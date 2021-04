Pandemien har bare vart i en brøkdel av studentårene, men har vært avgjørende likevel, skriver Evgenia Taranova (20). Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Student: Stillhet på 8 m2

Hvem skulle tro at denne pandemien ville vise at det dyreste vi eier er lyden av livet.

EVGENIA TARANOVA (20), medisinstudent

To steg til skrivebordet, fire til kjøkkenbenken og seks til baderommet. Stillhet. Plutselig lyd: «Kjekt om dere slår på kamera så slipper vi å se svarte skjermer». Stillhet igjen. Slurk kaffe. Åpne OneNote. Ta på kamera. Smil.

Inn på nyhetskanaler for å sjekke smittesituasjon og oppdatere seg på de stadig nye retningslinjene om smittevern.

Møtes med overskriftene «Ekspertgruppe slår alarm: – Stor bekymring for studiemiljø og psykisk helse», og «3 av 5 studenter føler seg mer ensomme under pandemien». Gammelt nytt.

Slike sterke overskrifter har dessverre begynt å gi mindre inntrykk. Spesielt for oss. De forteller noe vi studenter ikke trenger å lese nyhetene for, fordi vi selv kjenner så godt på det disse overskriftene skriver om.

«De beste årene». «Du er ung bare én gang». Vi har mistet tellingen på hvor ofte disse ordene har rørt ørene våre. Ubehjelpelig. For hvordan skal vi «være ung i de beste årene» omringet av fire vegger?

Pandemien har bare vart i en brøkdel av studentårene, men har vært avgjørende likevel.

Pandemien er avgjørende for de fremtidige leger som har mistet dyrebar praksis og kurs i viktige medisinske ferdigheter. Kan det tas igjen?

Eller vil vi bli stemplet som «corona-leger» og møtt med fordommer?

Og pandemien er avgjørende for alle som opplever at ensomheten kommer bankende på døra til hybelen. For under denne pandemien har vi erfart stillhet. En ny type stillhet. En slik verden hadde aldri opplevd før.

Det er ikke den stillheten man kan høre under vann. Ikke den stillheten man hører i skogen, eller den man hører under eksamen. Det er en stillhet av å sitte i et lite hybelrom, med seng, lite skrivebord, skap og så vidt gulvplass til å snu seg rundt.

Vi gleder oss til stillheten blir erstattet av den lyden vi har savnet.

Av høy musikk ute på byen. Av studenter som vamser inn i auditoriet. Av baristaer som roper «En latte macchiato er klar!». Av foreleser som strever med å få mikrofonen på – og ikke den på Zoom, men den som man holder i hånden.

Vi gleder oss til å høre lyden av livet.

Hvem skulle tro at denne pandemien ville vise at det dyreste vi eier er lyden av livet.