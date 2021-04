Leder

Floyd-rettssaken: Hele verden ser på

En mann holder opp en plakat der han krever rettferdighet for avdøde George Floyd noen dager etter drapet i Minneapolis i mai i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hele verden er vitner i rettssaken mot politimannen som drepte George Floyd i Minneapolis i mai i fjor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

«Hele verden ser på!», skrek Vietnamdemonstrantene i Chicago utenfor Demokratenes landsmøte i 1968, da byens borgermester hadde innkalt Nasjonalgarden for å få dem fjernet, og soldatene gikk til angrep på ubevæpnede hippier og studenter med batonger og tåregass.

Opptøyene var bare en av mange som hjemsøkte verdens storbyer dette urolige året. Mexico City, Paris, Praha opplevde alle at i utgangspunktet fredelige demonstrasjoner ble slått brutalt ned. Men ingen forsto verdien av medienes oppmerksomhet i samme grad som de amerikanske demonstrantene.

De var den første generasjonen i verden som var vokst opp med fjernsyn fra barndommen av. Yippie-bevegelsen som var sentral i markeringene i Chicago gikk til felts mot myndighetene under mottoet: Revolusjonen vil bli kringkastet. Og parolen var at man skulle la seg banke av politi og soldater foran kameraene for i neste omgang å kunne ydmyke myndighetene i verdensopinionen.

les også George Floyd-rettssaken starter: – Vi har sett denne filmen tidligere

For hele verden så, og hele verden ser fortsatt på, USA. Nasjonens lederrolle både som demokratisk supermakt og medieteknologisk foregangskultur gjør at de har hatt vår bortimot fulle oppmerksomhet siden annen verdenskrig. På godt og vondt har de eksponert sine styrker og svakheter, stilt seg laglig til for kritikk og beundring og påvirket hvordan vi løser konflikter og utfordringer i resten av verden også.

les også George Floyds bror til VG: – Jeg vil ha rettferdighet

Denne uken begynte rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin som står tiltalt for forsettlig drap på George Floyd 25. mai i fjor. Hele verden har sett videoene hvor Floyd gjentatte ganger hikster frem at han ikke får puste, mens Chauvin fortsetter å presse kneet mot halsen hans.

Drapet satte en ny rasende energi i Black Life Matters-bevegelsen. Det var demonstrasjoner og opptøyer over hele USA. Og drapet engasjerte mange liberale og ikke minst afrikansk-amerikanske velgere til å gå til urnene i november for å velge Joe Biden med det største antall stemmer som noen gang er avgitt ved et presidentvalg i USA.

Men demonstrasjonene og opptøyene hadde også en motsatt effekt. Den sittende president Trump pekte på Black Life Matters-bevegelsen som en trussel mot liv og eiendom i USA. Og appellerte til mange, særlige hvite amerikaneres behov for lov og orden.

les også George Floyds familie får 27 millioner dollar i erstatning

Det amerikanske rettssystemet har en formidabel utfordring når det gjelder å håndtere denne spesifikke rettssaken. Derek Chauvin har krav på en rettergang hvor alle bevis skal på bordet, ikke bare det man kan registrere på de åtte minuttene og førtiseks sekundene som er fanget på video.

Samtidig har domstolene en lang og uhyggelig historie med å frikjenne hvite politimenn for drap på svarte medborgere. Med nye opptøyer som resultat. Det hviler et enormt ansvar og press over rettssalen i Minneapolis.

Og hele verden ser på. Igjen.