet “bristepunkt”. Med all mulig respekt for at mange sliter - og at både barer, butikker og breddeidrett er viktig - så har byer i utallige land stått i noe langt mer krevende enn dagens Oslo-tiltak.

Men kanskje er det etterlatte inntrykket av byrådslederens utspill, som en følge av formen og ordene han velger, hakket mer konfronterende enn innholdet.

At ansvaret for smittevernhåndteringen returneres til Oslo kommune snart, er jo egentlig bare å gå tilbake til normalen før mutanten. Dette er noe alle håper er mulig.

Det var den ekstraordinære situasjonen på nyåret som gjorde det nødvendig med en koordinering fra sentralt hold. På grunn av uoversiktlig mutantsmitte måtte større områder vurderes samlet, og mantraet var jo at ulike kommuner ba staten ta grep.

Det er også interessant å lese Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets brev til regjeringen fra samme dag som Raymond Johansen møtte pressen denne uken.

Her står det: «Basert på den uoversiktlige situasjonen som meldes fra Oslo, vurderer kommunen selv det er forholdsmessig med tiltaksnivå 5C (kommunisert i møter med kommunen) for å få bedre oversikt og kontroll. FHI støtter kommunen i deres vurderinger».

Koden «5C» i coronaforskriften innebærer blant annet (i hovedsak) stengte kjøpesentre og svømmehaller, stengte treningssentre, sterke begrensninger i voksenidrett og stopp for en rekke kulturtilbud og andre aktiviteter.

I den grad du fikk inntrykk av at regjeringen og kommunen var på kollisjonskurs her, er det viktig å understreke at dette er noe kommunen altså selv ønsket seg.

Her kan man lure på hvor uenige de ulike politikerne egentlig har vært, eller om alt handler om ulike måter å uttrykke seg på.

Kanskje bunner noe av støyen i å søke en plass og en posisjon, som ikke er lett for andre partier enn de som regjerer nasjonalt når én sak dominerer samfunnet over så lang tid.

Fremover blir et av de store spørsmålene om, og eventuelt hvordan, coronasituasjonen blir mer partipolitisert enn vi har sett til nå.

Fordelingen av støtteordninger vil åpenbart bli et tema i valgkampen, der venstresiden har fått tilført nytt skyts.

Men vekten mellom smittesituasjon og andre politiske spørsmål er det i det blå hvordan blir frem mot høsten, i en valgkamp vi heller ikke aner hvordan vil bli gjennomført praktisk sett.

Uansett om det blir på torg eller på Teams, vil det oppstå en kamp om hvem som skal få æren for hva den dagen vi forhåpentligvis nærmer oss normalitet. Ikke minst gjelder det i Oslo, siden maktforholdet i den største byen er motsatt av det nasjonale.

Selv om Arbeiderpartiet sliter tungt på målingene, skal du ikke se bort fra at den tøffe og tydelige formen til Raymond Johansen under pandemien kan komme godt med i det regnskapet. Og i tilfelle kan hans egen fremtidsutsikt på et eller annet tidspunkt bli et tema.

Er det én ting Arbeiderpartiet jo ikke renner over av, så er det ledere med pondus i det offentlige rom.