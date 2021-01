BEKYMRET: – Eg er skuffa over at nokon kunne gå til eit slikt angrep mot meg, skriver kronikkforfatteren. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Transdebatten: − Nokon prøvde å få meg sparka for å ytre meg

Debatten kjem ingen veg så lenge det berre er dei radikale som debatterer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNHILD HAUSTVEIT (25), Harry Potter-fan

Eg har fått mykje merksemd etter det forrige innlegget mitt i VG. Både støtte og kritikk. Det vart eigentleg som forventa.

Transaktivistar har gjort sitt beste for å snu på orda mine, og framstille meg som hatefull.

Eg vil med dette innlegget skrive om kva eg har opplevd, klarere nokre misforståingar og svare på innlegget frå Erika Melhus.

Det forrige innlegget mitt handla i hovudsak om ytringsfridom, og om at det er vanskeleg å ta opp transrettar i ein offentleg debatt.

les også Erika Melhus (18): – Å være trans er ikke en trend!

No kan eg understreke poenget mitt. På tysdag fekk arbeidsgivaren min og fleire av kollegane mine e-postar frå transaktivistar.

Nokon prøvde å få meg sparka for å ytre meg.

Eller i det minste å øydelegge min sosiale status på jobb. Eg er skuffa over at nokon kunne gå til eit slikt angrep mot meg.

Eg fekk støtte på jobb.

Me er heldige som bur i eit land der ytringsfridomen står sterkt. Den eine saka som eg tok opp var at det er blitt veldig mange tenåringsjenter å skifte kjønn dei siste åra.

les også «25 under 25»: – J.K. Rowling er ingen transfob!

Melhus meiner at grunnen til dette er at det i dag er større aksept for transpersonar. Men kvifor er det då blant tenåringsjenter me ser denne auken?

Kvifor er det ikkje ein like stor auke blant vaksne?

Melhus påstår at det ikkje er gruppesmitte blant tenåringsjenter som blir trans. Ho kjem ikkje med kjelder for påstanden sin, og heller ingen kritikk mot min kjeldebruk.

Det finnes ein studie der 66 prosent av jentene som blei trans var del av ein vennegjeng der fleire blei trans ca. samtidig. Å late som om desse tala ikkje stemmer er ikkje å kjempe for transrettar.

Det er å ignorere dei psykiske problema til tenåringsjenter.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Melhus meiner og at det burde bli enklare å få diagnosen trans, slik at ein kan begynne på behandling. Eg veit at dette er godt meint, eg vil òg at alle som er trans skal få behandling.

Men så lenge som det er tvil, kan me ikkje gi ut hormon. Når det kjem til vaksne over 25 år som seier dei er trans er saken ein anna. Dei bør då ha ein full rett til å velje å ta behandling sjølv.

Det er born og ungdommar eg er bekymra for.

Når det kjem til transkvinner som kun har endra juridisk kjønn og ikkje begynt på hormonbehandling, så har eg ingen problem med å tiltale dei som ho eller sitt valte damenamn.

Når det kjem til garderobar har dei fortsatt ein 100 prosent mannekropp, og kan bruke herregarderoben. Når det kjem til transkvinner som har begynt på hormon er sjølvsagt saken ein heilt anna.

Eg personleg har ikkje noko problem med at dei bruker damegarderoben, men dei må kunne forstå at enkelte syntes det er ukomfortabelt.

Dette er eit tema me må diskutere meir.

Eg vil gjerne høyre andre sine synspunkt.

Nokon reagerte på kommentaren min om at eg ikkje trudde at transkvinner ville dusje i damegarderoben. Eg trudde transkvinner ville vera ukomfortable med å vera nakne saman med andre kvinner.

Det kan vera det stemmer for nokon, men eg har tydelegvis tatt feil om mange. Eg burde ha lest meir før eg kom med denne påstanden. Eg beklagar dette.

Eg er glad for at eg skreiv innlegget.

Transdebatten treng fleire moderate stemmer.

Debatten kjem ingen veg så lenge det berre er dei radikale som debatterer.