Dette ble bare rot

TILBYR VAKSINE SOM NESTEN INGEN SKAL FÅ: Helseminister Bent Høie. Foto: Helge Mikalsen

Vaksineleveransene er forsinket på nytt. Samtidig virker regjeringens ordning for Janssen-vaksinen poengløs.

Den nedslående nyheten om at Pfizer vil gi oss minst 400 000 færre doser i juli, kom samme uke som det ble klart at en vaksine fra Janssen virker nær umulig å skaffe seg.

Norge har faktisk nok doser Janssen på lager, for å veie opp hele tapet av Pfizer.

Men om du hadde inntrykk av at regjeringen ville la deg få et stikk av denne, så må du nok tenke om igjen.

Det var riktignok det de antydet tidligere i år. Men da helseminister Bent Høie presenterte opplegget onsdag, var nåløyet blitt bitte lite.

Du må ha en vanskelig livssituasjon eller presserende behov for å reise til et land med mye smitte, for å få vaksinen. Ferie holder ikke.

Og det kan være en god grunn til at Norge ikke skal gi folk denne vaksinen, som mellom 20 og 30 amerikanere er blitt alvorlig syke av. En kvinne er død etter å ha fått vaksinen i Belgia.

Tallene er dessverre svært mangelfulle og norske myndigheter vet rett og slett ikke hvor vanlig den alvorlige bivirkningen er.

Legene skal vurdere dette for deg, men i veilederen står det at det ikke finnes nok kunnskap til å gjøre en slik risikovurdering.

Regjeringen har strevet med denne saken lenge.

Etter at FHI rådet dem til å skrote vaksinen, valgte regjeringen likevel å sette ned et nytt ekspertutvalg.

Bakteppet da var at vi lå an til hele tre måneder forsinkelser i vaksinasjonen. Men da utvalget leverte sitt råd, var forsinkelsen redusert til to uker.

Likevel valgte regjeringen å lytte til utvalget som anbefalte å tilby vaksinen utenfor det ordinære programmet. Regjeringen sympatiserte også med argumentene til mindretallet om at folk i større grad kunne vurdere selv om de ville ta denne vaksinen.

Dette gjorde at eksperter ble sinte, og kritiserte regjeringen for å ønske å tilby vaksinen for bredt.

Og da strammet regjeringen til.

Regjeringen ble dratt fra skanse til skanse i et mislykket forsøk på å blidgjøre partene.

Høie og co. har hele veien sagt at i disse spørsmålene er det faglige råd som avgjør. Og kanskje burde de hørt på sine eksperter i FHI som tidlig sa at denne vaksinen ikke bør tilbys.

Regjeringen droppet å lytte akkurat her, og bestilte nye faglige råd fordi de ikke likte de første rådene.

Vaksineforsinkelser er noe man helst vil unngå i valgkampen.

Nå skal vaksinen tilbys kun til noen få, ekspertene sier du ikke bør ta den og helsepersonell sier de ikke vil sette den.

Og vi fikk en forvirrende debatt hvor FHIs Camilla Stoltenberg sier hun frykter folk skal dø av Janssen-vaksinen. Samtidig sier regjeringen at de vil tilby den.

Hva skal folk tro?

Slik som dette er blitt, synes vi det er vanskelig å se poenget med ordningen. Regjeringen hadde en utvei da de fikk sitt siste råd i mai. De kunne enkelt ha droppet det. De valgte å gå videre og endte opp med å gi det norske folk et tilbud som knapt er til hjelp for noen.