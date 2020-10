Leder

Jo, vi må faktisk diskutere nødvendigheten av å bruke 36 milliarder kr på nye regjeringskontorer

Det konservative regjeringspartiet mener det er «nødvendig» å prioritere nye kontorer til seg selv, fremfor – for eksempel – nødvendige utbygginger av vei og jernbane vedtatt i Nasjonal transportplan. Velkommen til Høyre anno 2020.

Hvordan partiets ideologer kom frem til dette får vi vel ikke vite før neste bind av Høyres historie utkommer. Forhåpentlig også med en forklaring på hvorfor Høyre i regjering valgte å trosse UNESCO, FNs organisasjon for ivaretakelse av verdens kulturarv, og sanksjonerte raseringen av Pablo Picassos utsmykning av det norske regjeringskvartalet.

I mellomtiden må vi nøye oss med kommunalminister Nikolai Astrups tilsvar til VGs lederartikkel, der vi stilte spørsmålstegn ved nødvendigheten av å bruke 24 milliarder kr. av skattebetalernes penger på nytt regjeringskvartal. Vi etterlyste også en begrunnelse for utflytting fra velfungerende departementskontorer, og tillot oss å nevne partinestor Kåre Willochs påminnelse om Utenriksdepartementets historiske tilhørighet til Victoria Terrasse.

At vi i tillegg var innom Høyres fortid som garantist for en ansvarlig pengebruk, ble muligens en kamel for mye å svelge unna for Astrup, som kontrer med at VG «bruker uriktige tall, motstridende argumenter og billige påstander.»

Her må vi gi statsråden rett. Vi beklager uriktig tallbruk. For torsdag ble det kjent at det nye regjeringskvartalet likevel ikke vil koste 24 milliarder. En ekstern kvalitetssikring viser at sluttsummen vil passere 36 milliarder kr. Som er 12 milliarder mer.

Interessant nok har Astrup visst om denne «sertifiserte» kostnadssprekken lenge. Kvalitetssikringsrapporten er datert 6. juli, men konklusjon og anbefalinger ble presentert for oppdragsgiverne 8. juni. Det står i forordet, og var altså kjent i god tid før Astrup proklamerte at det var «for sent» å gjøre endringer som for eksempel kunne berget Picasso og Y-blokken.

Kommunalministeren mener våre innsigelser er useriøse, angivelig fordi vi fremmer dem nå. Da må vi få minne om at VG har problematisert kostnader og omfang knyttet til nytt regjeringskvartal helt siden de første monstrøse skissene kom på bordet. Hvis den tidligere digitaliseringsministeren ikke har fått med seg det, tør vi seriøst anbefale Google.

Så har vi aldri ment at de «ansatte i departementene ikke skal ha noe sted å jobbe», slik Astrup skriver i sitt tilsvar. Tvert imot står det i lederen statsråden polemiserer mot at «det er både riktig og viktig at regjeringskvartalet bygges opp igjen». Men ikke for enhver pris. Hvorfor må alle departementer på død og liv samlokaliseres på Hammersborg?

Vårt poeng er at nytt regjeringskvartal kan og bør nedskaleres til et volum og kostnadsnivå som er nødvendig, for igjen å bruke det ordet. 36 milliarder kr. er mye penger, ikke minst i en tid som nå.

Nikolai Astrup må gjerne være uenig i det, og han er velkommen til å utdype Høyres nye syn på bruken av offentlige midler. Helst uten «motstridende argumenter og billige påstander».

Publisert: 19.10.20 kl. 19:03

