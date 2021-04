Kroppsøving skal selvfølgelig veie like tungt som teoretiske fag, skriver Siri Heimdal Knudsen (16) i dette innlegget. Foto: Privat

«25 under 25»: Vi kan ikke fjerne gymkarakteren!

Vi har karakter i gym fordi det er et fag, ikke en fritime.

SIRI HEIMDAL KNUDSEN (16), leder i Kristiansand Unge Høyre

Onsdag 7. april skrev Magnus Grundstad fra AUF i VG at de vil fjerne gymkarakteren. Dobbelttimen med gym på slutten av tirsdager er ikke det jeg liker best for å være ærlig. Selv om jeg ikke liker gym, vil det slå urettferdig ut om jeg ikke får den karakteren.

Kroppsøving skal selvfølgelig veie like tungt som teoretiske fag. Et av mine svakeste punkt er fotball, noe jeg derimot er god i er norsk. Kompisen min er den beste i klassen i fotball, men ikke så god i norsk.

Om jeg har ekstra utfordringer utenom kondisen, burde jeg heller få en tilpasset gymtime. Akkurat som kompisen min får tilpasset norskundervisning. Argumentet om ferdigheter kunne man brukt i alle fag, ikke bare gym.

Vi har karakter i gym fordi det er et fag, ikke en fritime. Kronikken og argumentasjonen til Grundstad er urimelig.

Gymfaget handler ikke om hvor mange pushups man klarer, eller hvor fort man løper 3000-meter’n. AUF har nok ikke sett på kompetansemålene i gym, for kompetansemålene setter ikke tall på Grundstads kropp.

Som sagt er ikke fotball min beste side. Lagånd, innsats og fairplay derimot gjorde at jeg karret meg opp til en 4er. Den samme kompisen min som er så god i fotball fikk også 4. Ferdighetene hans var der, men ikke innsatsen.

Ringeklokken hos AUF burde kime når de vil fjerne gymkarakteren, men fortsatt kjemper for karakter i nynorsk.

Jeg vet ikke helt hva “kvantifisere”, som Grundstad sier, betyr, men jeg vet at Unge Høyres vil ha verdens beste skole. Verdens beste skole trenger karakter i gym for alle vi elever som trenger et avbrekk i hverdagen og motivasjonen til å vinne fotballkampen.

