Qatar-debatten: Et slag om nattesøvnen

Av Leif Welhaven

VIRKEMIDDEL: Er dette linjen norsk fotball bør velge i Qatar-saken? Eller bør vi boikotte VM? 20. juni blir saken avgjort. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

3821 døgn etter at Qatar ble tildelt VM i 2022, ble rapporten med undertittelen «tid for handling» overlevert. Nå er det store spørsmålet hva norsk fotball velger å legge i det begrepet.

Det er ingen tvil om at leder Sven Mollekleiv og hans utvalg har gjort en grundig jobb de siste ukene. Uansett om du står for ja, tja eller nei i boikottspørsmålet, er det materiale å hente i rapporten som underbygger standpunktet.

For å låne utvalgets egen terminologi, koker en del av problemstillingen ned til «hva som er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar».

Men spørsmålet bør inneholde mer enn det.

Flertallet mener at svaret ikke er boikott, og uttrykker en frykt for at norsk fotball kan bli satt på sidelinjen.

Blant annet trekkes det frem at det neppe er andre som følger etter om Norge sier nei. Det nevnes også at de siste årene har gitt oss endringer i FIFAs regler, samt fremgang i lovverket rundt arbeidernes kår i Qatar.

Selv om iverksettelsen er så som så, da.

Men handler en boikott om sidelinjen eller førersetet?

Om temaet er et moralsk standpunkt, så dukker spørsmålet opp om hvorvidt det er tid for å sette en tydelig strek i sanden.

Mindretallet i utvalget argumenterer med hva som skal til for å sette ned foten, dersom denne saken ikke er den rette å gjøre nettopp det i.

Det argumentet burde både den ene og den andre tenke et par ganger ekstra over.

Her er det også grunn til å minne om en annen side ved problemstillingens kjerne, som vies mindre oppmerksomhet i teksten, at mesterskapet ble tildelt slik det skjedde.

Partene i norsk fotball er i dag skjønt enige om at Qatar ikke burde fått VM, men spørsmålet er om man gir sportsvasking legitimitet ved å velge å være med.

I en vanskelig sak er det fint å se at det er enighet om en rekke forhold, som oppsummeres i konkrete anbefalinger til hvordan NFF kan være mer på ball fremover.

Men det hele handler i bunn og grunn om hva man er villig til å svelge, og også om at noen valg uansett må tas der de slett ikke foreligger fasit.

Ingen vet sikkert hva som er svaret på hva som er mest effektivt.

Men det er like fullt mye vi vet:

Vi vet at det er over 10 år siden Qatar ble valgt som vert, og med respekt å melde har ikke dialog før til all verden. Så langt.

Fersk fotballhistorie rundt Super League har vist hvilken forandringskraft som ligger latent om det handles, og med en brøkdel av det engasjementet vi så der hadde nok VM-verten vært endret for lengst.

Vi vet også at responsen fra FIFA ikke har vært nevneverdig etter at Norge startet trenden med t-skjortemarkeringer for menneskerettigheter.

Det kan ha sammenheng med at tekstene var så generelle, og ikke nevnte verken FIFA eller Qatar spesifikt, slik at det aldri ble provosert frem at situasjonen ble spisset. Har norsk fotball da vært langt nok fremme i skoene?

Det Mollekleiv-rapporten svært tydelig viser oss, er at det historisk sett har vært en kritikkverdig håndtering, både fra FIFA og NFF. Her er er det gledelig og kanskje litt uventet av utvalget valgte å være såpass tydelig i tonen.

Tidslinjen som er vedlagt i rapporten viser hvor lite som faktisk er gjort.

På det overordnede planet var det ikke like mye som overrasket med Mollekleiv-rapporten, slik utvalget var sammensatt.

At supporternes representanter ville utgjøre en minoritet, var vel strengt tatt som ventet.

Det er verdt å merke seg at to andre medlemmer vil gjøre videre vurderinger opp mot VM, men de har landet på at de er mot boikott.

Her blir det spesielt interessant å følge den siste utviklingen rundt en fremmedarbeider som er forsvunnet, etter at han har skrevet kritisk om forholdene i Qatar.

Det er også verdt å merke seg at det usikkerhet knyttet til både økonomi og mulige sanksjoner ved en eventuell boikott, slik at ikke skremselen vi har hørt i forkant nødvendigvis er presis.

Nå blir det opp til flertallet på fotballtinget å ta et svært viktig valg for norsk fotball. La oss i demokratiets navn håpe at valget blir digitalt, slik at så mange som mulig av de 1750 klubbene får praktisk anledning til å være med.

Da er det til syvende et sist et spørsmål om hva vi vil akseptere.

Om hva som er viktigst, selv om det ene alternativet innebærer mulig fotballspill og det andre det motsatte.

Det store valget handler om hva norsk fotball ønsker å signalisere, selv om lille Norge ikke forandrer verden uansett.

Men det hele blir et slag om nattesøvnen - ut fra hva delegatene mener det er greit å leve med.

Foreløpig vet vi strengt tatt ingenting om hva de som faktisk har makten måtte mene - altså hver enkelt klubb med stemmerett.

20. juni blir vi klokere.