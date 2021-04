Kommentar

Oppsiktsvekkende overkjøring

Av Astrid Meland

VIL IKKE SKROTE ASTRAZENECA: Helseminister Bent Høie. Foto: Berit Roald, NTB

Bent Høie overkjører FHI og holder døren på gløtt for den skandaliserte vaksinen fra AstraZeneca.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

AstraZeneca er mer etterspurt enn gull og diamanter på verdensmarkedet. Britene for eksempel, plager Seruminstituttet i India, som på grunn av en voldsom smittebølge, stoppet eksporten av vaksiner i mars.

Storbritannia maser på dosene sine. India trenger dem selv.

Samme type konflikt oppsto i EU tidligere i år da en last med AstraZeneca på vei til Australia ble stoppet av italienerne.

Stemningen mellom EU, Storbritannia og USA er også dårlig, fordi EU mener unionen eksporterer vaksinene ut av Europa, uten å få noe igjen.

PROBLEMATISK FRA START: Mer og mer tyder på at AstraZeneca gir en svært høy beskyttelse mot sykdom og død. Men den har også vært forfulgt av problemer. Foto: Dado Ruvic

I denne situasjonen tør ikke den norske regjeringen å si nei til AstraZeneca. De forlenger pausen og setter heller ned et utvalg.

Folkehelseinstituttet derimot, vil skrote vaksinen fra AstraZeneca. Det er deres klare råd fordi risikoen for alvorlig sykdom av vaksinen kan være høyere enn risikoen ved covid-19.

Det er overraskende at regjeringen overkjører FHI.

Regjeringen har hele tiden forsøkt å snike seg unna debatten om vaksiner. De er engstelige for at noen skal bli sure på dem, og har skjøvet fagfolkene foran seg.

I Norge har vi fått høre at vaksine er et rent faglig spørsmål og at regjeringen bare følger FHIs anbefalinger.

les også AstraZeneca-funn publisert i prestisjetidsskrift: Pasientene var mellom 32 og 54 år

Nå er det ikke lenger slik. Og det er uansett hva man måtte mene om AstraZeneca, på tide.

Vaksineutrullingen er noe av det som opptar folk flest i Norge mest i 2021. Selvsagt skal vi diskutere det. For dette er politiske valg.

Som vi ser har vitenskapsfolkene ingen enkel fasit å tilby. I resten av Europa, minus Danmark, brukes vaksinen på ulike grupper eldre eller alle over 30 år, som britene har bestemt seg for.

Også vårt naboland Sverige har vaksinert videre med AstraZeneca i flere uker nå, mens Norge har hatt den på pause.

les også FHI-undersøkelse: Flere tilfeller av blødninger blant AstraZeneca-vaksinerte

Folkehelseinstituttet har den siste tiden vært opptatt av å få frem at det ikke vil være noe stort problem å skrote AstraZeneca.

Men de vil få trøbbel om det viser seg at flere vaksiner gir samme bivirkning. Og det kan være. Den første dårlige nyheten fikk vi denne uken fra USA, som har satt Johnson & Johnson på pause i minst en uke til.

Det er samme type vaksine.

Om FHI legger listen for lavt, og ikke godtar særlig risiko, kan det hjemsøke dem.

les også Skroter AstraZeneca-vaksinen i Danmark

AstraZeneca har vært forfulgt av skandaler nesten fra start.

Stemningen på hovedkontoret til den velrenommerte medisinprodusenten kan ikke ha vært god da de etter måneder med problemer med forsøk, produksjon og leveranser, på toppen av det hele fikk en alvorlig bivirkning å svare for.

les også Skjebnedag for AstraZeneca-vaksinen: – Danmark legger ikke føringer

I Norge ble dette særlig tydelig. Her har en av 25.000 vaksinerte med AstraZeneca fått alvorlig blodpropp og blødninger. Om vi bruker de rundt 200 000 dosene vi har på lager, kan åtte til få den potensielt dødelige lidelsen.

Det ser heller ikke ut til å være like enkelt å bruke vaksinen på utvalgte grupper, slik man først trodde. Det at bivirkningen har rammet flest kvinner, kan ha å gjøre med mange helsepersonell er vaksinert.

Tall fra Storbritannia tyder på at begge kjønn og alle aldre rammes. Men tallmaterialet er fortsatt tynt.

les også AstraZeneca og Johnson & Johnson har ett viktig fellestrekk

Årsaken til at dette regnestykket ser dårligere ut for AstraZeneca i Norge og Danmark, er paradoksalt nok fordi vi er flinkest i klassen.

Vi har lite smitte som gir lav risiko for å havne på intensiven med covid-19.

Men slik trenger det ikke fortsette. I Sverige er smitten spredd i hele samfunnet. Der er gevinsten ved å fortsette å bruke vaksinen større, fordi faren for å bli syk og innlagt er høyere.

les også Tysk ekspert om AstraZeneca-svar: – Som å lete etter nålen i høystakken

Det samme kan du si også om folk i smitteutsatte områder i Oslo og Viken. Her ligger vi i noen bydeler på svensk smittenivå.

Ekspertene i FHI og i Holdenutvalget har kommet frem til at det i gi svært mange flere doser til disse områdene først, vil spare hele Norge for mange dødsfall og unngå overbelastning på sykehusene.

les også Legemiddelverket om Australias Johnson & Johnson-nei: – Svært overrasket

Men dette har ikke regjeringen turt å følge opp, under dekke av FHI.

Det er nok en god del som ville takket ja til en dose AstraZeneca om de hadde fått lov. Men det får de altså ikke.

Da virker det kanskje veikt av regjeringen å ikke tørre å ta en endelig beslutning.

Men her er alternativet skroting.

Og det kan godt hende det viser seg å være riktig og at AstraZeneca aldri skal brukes i Norge.

Men et mye bedre alternativ er om vi nå kan finne ut hvorfor noen få opplever denne bivirkningen, slik at alle andre kan få vaksinen.

Å legge listen lavt virker trygt. Men også det kan by på ubehagelige overraskelser. Og dem har det vært mange av i denne pandemien.