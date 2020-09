Leder

Boris Johnsons sjanseseilas

Foto: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Boris Johnsons overraskende endringsforslag om den inngåtte utmeldingsavtalen med EU senket siste runde av brexitforhandlingene. Tilsidesettelsen av lovverket som Johnson først omtalte som en «teknikalitet», har i løpet av uken vokst til internasjonal vrede.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Storbritannia, som skjenket den demokratiske verden Magna Carta og rettsstatens prinsipper i Habeas corpus, har de siste dager blitt kalt «røverstat». Paralleller er trukket til et Russland som i strid med folkeretten annekterte Krim og et Kina som ensidig har overkjørt avtalen om Hong Kongs uavhengighet.

Når statsminister Johnson vil endre den såkalte Nord-Irland-protokollen i utmeldingsavtalen, angivelig fordi han om sider har forstått hva som står der, kan det sette Langfredagsavtalen og den irske fredsprosessen i spill. Hvordan kan noen stole på Storbritannia etter dette, undret hans forgjenger, Theresa May i parlamentet denne uken.

les også Storbritannia knaker i sammenføyningene: Landskampen

Fra den amerikanske kongressen i vest til Brussel i øst har Johnsons provokasjon gitt gjenklang langt inn i det britiske regjeringspartiet. Splittelsen er så dyp at selv forbundsfeller fra brexit-kampanjen har reist seg sammen med tidligere Tory-statsministre, konservative partiledere og medlemmer av så vel underhuset som overhuset, for å advare mot Johnsons veivalg.

Forargelsen er forståelig. Avtalen Boris Johnson vil omskrive åtte måneder etter den trådte i kraft, er de regler som EU og Storbritannia ble gjensidige enige om etter år med forhandlinger. Johnson felte sin forgjenger Theresa May for å få denne avtalen. Han gikk til valg på den. Han undertegnet den, og loset den gjennom begge kamre i parlamentet. Det var strid om hvert komma for å lande en omforent lovtekst. En ny utmeldingsavtale er ingen «teknikalitet».

les også Truer med å skrote brexitavtalen

Nå har EU gitt den britiske regjeringen frist ut september på å trekke endringsforslaget. Hvis ikke blir det umulig å sluttføre de endelige forhandlingene om Storbritannias forhold til EU når alle overgangsordninger opphører om tre måneder. Det avviser Johnson. Han vil stå ved forsøket på å få proposisjonen vedtatt som britisk lov når underhuset mandag skal behandle saken for andre gang. Etter å ha ekskludert brexitmotstanderne i partigruppen er det teknisk mulig.

Men Johnsons lederstil har dyrket frem nye oppviglere i egne rekker. Det kan også bli krevende for Overhuset å godkjenne en lovendring som bryter med internasjonale avtaler Storbritannia har signert.

les også Året med Boris

Johnson har selv har sagt at han ikke ønsker å bryte med EU uten en avtale, vel vitende om prognosene fra hans eget finansdepartement: Lavere BNP hvert år i 15 år fremover sammenlignet med fortsatt EU-medlemskap.

I beste fall er det taktiske grunner til at Boris Johnson utfordrer fedrelandets rennommé. Men det er en politisk sjanseseilas. I verste fall kan Boris Johnson gå inn i historien som statsministeren som både rev den britiske union i filler og tok rest-England til skifteretten.

(VGs leder, 12.09.2020)

Publisert: 13.09.20 kl. 14:19

Les også