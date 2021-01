GODT ARBEID: – Vårt inntrykk er at redningsaksjonen i Gjerdrum var preget av en imponerende innsats blant alle redningsmannskaper og av effektivt og godt lederskap preget av god dømmekraft. Foto: Tore Kristiansen

Etter Gjerdrum: − En imponerende redningsaksjon

Raskatastrofen i Gjerdrum har gjort et dypt inntrykk på de fleste av oss. For oss er det nærliggende også å reflektere over hvilke komplekse utfordringer til lederskap, god dømmekraft og samhandling kriseledelsen står overfor i slike situasjoner.

RUNE GLOMSETH, førsteamanuensis, Politihøgskolen

MAGNE V. AARSET, førsteamanuensis, NTNU

Redningsoperasjonen på Gjerdrum var en av de aller mest krevende og omfattende i Norge på mange år. En rekke aktører samhandlet – som kommune, helse, brannvesen, Forsvaret, Sivilforsvaret, NVE, frivillige organisasjoner og politiet. Vi som har fulgt katastrofen gjennom media får et visst inntrykk av hva som skjer gjennom nyhetsoppdateringer og de regelmessige pressebriefingene som finner sted hver dag. Vi får et visst inntrykk av utfordringer redningsstaben, kommunen og de ulike aktørene står overfor.

Ressursene og de samfunnsmessige redningskapasitetene ser ut til å finne hverandre og fungere på en meget god måte i dette krevende samspillet. Pressebriefene gjennomføres på en imponerende måte både faglig og menneskelig. Ordfører og varaordfører i Gjerdrum står fram og informerer med klokskap, ro og menneskelig medfølelse. Redningsarbeidet ser ut til å være organisert og bli koordinert på en profesjonell og god måte.

En slik redningsoperasjon utfordrer ledere og deres ledelseskompetanse i svært stor grad, kanskje til det ytterste. Ledere på alle nivåer og i alle funksjoner må gjøre fortløpende vurderinger og utvise god dømmekraft, ofte under usikkerhet og tidspress, og med begrenset informasjon. De beslutninger som fattes og de prioriteringer som gjøres har hele tiden stor betydning for redningsarbeidet og hvordan dette lykkes. Men hva er elementene i god dømmekraft? Hva kjennetegner ledere som har god dømmekraft?

Vi tar utgangspunkt i artikkelen «Making Judgment Calls» av Tichy og Bennis (2007). De definerer dømmekraft som en kombinasjon av personlige kvaliteter, relevant kunnskap og erfaring til å gjøre vurderinger og fatte beslutninger. God dømmekraft bidrar ifølge dem til gode valg og relevante beslutninger selv når det er mangel på informasjon, tydelige alternativer eller kjennskap til klare konsekvenser av mulige alternativer.

Andre forskere oppfatter dømmekraft som et tillært instinkt eller magefølelse som noen kombinerer med dyp erfaring og analytiske ferdigheter på et ubevisst nivå som igjen bidrar til å gjenkjenne mønster i situasjoner som andre overser. Et kjerneelement i lederskap.

Likierman (2020) har funnet at ledere med god dømmekraft er aktive lyttere som er i stand til å oppfatte hva mennesker faktisk mener og hva de ønsker å formidle. Denne typen ledere er også gode til å lese og analysere tekst og situasjoner. De kjennetegnes av å være kritiske i sin lesning, være skeptiske til informasjon som ikke gir mening og søkende etter alternative perspektiver, forståelser og argumenter. De prøver aktivt å unngå bekreftelsesfeller og har god kompetanse til å omsette informasjon til forståelse.

Dette hjelper til å oppnå god situasjonsforståelse, se utfordringer og finne løsninger på problemer og situasjoner. Dermed kan de prioritere tid, energi og krefter mot det som er sentralt.

I tillegg viser det seg at ledere som har god dømmekraft har store nettverk. Dersom de mangler kunnskap eller erfaring, bruker de nettverket for å skaffe seg kunnskapen de trenger for å fatte kloke beslutninger.

Ledere med god dømmekraft kjennetegnes også av at de kjenner sine egne følelser og evner i stor grad å utelukke disse fra beslutninger. Endelig er ledere med god dømmekraft godt «jordet» i det praktiske liv og evner å omsette beslutninger til handling.

Rasulykken i Gjerdrum er en tragisk katastrofe for enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Både situasjonen, redningsarbeidets art og kompleksitet setter store krav til god dømmekraft og lederskap. Vårt inntrykk er at redningsaksjonen i Gjerdrum preges av en imponerende innsats blant alle redningsmannskaper og at det utøves effektivt og godt lederskap preget av god dømmekraft.

Men det meste av det som er nevnt over gjelder for den krisehåndtering som utøves. God ledelse og god dømmekraft i forbindelse med uønskede hendelser omfatter imidlertid mer. Det er vanlig å snakke om de tre fasene risiko-, problem- og krisehåndtering. Risikohåndtering utøves i planleggingsfaser hvor man vurderer risikoer og tar beslutninger. I denne situasjon da det ble besluttet å bygge ut dette boligfeltet. Problemhåndtering utøves i form av overvåking og kontroll av det som er besluttet. I denne situasjonen overvåking av forhold i grunnen etter at bygningene var satt opp. Og først etter at ulykken (dessverre) har inntruffet starter krisehåndtering.

De viktigste fasene av disse tre er selvfølgelig risiko- og problemhåndtering. Hva er gjort for å unngå at man skal komme i en slik situasjon at god krisehåndtering skal bli nødvendig? Onsdagens storming av Capitol i Washington DC reiser også spørsmålet om hvilken vurderingsevne som ligger til grunn for at USA er kommet i en slik situasjon – uavhengig av selve krisehåndteringen.

En nærmere studie av redningsarbeidet og det utøvde lederskap, vil trolig være en av mange konsekvenser og en viktig kilde til læring av denne tragiske ulykken.