MÅ UTDANNE SYKEHJEMSLEGER: – Legene ønsker det, sykehjemsbeboerne fortjener det, og nå håper jeg at politikerne og legeforeningen gjør noe med det, skriver kronikkforfatteren.

Ikke glem sykehjemslegekrisen!

I motsetning til fastlegekrisen, der løsningen er svært sammensatt og kommer til å koste mye penger, er løsningen på sykehjemslegekrisen enkel. Alders- og sykehjemsmedisin må anerkjennes som en egen spesialitet.

INGER-JOHANNE SEGLEN, fagoverlege for sykehjem, spesialist i allmennmedisin

Vi blir stadig flere eldre og demografien legger press på eldreomsorgen, som gjennom den siste tiden har vært i medienes søkelys. Avsløringer i blant annet NRK Brennpunkt om hvordan det står til i norsk eldreomsorg sjokkerer mange.

I denne debatten er det en viktig stemme som er blitt glemt: hvor er sykehjemslegen?

Jeg har kjempet for kvalitet og kompetanse i sykehjem gjennom flere år, blant annet ved å lede «Vestfoldforum for alders- og sykehjemsmedisin», og i min stilling som Fagoverlege for sykehjem.

Sykehjemsleger har en avgjørende rolle i arbeidet med kvalitet og fagmiljø ved norske sykehjem, og dette trenger fagfolk og politikere å anerkjenne.

Da jeg startet i faget for ti år siden var det helt vanlig også i store byer at sykehjemslegen var en fastlege som en gang i uken stakk en tur innom sykehjemmet og så til de sykeste pasientene og skrev ut noen medisiner.

I 2007 ga sosial- og helsedirektoratet ut «Legetjenester i sykehjem – en veileder for kommunene». Her beskrives sykehjemslegens oppgaver inndelt i 3 hovedområder: de individrettede, de institusjonsrettede, og samhandling med andre aktører.

I samme rapport står det: «Ved større sykehjem er det imidlertid påpekt at når legetjenesten deles mellom flere fastleger kan tjenesten bli oppstykket. Dette innebærer dårlig kontinuitet i forholdet til den enkelte pasient og manglende helhet i det medisinskfaglige ansvaret for sykehjemmet. Det er derfor tatt til orde for at det i større grad bør satses på sykehjemsleger som har denne virksomheten som sitt hovederverv».

Antallet sykehjemsleger som kun jobber i sykehjem har heldigvis økt, men veier ikke opp for den store økningen i oppgaver. Også vi opplever effekten av samhandlingsreformen hvor oppgaver som tidligere var lagt på sykehusene er overført til kommunen.

Men den kanskje største forskjellen for sykehjemslegene skjedde i 2017. Det året kom kompetanseforskriften, som hadde som formål å øke kompetansen i sykehjem (og ellers i kommunen/fastlegeordningen) ved å sette som krav at alle som ble ansatt skulle starte spesialisering i allmennmedisin.

I utgangspunktet var tanken god – kompleksiteten i oppgavene økte, pasientene var blitt sykere, nå skulle legene dra på kurs og lære mer! Men var det det som skjedde?

Før 2017 var sykehjemsmedisin et fagfelt hvor leger, som ellers er vant til å jobbe lange vakter til alle døgnets tider, kunne jobbe dagtid 08–16. Det er svært få legestillinger hvor dette er mulig.

Da kompetanseforskriften kom, kunne man få to år som sykehjemslege godkjent i spesialiseringsløpet. I tillegg måtte man være to år på fastlegekontor og ett år i sykehus.

Dette medførte lange permisjoner. De som kom tilbake, kom ikke nødvendigvis tilbake som flinkere sykehjemsleger. Det hjelper ikke sykehjemsbeboeren at legen blir god til å legge inn spiral, sykmelde og følge opp gravide.

Ingen av kravene til hva man skal kunne innenfor allmennmedisin er direkte knyttet til sykehjem, og de fleste blir spesialister i allmennmedisin uten å jobbe på sykehjem.

Alle som har fulgt fastlegekrisen vet – når man ikke får rekruttert, så erstatter man faste leger med vikarer. Disse kan man som hovedregel dele inn i to kategorier: leger som ønsker en høyere lønn, og gjerne reiser lange avstander og tar på seg kortere vikariater for å få dette, og leger som ikke får fast jobb og derfor må ta vikariater.

Denne siste gruppen har økt vesentlig siden 2019 da den nye spesialistforskriften trådte i kraft, og satte krav om LIS1 (tidligere turnustjeneste) for alle leger. Du kan ikke lenger ansettes fast før du har gjennomført LIS1.

Legene har svært lite erfaring, men mange av dem jobber likevel alene på sykehjem. Som følge blir kvaliteten i behandlingen på hele sykehjemmet påvirket, og det oppstår lettere situasjoner som i Brennpunkt-dokumentaren, hvor det blant annet benyttes tvang uten vedtak.

Sykehjemsleger er fagorganisert under allmennmedisin, fordi de per i dag skal bli spesialister i allmennmedisin. Her sitter det ikke en eneste lege som kun jobber i sykehjem, vi er altså ikke representert i vår egen forening.

Det er heller ingen sykehjemsleger i ekspertutvalget som skal se på hvordan krisen i allmennmedisin kan løses.

Jeg ønsker meg at det kartlegges hvem som jobber på sykehjem i Norge. Det sier noe om hvor «uviktige» vi blir vurdert å være, når dette ikke blir gjort. Vi vet hvor mange i Norge som mangler fastlege, men har ingen tall på hvor mange som mangler fast sykehjemslege.

Dessverre tror jeg at andelen sykehjemsbeboer uten fast sykehjemslege er høyere enn andelen hjemmeboende uten fastlege.

I motsetning til fastlegekrisen, der løsningen er svært sammensatt og kommer til å koste mye penger, er løsningen på sykehjemslegekrisen enkel.

I stedet for å tvinge sykehjemslegene ut i fastlegejobber de ikke ønsker (og som i stor grad medfører oppsigelse og overgang til andre jobber), må alders- og sykehjemsmedisin anerkjennes som en egen spesialitet.

Dette vil medføre at legene som jobber på sykehjem må gjennomføre kurs som er relevante for den jobben de gjør, og de vil motta veiledning av mer erfarne leger innenfor samme fagfelt.

Nylig ble både akutt- og mottaksmedisin og rus- og avhengighet godkjent som egne spesialiteter. Det jobber betydelig færre i disse fagene, enn i sykehjem i dag.

I en uoffisiell spørreundersøkelse på Facebook svarer 97 % av sykehjemsleger i store stillinger (75/77) at de ønsker at sykehjemsmedisin skal bli en egen spesialitet.

Legene ønsker det, sykehjemsbeboerne fortjener det, og nå håper jeg at politikerne og legeforeningen gjør noe med det.

