Ved stigende smittetall er «TISK» ikke nok

Dagens covid-19-strategi med testing, isolering, smitteoppsporing og karantene (TISK) må suppleres med andre tiltak lokalt så snart det er tegn til at smitten øker i befolkningen.

GUNNAR KVÅLE, professor emeritus dr. med., Bergen

MADS GILBERT, professor dr.med., Tromsø

DAG SVANÆS, professor dr.philos., Trondheim

Smittenivået i Norge er nå over ti ganger høyere enn for to måneder siden. Dette er langt over ‘rødt nivå’ som i Norge fører til krav om karantene for reisende fra land med så høyt smittenivå.

Økningen i smittenivå ble trolig utløst av regjeringens valg om å åpne grensene 15. juli. Dette åpnet også for import av smitte fra land med 20 ganger høyere smitterisiko enn Norge.

Vi forutsetter at regjeringens mål fortsatt er at smitten skal slås ned og at reproduksjonstallet (R) skal holdes godt under 1 over hele landet. Da kan vi oppnå samme gunstige smittesituasjon som i sommer.

Utviklingen i de nasjonale smittetallene har imidlertid økt kraftig i to store byks gjennom høsten. Først var det mer enn en femdobling fra ‘åpningen’ i juli fram til 10. august. Så holdt smittetallene seg ganske stabile til utgangen av august som resultat av en strategi med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK), kombinert med stadige oppfordringer til at alle må følge smittevernreglene.

Strategien var likevel ikke nok til å stoppe en ny og kraftig oppblomstring, spesielt etter at skoler, universiteter og høyskoler åpnet igjen.

Nå har vi sett nye utbrudd med raskt stigende smittetall i Fredrikstad, Sarpsborg, Bergen og Arendal, i tillegg til en jevn stigning i Oslo - og resten av landet.

Dette viser oss at når smittetrykket er så kraftig som det var i slutten av august (rundt 50 nye tilfeller daglig), er det ikke nok med intens TISK-strategi og fortsatte anmodninger om å følge smittevernreglene.

Utbruddene i Bergen og Oslo kunne vært lettere å slå ned med en ‘føre var’-strategi og raskere innføring av tiltak. Det er viktig å sørge for at alle utbrudd slås helt ned (helst til under fem nye registrerte per 100 000 over 14 dager), også når det oppnås reduksjon i smittetallene. Først da kan vi være sikre på at smitten holdes i sjakk i lange perioder kun med TISK.

Smittesituasjonen i Norge er nå labil og utrygg. Det er fare for ny, negativ utvikling. Eksempler på dette er at smitten sprer seg fra «hotspots» slik det har skjedd i Øygarden og Ullensaker. Det generelle smittenivået i befolkningen er så høyt at dette fort kan skje flere steder.

Verdens helseorganisasjon viser til studier som tyder på at Covid -19 kan spres via luft, ikke bare med dråpesmitte. Funn kan tyde på at én av ti smittede, såkalte superspredere, kan stå for 80 % av smitten. Pensjonistbussen fulgte alle bransjeråd fra helsemyndighetene. Reglene må nå endres basert på ny kunnskap om superspredere og luftbåren smitte.

Et viktig tiltak for å forebygge smitte fra superspredere er å forby større innendørs arrangementer med flere enn fem deltagere privat (i tillegg til dem som bor i samme husstand) og 40 deltakere ved offentlige arrangement, i områder med så høye smittetall som det var i Bergen og som det er i Oslo nå. Slike steder påbys munnbind på offentlige transportmidler, slik Byrådet i Oslo nå klokt har valgt.

Siden flere testes og flest unge har fått påvist smittet i høst, er det færre blant dem som tester positivt som blir alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelse eller dør. Likevel er antall nye sykehusinnleggelser doblet siste måned (29.9 var 24 pasienter innlagt). Smitten har også spredd seg til sykehjem og aldersboliger der flere har dødd.

Nå er det svært viktig å beholde virksomme tiltak lenge nok til at epidemien ikke sprer seg til sårbare grupper slik vi har sett de siste ukene. En ustabil smittesituasjon sammen med fri reisevirksomhet mellom norske nasjonale «hotspots» og deler av Norge med lave, men stigende smittetall, bør kjapt utløse sterkere lokale tiltak for å slå ned epidemien. Slike lokale tiltak må om nødvending raskt også suppleres med kraftigere nasjonale tiltak. Da oppnår vi at smittetallene går ned og nye alvorlige utbrudd unngås. I motsatt fall risikerer vi nye sprangvise økninger i den nasjonale smittesituasjonen.

Vi har alle felles interesse av å hindre ny, ukontrollert spredning!

Oppsummert:

For å holde pandemien under kontroll, må den gjennomsnittlige R for hele landet holdes under 1. Hvis ikke vil pandemien fort nå et nivå som krever svært strenge tiltak for å gjenvinne kontroll, slik det nå er nødvendig i Oslo og andre hovedsteder i Europa.

Fordi R må holdes under 1, er det ulogisk å vente med å slå ned smitten. Jo lenger myndighetene venter, jo dyrere blir kostnadene både for helse og økonomi.

Smitteutviklingen i høst har vist at TISK ikke er tilstrekkelig for å holde R under 1, spesielt når smittenivået er høyt. Klynge-utbrudd må raskt slås ned. Ved tegn til stigende smittetall, må det raskt innføres strengere tiltak for å redusere sannsynligheten for og omfanget av utbrudd. TISK alene er da ikke nok.

Innendørs arrangementer med flere enn fem deltakere privat (i tillegg til dem som bor i samme husstand) og 40 på offentlig arrangement må forbys i perioder med høyt smittepress for å forebygge luftbåren smitte og smitte fra superspredere. Samtidig påbys bruk av munnbind på offentlig transport og i lukkede rom der tilstrekkelig avstand er vanskelig å overholde.

Smittevernregler må baseres på dagens kunnskapsgrunnlag om dråpesmitte, superspredere og luftbåren smitte.

Disse tiltakene, sammen med utstrakt kontroll av importsmitte, er trolig oppskriften på å holde pandemien på et fortsatt meget lavt nivå i Norge fram til vi får en trygg vaksine.

Publisert: 01.10.20 kl. 12:52

