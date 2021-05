Kommentar

Settes i Kina-sjakk!

Av Leif Welhaven

Idrettspresident Berit Kjøll slo Sven Mollekleiv i presidentkampen i NIF. Nå er de på ulike vis engasjert i hvordan norsk idrett skal forholde seg til sportsvasking. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Idrettspresident Berit Kjøll har vært tafatt internasjonalt. Nå utfordres hun av mannen hun slo på målstreken i kampen om norsk idretts høyeste verv.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Året 2022 ligger an til å bli «annus sportsvasking».

Det er et år med både Qatar-VM og OL i Kina. Mens vi står midt i et intenst ordskifte om førstnevnte, har det vært roligere farvann rundt det som skal skje i perioden 4-20. februar.

Sakene er ikke synonyme. Rundt fotball-VM er det en mer direkte sammenheng mellom tildelingen av sportsarrangementet og de mange ugreie følgene.

Boikottdebatten er relevant uavhengig av både lekene i Beijing, hvor mye Jotun-maling som selges i Doha eller hvem andre som konkurrerer i gulfstaten.

Like fullt handler jo sportsvasking om mye mer enn bare Qatar.

OL i Beijing blir et stadig mer betent tema internasjonalt. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Ikke minst må forhold rundt vinterlekene problematiseres skikkelig i norsk offentlighet, både i og utenfor idretten. Her har det så langt ikke vært mange kritiske innfallsvinkler å spore fra idrettstoppene våre, for å ty til et understatement.

Da norsk skisport innledet et tett samarbeid med kineserne, fikk det følger utover det skitekniske. Det er jo i praksis å finne frem vaskekluten for et regime som gjerne vil at nasjonen skal skinne på snø.

Det samme regimet har ansvaret for hvordan den etniske og religiøse minoriteten uigurer blir behandlet, og det er ikke akkurat noen solskinnshistorie.

les også Presidentkandidat Lewis fikk sparken – nå kan hun bli historisk

Når en hel idrettsverden skal rette blikket mot Beijing til vinteren, bør de samme øynene være lukket overfor menneskerettighetsbrudd?

Temaet vekker gryende internasjonal oppmerksomhet. I USA har flere ledende politikere, nå senest Nancy Pelosi, snakket om en mulig «diplomatisk boikott».

Det betyr at utøvere sendes, men at det markeres ved at andre sentrale personer holdes hjemme.

Hvordan skal Norge forholde seg til dette? Fra politisk hold? Fra idrettsbevelsens ledelse?

Skal NIF-systemet forfekte en «idrett og politikk må holdes adskilt»-linje?

Eller bør vi forvente at Norges idrettsforbund, som også er den nasjonale olympiske komiteen, våger å mene noe om andre forhold enn medaljeambisjoner?

IOC tviholder på et verdensbilde der sport er noe separat fra verden rundt, men slik er jo ikke virkeligheten i dag.

Bør en ny tid åpne for nytt tankesett og tydelig å erkjenne koblingen mellom politikk og sport? Bør kartet og terrenget tilpasses i 2021?

les også Demokratiske land må ta et større ansvar for idrettsfellesskapet

Her dukker det nå opp en interessant kobling mellom flere faktorer. Da Sven Mollekleiv var innstilt til å bli idrettspresident, var en tydelig stemme overfor idrettsledelsen internasjonale problemer en fanesak. Men han ble jo ikke valgt.

Nå har Mollekleiv-utvalget foreslått at fotballen til høsten skal utredes et nytt regelverk (Code of conduct) om hvordan det største særforbundet skal forholde seg til problemstillinger som berører menneskerettigheter.

Dette ønsker utvalget hans at «skal sees i sammenheng med tilsvarende arbeid som NIF gjennomfører».

Her kan vi fort få en test på hva som er vagt og hva som er konkret.

Hvem snakker? Hvem handler?

les også Erna Solberg om VM i Qatar: – Idretten bestemmer og gjør sin egen vurdering

Trolig blir det mulig å sammenligne hvordan ulike miljøer håndterer de forskjellige sakene som er på agendaen.

Snart to år inn i perioden har hun som overraskende beseiret Mollekleiv på Lillehammer – Berit Kjøll – tatt tak i flere viktige spørsmål. Men legitimitetskrisen utaskjærs fremstår som feltet der hun har vært svakest så langt.

I konkrete saker har Kjøll forspilt muligheter til å markere noe tydelig nok, ikke minst har hun fremstått for blek overfor IOC.

Nå forsvinner «utenriksminister» Johann Olav Koss ut av styret, uten at vi så noe særlig til rollen han var tiltenkt (opprinnelig med Mollekleiv på toppen).

les også Fotball-topper: Boikott av Qatar-VM er ikke riktig virkemiddel

Men vi nærmer oss et idrettsting, det første på Kjølls vakt. Der er en internasjonal verdiplattform og en veileder blant temaene som skal opp. Det kan bli interessant å se hvor matnyttig et slikt dokument kan vise seg å bli.

Dersom norsk idrett skal mene noe på den internasjonale arena, trengs mer mot og handlekraft enn vi har sett.

Fotballen skal ta sitt valg hva gjelder Qatar. Men det skal bli interessant å se hvordan idrettspresidenten og andre i NIF-systemet forholder seg til Beijing fremover.

Akkurat nå er Kjøll satt i Kina-sjakk.

Hva blir det neste trekket?