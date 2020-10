NY VURDERING: – Prestisjen må legges til side. Stortinget og regjeringen må ta grep og finne alternative løsninger for regjeringens egne bygninger, skriver Venstres Erling Moe. Foto: Tore Kristiansen

Sløseri på regjeringskvartalet

Prislappen på nytt regjeringskvartal beregnes nå til å bli 35 milliarder kroner. Men den endelige prislappen vet vi ikke. Andre og tredje byggetrinn er ikke kostnadsberegnet. Nå er det tid for en time-out. Og deretter starte på nytt.

ERLING MOE, nestleder i Venstres stortingsvalgprogramkomite

Når regjeringen bygger til seg selv må man i hvert fall vise nøysomhet. Det nye regjeringskvartalet er derimot blitt et prestisjeprosjekt, spesielt for Høyre. Kommunalminister Nikolai Astrup karakteriserer alle motforestillinger som useriøse. Og slår fast at spaden skal stikkes i jorda uansett.

Det var den rødgrønne regjeringen ledet av Stoltenberg som bestemte at regjeringspparatet skal samlokaliseres. Dette vedtaket er roten til ondet. Summen på 35 milliarder vi nå er kjent med er dobbelt så mye som en utredning konkluderte med i 2013. Hvis man nå går i gang er det snart «point of no return». Da blir kvartalet bygd uansett om sluttsummen blir 50 milliarder.

Erling Moe. Foto: Cathrine Dillner Hagen

Siden planene ble lagt har vi fått en pandemi, som også bør gi grunn til å revurdere prosjektet. Å samle så mange på ett sted, i åpne landskap, er i seg selv uheldig. I tillegg er digitale arbeidsformer innført i rakettfart. Jeg tipper at når mastodonten i regjeringskvartalet står ferdig er den umoderne. Sikkerhet er brukt som et argument for den valgte løsningen. Det kan fort vise seg at det heller ikke basert på dette argumentet er smart å samle hele regjeringsapparatet samme sted.

Et såpass stort prosjekt stiller krav til Statsbygg. Venstres programkomite går inn for at statlige byggeprosjekter heretter skal bygge på «design to cost», det vil si holde seg innenfor en fastsatt kostnadsramme. Det er det motsatte av å bygge et kvartal der man er noenlunde sikre bare på kostnadene for det første av tre byggetrinn.

Vi går også inn for en nedskalering av store statlige byggeprosjekter på Østlandet. Det er blitt en gigantomani rundt noen slike prosjekter som også kan ramme viktige prosjekter andre steder i landet. Vi har grunn til å frykte for utbygginger av universitet og sykehus rundt i landet hvis regjeringskvartalet om fem-ti år må ha noen ekstra milliarder for ikke å framstå halvferdig.

Prestisjen må legges til side. Stortinget og regjeringen må ta grep og finne alternative løsninger for regjeringens egne bygninger.

