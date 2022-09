Kommentar

Den umulige streikekabalen: Gi oss hverdag, please!

HJEMMEKONTOR IGJEN: Om ikke begrepet tidsklemma var relevant fra før, er det interessant hvordan det hele går opp - eller ikke går opp - i streikerammede hjem i disse dager, skriver VGs kommentator i dag. (Illustrasjonsfoto)

Hvor mange foreldre drømmer i sitt stille sinn om tvungen lønnsnemnd jo før, jo heller?

Elevene er selvsagt gruppen som blir mest skadelidende av lærerstreiken.

Unge har et annet forhold til tid enn eldre, og det siste skolebarna trengte nå var enda en periode med inaktivitet og unormalitet.

Men det er faktisk grunn til å tenne et aldri så lite lys for foreldrene der ute, også.

Mammaer og pappaer har vært gjennom en familieorganisering under pandemien som i lange perioder fremstod som multitaskingens ekstremsport.

Deretter ble logistikkbyrden mange steder preget av en unormalt lang sommerferie.

63 sommerdager uten et organisert tilbud til de små var ikke så lett å fylle med mening, i alle fall for dem som ikke selv rant over av oppsparte feriedager.

Og nå har vi ikke engang fått skikkelig høstfarge på bladene før flere og flere skolebarn må holdes hjemme enda mer.

Om ikke begrepet tidsklemma var relevant fra før, er det interessant hvordan det hele går opp - eller ikke går opp - i streikerammede hjem i disse dager.

Skolefloken vil nødvendigvis igjen få ringvirkninger for produktiviteten i arbeidslivet. Mor og far har jo ikke fri selv om barna må være hjemme.

Noen barn får sikkert «gleden» av å erstatte skoledagen med å være med en forelder på kontoret. Det er kanskje spennende et kvarters tid, deretter starter kampen for å få tiden til å gå.

Andre elever får timevis alene hjemme, mens det nok i mange familier blir enda mer hjemmekontor på mor eller far.

Summen av alt dette er unektelig en samfunnskonsekvens å ta på alvor.

Lærerne kjemper for høyere lønn.

Derfor er det ikke så rart om mange foreldrehjerter der ute nå bare trakter etter å få en slutt på streiken, uavhengig av hvem av partene man er mest enige med.

Dette betyr naturligvis ikke at de streikende gjør noe demokratisk galt.

Hjernen vet jo særdeles godt at streikerett en viktig rettighet i et velfungerende samfunn, og lærerne har all rett til å kjempe for høyere lønn. Gode argumenter finnes det også på den siden. Men det spørs hvor lett det er å få sympati hos en gjennomsnittlig småbarnsforelder, som begynner å bli ubeskrivelig lei av mangelen på forutsigbarhet.

Vi er jo alle oss selv nærmest, ikke minst når det tærer på.

Dersom streiken ender i tvungen lønnsnemnd, forutsetter det at myndighetene mener at konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen.

Det er sterke ord og strenge krav.

Tidligere er Norge blitt internasjonalt kritisert for å ha tydd til dette virkemiddelet for tidlig.

Rådet for psykisk helse har allerede vært ute og krevd tvungen lønnsnemnd. Der er argumentasjonen at det aldri har stått dårligere til med den psykiske folkehelsen, ikke minst etter pandemiperioden, som rammet mange unge mennesker hardt.

Men er det nok til at myndighetene bør dra i brekket nå? Om vi til slutt skulle ende med lønnsnemnd denne gangen, vil nok det resultere i nye diskusjoner om streikerettens grenser.

Inntil videre må vi håpe at partene klarer å løse opp i en fastlåst situasjon og komme til en enighet. Først og fremst av hensyn til elevene, men også litt for både familier og arbeidsgivere der ute.

Alt vi trenger er litt vanlig hverdag nå…