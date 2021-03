Leder

Historisk pavebesøk

SKJERPET VAKTHOLD: Sikkerhetstiltakene ved pavens besøk i Irak er de aller strengeste. Foto: KHALID AL-MOUSILY / X03710

Hans «vanskeligste og viktigste reise» kalles pavebesøket i Irak, som innledes i morgen.

Både på grunn av pandemien og terrorfaren i regionen kommer sikkerhetsregimet i forbindelse med den argentinske pavens 33. internasjonale reise til å være det strengeste noensinne.

10 000 irakiske soldater, politifolk og bevæpnede vakter er satt i 72-timers beredskap for å følge Frans gjennom helgen. I tillegg vil Vatikanstatens gendarmeri og pavens egen Sveitsergarde eskortere ham på den alt annet enn lettvinte ferden.

Pave Frans er fullt innforstått med hvilken risiko han løper. Coronasmitte er én ting. Potensielle terrorister en annen når han blant annet skal møte landets sjiamuslimske lederskap samt representanter for sunnimuslimene til felles bønn sammen med gnostiske mandeere, jesidier, zoroaster, kaldeisk-katolikker, ortodokse armenske protestanter og jødiske irakere.

I Najaf, sjiamuslimenes åndelige hovedstad hvor profetens Muhammeds sønn Ali er begravet, er den 84-årige paven invitert hjem til den seks år eldre storayatollaen Ali al-Sistani. Med dette risikerer han i tillegg at besøkets økumeniske intensjoner blir fordreid og misbrukt av krefter som ikke ønsker noen tilnærming mellom kirken og islam, eller dialog mellom kristne og muslimer, for den del. Innenfor begge religioner og kulturkretser finnes det grupperinger som ser seg tjent med å opprettholde et uforsonlig fiendebilde.

Dette var også et bakteppe da pave Johannes Paul i 1999 planla en kort, men betydningsfull reise til Bibelens «Ur i Kaldea», oldtidsbyen som lå i det sørlige Mesopotamia, og som anses som Abrahams fødested. Abraham er stamfar til de tre store verdensreligionene: jødedommen, kristendommen og islam.

I dette landskapet oppsto noen av kristenhetens aller første menigheter. Fortsatt brukes en lokal variant av den arameiske dialekten man mener Jesus snakket.

Etter politisk press fra vesten, først og fremst USA som fryktet at et pavebesøk til Irak ville styrke landets daværende leder Saddam Hussein, avsto Johannes Paul II fra å besøke den hardt prøvde regionen. Den kansellerte pilegrimsferden forble et åpent sår i den nå kanoniserte pavens hjerte.

Når pave Frans kommer til ørkenbyen Ur i helgen, oppfyller han dermed forgjengerens inderlige ønske, men også forventningene til Iraks kristne som har ventet på Den Hellige Far i mer enn to tiår. Hans budskap vil være å uttrykke støtte til utsatte trosfeller som har klart å forbli i landet, eller som har vendt tilbake, etter at de ble drevet vekk eller forsøkt drept av IS da den islamistiske terrororganisasjonen okkuperte de tidligere kristne områdene for å etablere sitt nådeløse kalifat.

Pavebesøket i Irak må også forstås som en utstrakt solidarisk hånd til den muslimske majoritetsbefolkningen i et land herjet av krig og terror, indre splid og dype konflikter.

Uansett hva man måtte mene om religion som sådan er det historiske møtet mellom Abrahams barn en symbolsterk begivenhet som inngir håp i en urolig tid.