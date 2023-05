Kommentar

Erdogan slår tilbake

VANT FØRSTE RUNDE: President Recep Tayyip Erdogan har styrt Tyrkia i 20 år og ligger godt an til å bli gjenvalgt. Her fra valgvaken i Ankara natt til mandag.

President Recep Tayyip Erdogans bruk av religion og nasjonalisme virker fortsatt. Han er klar favoritt til å vinne finalen i det tyrkiske presidentvalget.

Erdogan gjorde det bedre enn forventet i første valgomgang. Han klarte imidlertid ikke å få over 50 prosent av stemmene som ville ha sikret ham gjenvalg. Det betyr at Erdogan møter opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu til omkamp 28. mai.

Det betyr fordel Erdogan. Det er flere grunner til at Erdogan trolig blir gjenvalgt.

Han fikk flere stemmer enn Kilicdaroglu i søndagens valg. Han har fordelen av å få langt større medieoppmerksomhet enn sin motkandidat. Hvis et flertall av velgerne til en tredje kandidat, Sinan Ogan, stemmer på Erdogan holder det til seier. Ogan fikk over fem prosent av stemmene i første runde, men har ennå ikke gitt sine velgere noen oppfordring.

BRED KOALISJON: Kemal Kilicdaroglu talte på en valgvake i Ankara natt til mandag. Bak ham står representantene for opposisjonsalliansen.

I innspurten av valgkampen trakk Erdogan frem det antivestlige kortet. Han anklaget USAs president Joe Biden for å ha gitt ordre om å velte ham. Han oppfordret tyrkerne til å sende Biden et svar på valgdagen.

Biden har ikke blandet seg inn i den tyrkiske valgkampen. For tre år siden, før han ble valgt til president, tok Biden avstand fra å avsette Erdogan i et kupp. Erdogans motstandere måtte i stedet vinne i valg.

Tidligere har Erdogan angrepet europeiske ledere i harde ordelag foran valg. Det er et glansnummer for Erdogan å piske opp nasjonalistiske følelser. Han lager en fortelling om at han er den som er best skikket til å forsvare tyrkerne mot vestlig innblanding og innflytelse.

FEIRING: President Erdogans tilhengere feiret i Istanbul på valgkvelden.

Valgresultatet tyder på at opposisjonen ikke klarte å utnytte at Tyrkia befinner seg i en økonomisk krise med ekstremt høy inflasjon. Det var også parlamentsvalg på søndag og Erdogans parti og allierte ser ut til å beholde flertallet.

Det var interessant å se hvordan de to kandidatene avsluttet valgkampen før første runde.

Erdogan dro til Hagia Sofia i Istanbul, den store katedralen fra tidlig kristen tid som ble omgjort til moské i det osmanske riket. I 1935 ble Hagia Sofia et museum. Under Erdogan er den igjen blitt en moské. Slik frir presidenten til konservative, religiøse velgere.

DEN TREDJE MANN: Sinan Ogan fikk vel fem prosent av stemmene i presidentvalget. Han har ennå ikke sagt hvem kan vil anbefale velgere å stemme på i andre valgomgang.

Kilicdaroglu oppsøkte Mustafa Kemal Atatürks mausoleum i Ankara, landsfaderen som gjorde det moderne Tyrkia til en sekulær republikk. Han har ført en valgkamp for demokrati, uavhengige institusjoner, økonomisk reform og vestlig forankring.

–Vi kommer absolutt til å vinne i andre runde, sa Kilicdaroglu på valgvaken mandag morgen. Han må overbevise velgerne om at slaget ikke er tapt. At han fortsatt kan vinne til slutt.

Kilicdaroglus store utfordring de kommende dagene er å overbevise velgerne om at hans visjon for Tyrkia er bedre enn det Erdogan står for.Han har, tross alt, klart å hindre Erdogan i å få et rent flertall i første runde. Det er første gang det skjer. Erdogan er kanskje svekket, men han er en formidabel og rutinert politiker som vet hva som må til for å vinne.