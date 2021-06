Leder

Lange, unødvendige køer

GLEDE PÅ GRENSEN: Etter et langt år kunne bestemor May-Liss Hansen endelig besøke barnebarnet Gabriella (3) i Strømstad. Foto: Magnus Sundberg

Norge er i ferd med å åpnes igjen. Men regjeringen gjør det vanskeligere enn nødvendig.

Publisert: Nå nettopp

På Svinesund er det kø, naturligvis. Torsdag ble det tillatt for pendlere å bruke gamlebroen, slik at det blir mulig å komme seg på jobb.

På Gardermoen er det også kø. I Sandefjord sliter de med at regjeringen over natten innfører nye regler.

– Det fører til store problemer med kapasiteten, sa Ole Henrik Augestad til VG i forrige uke.

Og nå har en rekke kommunetopper skrevet brev til regjeringen og klaget på at de får vite om nye regler først på pressekonferansene. Ifølge NTB krever ordførerne i flere av Norges største kommuner mer forutsigbarhet om innreise, testing og karantene. De ber om å bli involvert.

Og det er forståelig. Det er kommunene som er ansvarlig for kapasiteten. Det er ikke bare enkelt å få beskjed på en onsdag ettermiddag om at dagen etter åpnes grensene. Og forresten, alle skal testes.

Det blir lange køer, sure folk og mistillit av sånt.

Selvsagt må vi likevel åpne så fort som mulig. Det må bare ikke bli slik at alle spørsmålene og innvendingene dukker opp etter innføringen.

Men hva med om regjeringen gjør noe enda lurere?

De kan fjerne kravet om beboere som kommer til Norge med grønt coronapass og vaksine i skulderen, skal måtte teste seg.

Her i VG får vi mange henvendelser fra lesere som endelig har fått dratt til sommerhuset i utlandet eller tatt den nødvendige reisen for å besøke familiemedlemmer.

De forteller samtidig om at tusenlappene flyr på PCR-tester og hurtigtester, som må tas også selv om de er vaksinert.

I tillegg blir køene lange og mange beregner flere timer ekstra på blant annet flyplassen.

Det er klart at pandemi er upraktisk. Og vi får ikke fjernet viruset bare ved å fjerne tiltakene.

Men noe risiko må vi tåle.

Nå argumenteres det med at den nye varianten Delta er en fare. Det er avdekket et stort utbrudd i Færder. Og det noe vi må følge med på.

Men FHI virker ikke særlig urolig for varianten.

Og nå har mange fått vaksine.

For fullvaksinerte ser beskyttelsen mot Delta ut til å være like god som for de andre coronavariantene. Tall fra Storbritannia tyder på at den er skyhøy, og mye høyere enn vi kunne forvente for et år siden.

Sjansen for at fullvaksinerte tar med seg varianten hjem, er neppe særlig stor. Og det er enda mindre fare for at de smitter noen andre.

Og da virker dette ganske trygt.

Det blir vanskeligere å se den smittevernfaglige begrunnelsen for å opprettholde en så omfattende testing. Det er tiltakene mot corona som er det unormale. Og derfor må de også fjernes straks det er tilrådelig.