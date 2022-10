ME-debatten: Rett blikket mot ny vitenskap

Forskningsrådgiver ved Haukeland Universitetssykehus Vetle Nordli Syverud skriver at Harald Eia hisset på seg mange ME-pasienter med sitt siste stunt og spør: «hvorfor er motstanden så stor mot psykosomatiske forklaringer på ME?». Men er den det?

NINA E. STEINKOPF, tidligere HMS- og Kvalitetsdirektør, nå ME-syk og skribent

Det er lenge siden denne myten ble tilbakevist. Den britiske psykiateren Simon Wessely forsket på dette på 90-tallet, og fant ikke støtte for stereotypien av ME-syke som perfeksjonister med negative holdninger til psykiatri.

Dersom Skyverud kan vise til forskning som tyder på det motsatte må han gjerne legge frem det.

Skyverud spør også: «Hvorfor er det så galt å diskutere mulige psykologiske årsaker til ME?»

Som jeg sa på Dagsnytt18: Det er ikke det.

Psykologiske årsaker til ME har vært diskutert i 30 år. Problemet er at disse hypotesene fører til at ME-pasienter blir behandlet med metoder som kan gjøre dem sykere. Her er en oversikt med 14 artikler publisert siden 2015 som viser at metodene kan være svært skadelige.

Disse hypotesene fører også til at NAV pålegger ME-pasienter skadelig behandling som betingelse for å få økonomisk støtte. Et av hovedfunnene i Fafo-prosjektet TjenestenogMEg er at tiltak som pålegges ME-syke som søker støtte fra Nav gjør et flertall av pasienter sykere.

For at ME-diagnosen skal kunne stilles er det et krav at psykologiske plager skal være utelukket som årsak til symptomene. Kardinalsymptomet anstrengelsesutløst sykdomsforverring, Post Exertional Malaise (PEM) er objektivt målbart.

I 2015 publiserte amerikanske helsemyndigheter rapporten «Beyond Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome Redefining an Illness».

Institute of Medicine (IOM) hadde satt ned en kommisjon med 16 velrenommerte fagfolk som gikk gjennom nær sagt alt som fantes av forskningsartikler på feltet. 9000 forskningsartikler ble saumfart for å undersøke bevisgrunnlaget for ME/CFS.

Hovedbudskapet i utvalgets rapport er at ME/CFS er en alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom.

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler ikke lenger kognitiv terapi og gradert treningsbehandling som kur for ME. Det gjør heller ikke Belgia, Nederland, Australia eller Finland.

Nå har også Storbritannia gått bort fra å anbefale disse behandlingsmetodene. Årsaken er at de savner evidens og tvert imot kan være skadelige. Etter å ha gjort tilsvarende det amerikanske ekspertpanelet publiserte National Institute for Health and Care Excellence (NICE) nye retningslinjer for ME i 2021.

Den britiske komiteen evaluerte kvaliteten på 236 studieutfall med kognitiv atferdsterapi og gradert treningsterapi som behandling ved ME. Kvaliteten vurderes som lav eller veldig lav på samtlige. Ingen av studiene er av akseptabel kvalitet.

Britiske helsemyndigheter bekrefter at ME er en kompleks, kronisk medisinsk tilstand som påvirker flere kroppssystemer. Kognitive metoder og trening skal ikke benyttes som kurativ behandling.

Påstander om motstand mot psykiske forklaringsmodeller ved ME er stråmannsargumentasjon og i seg selv stigmatiserende. Det blir hevdet at de som er kritiske til stress-teorien – og som påpeker skadene som følge av dertil behandlingsmetoder – tar håpet fra folk som er syke.

Dette er simpel hersketeknikk i forsøk på å kneble motstemmer, og kommer gjerne fra aktører som har egeninteresse i et bestemt syn på sykdommen og som forsøker å skape splid.

Jeg er enig med Syverud at «det viktigste er at ME-pasienter blir tatt på alvor og får god behandling og oppfølging». Det starter med at man legger fra seg fordommer og retter blikket mot ny vitenskap.