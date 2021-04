AP-POPULISME? – Det var forstemmende å høre Aps Cecilie Myrseth bare avfeide en forsker som «ekspertveldet» og fagkunnskap som noe som står i motsetning til folkevalgt styring, skriver Kristin Clemet. Foto: Frode Hansen

Debatt

Har Stortinget i dag vedtatt å bygge Nord-Norgebanen?

Nei, vi kan dementere NRKs nyhetsoppslag om dette i dag.

KRISTIN CLEMET, leder i den liberale tankesmien Civita

I dag kunne vi høre et underlig «Politisk kvarter» på NRK.

«Nord-Norgebanen skal realiseres. Det vil et flertall på Stortinget vedta i dag».

Slik innledet programleder Lilla Sølhusvik sendingen.

Vedtaket ville bli gjort, fikk vi høre, fordi Arbeiderpartiet hadde bestemt seg for å stemme for et forslag om å bygge Nord-Norge-banen etter at partiets landsmøte vedtok noe lignende i helgen. Det står ingenting om dette i Arbeiderpartiets program for inneværende periode, men tradisjonen i partiet er at de nåværende stortingsrepresentantene er bundet av det programmet som er vedtatt for neste periode. Og der står det nå noe i retning av at det skal fremskaffes et beslutningsgrunnlag for å kunne ta stilling til bygging av Nord-Norgebanen.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet var den eneste politikeren som var med i «Politisk kvarter». Der møtte hun en journalist fra Nord-Norge og en NTNU-forsker, som begge var skeptiske til å bygge Nord-Norgebanen. Forskeren mente det ville bli enormt dyrt, svært ulønnsomt og ikke klimavennlig.

La meg skynde meg å legge til at jeg mener det er helt legitimt for politikere å gjøre valg som er dyre, ulønnsomme og lite klimavennlige. Men de må gjøre det med åpne øyne. Hvis de vil prioritere milliarder av kroner på Nord-Norgebanen, kan de ikke bruke de samme pengene på noe annet. Og gjør de noe som skader klimaet på ett område, må de gjøre noe annet som er desto mer klimavennlig på et annet. Å lukke øynene for konsekvensene av de valgene man gjør, er uansvarlig og kler et styringsparti som Arbeiderpartiet svært dårlig.

Bygging av Nord-Norgebanen har vært utredet før, men vi har ikke oppdatert kunnskap om konsekvensene. NTNU-forskerens antydninger om kostnadsnivå og andre konsekvenser var derfor ikke eksakt. Det pågår allerede en konsekvensutredning om det samlede transportbehovet i nord, og når den er ferdig, får vi mer kunnskap. Helt eksakt kunnskap får vi neppe før banen eventuelt er ferdig bygget og kommet i drift.

Det som var så forstemmende å høre i «Politisk kvarter», var hvordan Myrseth bare avfeide forskeren som «ekspertveldet» og fagkunnskap som noe som står i motsetning til folkevalgt styring. Hun har selvsagt rett i at det er de folkevalgte som styrer, men i Norge roser vi oss av å føre kunnskapsbasert politikk – uansett hvilke beslutninger som fattes.

Det var også ganske merkelig å høre hvordan saken ble introdusert. Både i «Politisk kvarter» og i nyhetssendingene som fulgte, måtte lytterne få inntrykk av at Stortinget i dag faktisk skulle vedta å bygge Nord-Norgebanen. Men det er langt fra tilfellet.

Det Stortinget skulle ta stilling til i dag, var et mindretallsforslag i en sak om nordområdepolitikken. Forslaget kom fra SV, Senterpartiet og Frp og lyder slik: «Stortinget ber regjeringa setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana.»

Etter landsmøtet til Arbeiderpartiet har også Ap bestemt seg for å stemme for forslaget – men Ap fremmet også et eget såkalt løst forslag, som lyder slik: «Stortinget ber regjeringen få på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norge-banen i Nasjonal transportplan – for å avklare trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og framdrift – slik at prosjektet bringes framover med mål om å realisere Nord-Norge-banen.»

Den som har sans for politisk språk, vil se at forslaget fra SV, Sp og Frp lyder litt mer forpliktende enn forslaget fra Ap. Forslaget fra SV, Sp og Frp går langt i å slå fast at Nord-Norgebanen skal realiseres, mens forslaget fra Ap sier at det skal settes i gang et arbeid (som så vidt jeg forstår, allerede er i gang) for å klarlegge hvordan Nord-Norgebanen kan realiseres og hva konsekvensene blir, enten det gjelder kostnader eller klima.

Også i Arbeiderpartiets forslag er målet å realisere banen, men beslutningen om å gjøre det ligger fortsatt langt frem i tid, og det er ingenting i forslaget som lover at denne beslutningen vil bli tatt.

Men selv om forslagene ikke er helt like, valgte altså Arbeiderpartiet i dag å stemme subsidiært for det andre forslaget. Men de gjorde det ikke uten å ta et krystallklart forbehold. Arbeiderpartiet har nemlig avgitt en stemmeforklaring der partiet forklarer at det oppfatter forslaget fra SV, Sp og Frp som «å være et intensjonsvedtak i tråd med det Ap har foreslått, og at normale prosesser for utredning og prioritering blir fulgt. Det er dette vi legger i å «sette i gang arbeidet», sier Arbeiderpartiets talsperson.

Det gjør han av åpenbare grunner.

Et ja til Nord-Norgebanen må nemlig også være et ja til de konsekvensene som «ekspertveldet» kommer frem til. Og om Ap vil si ja til disse konsekvensene, gjenstår fortsatt å se.

Alt i alt kan vi uansett dementere NRKs nyhetsoppslag i dag: Stortinget har i dag ikke vedtatt å bygge Nord-Norgebanen.

