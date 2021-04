PROBLEM: Ikke bare er løsningen for eksamen urettferdig, den er også problematisk, mener Thomas Risvik (18). Foto: Privat

«25 under 25»: Eksamen nå er urettferdig!

Enten skulle alle vært trukket ut til eksamen, eller ingen – i likhet med fjoråret.

THOMAS RISVIK (18), avgangselev på videregående skole

Regjeringen besluttet 8. april at alle elever i 10. trinn kommer opp i muntlig eksamen, og mange av avgangselevene i videregående vil få samme tilbud – men ikke alle. Er det rettferdig?

Som én av landets 49 041 avgangselever er det hverken lett å forsvare eller støtte regjeringens beslutning, fordi elevene er spredt over hele landet. Jeg har fått et godt undervisningstilbud jevnt over skoleåret.

Selv er jeg fra Kongsvinger-regionen, som har lite smitte, og mener det ville vært mulig å gjennomføre en lokalgitt muntlig eksamen.

På en annen side kjenner jeg en rekke elever fra Oslo-området, deriblant tvillingsøsteren min, som har vært på rødt nivå lenger enn noen av oss kan forestille seg.

Det gjør at man kan komme til en enighet: det er ikke rettferdig at årets kull skal konkurrere om studieplasser de kommende årene, når flere elever i videregående vil gå ut med et vitnemål uten å ha gjennomført eksamen én eneste gang.

Ikke bare er det urettferdig, men det er også problematisk. Vanligvis gjennomføres eksamen for 20 % av elevene i 1. videregående, og jeg ble trukket ut til muntlig matematikkeksamen det året. Da ante vi fred og ingen fare, og vi visste ikke at eksamen ville bli avlyst det andre året.

Når det ordinære trekket offentliggjøres for avgangselevene, vil de som er trukket opp til muntlig-praktisk eksamen, miste muligheten for en ekstern vurdering.

Jeg sympatiserer med dem som ikke får denne muligheten, og synes det er trist at dette er årets løsning.

Eksamen kan gå begge veier for oss elever, og jeg vil helst slippe å føle skyld for at jeg kom inn på drømmestudiet til bestekompisen min. Årets vitnemål vil bli mangelfullt og dermed misvisende, noe som er en direkte konsekvens av det vilkårlige i regjeringens avgjørelse om eksamen for noen.

I mars sa Guri Melby til NRK: «Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning. Derfor mener vi det er riktig at alle får én, og maks én, eksamen». Løsningen ble kontroversiell og motstridende i forhold til regjeringens ønske.

Tvillingsøsteren min som har vært på rødt nivå siden november og dermed møtt på et krevende undervisningstilbud, kan risikere å bli trukket ut til eksamen.

Mens her i Kongsvinger, hvor faktorene er motsatt (vi har gult nivå og et tilnærmet normalisert undervisningstilbud), er det en mulighet for å slippe eksamen.

Kunnskapsdepartementets beslutning landet på en tilfeldighet – og det er ikke rettferdig.

Man ser nå hvor mange konsekvenser en slik beslutning fører til: urettferdighet innad i kullet, urettferdighet for tidligere årskull og en generell urettferdighet på landsbasis. Enten skulle alle vært trukket ut til eksamen, eller ingen – i likhet med fjoråret.

