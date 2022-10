OMSTRIDT PRINSESSE: – Bør Harald bruke anledningen han har til å ta fra sin egen datter prinsessetittelen. Det håper jeg virkelig ikke skjer, skriver Vebjørn Selbekk.

Det er for drastisk å ta fra Märtha prinsessetittelen

Den uverdige sammenblandingen av kommers, kongefamilie og kvakksalveri truer monarkiets stilling. Men det må finnes andre løsninger enn å frata Kong Haralds datter tittelen som prinsesse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

VEBJØRN SELBEKK, sjefredaktør i avisen Dagen

Alarmen har gått på Slottet. De norske kongelige, i hvert fall de fleste av dem, er fullstendig klar over hvor avhengig de er av folkelig støtte. Og akkurat nå er dette folket lite imponert over hvordan et nåværende og et kommende medlem av den kongelige familie fremtrer i offentligheten.

For tallenes tale er krystallklar. Den nyåndelige businessvirksomheten som prinsesse Märtha og hennes tilkommende sjamanektemann Durek Verrett bedriver, skader helt åpenbart kongehusets omdømme.

Den siste målingen, som Dagbladet har fått utført, viser at oppslutningen om monarkiet er fallende. I en NRK-måling oppgir 17 prosent at de har fått et mer negativt syn på kongehuset den siste tiden, og de aller fleste opplyser at Durek og Märtha er grunnen til endringen.

At flere organisasjoner den siste tiden fjernet prinsessen som sin høye beskytter, er også et sterkt signal om at noe må skje hvis tapt rojal tillit skal kunne gjenvinnes.

Dersom den kommersielle utnyttelsen av sårbare mennesker fortsetter med et medlem av den kongelige familie som ansvarlig, vil kappløpet mot bunnen bare fortsette.

Det store spørsmålet som både Kongen og Kronprinsen tydeligvis baler med akkurat nå, er nøyaktig hva som bør gjøres?

To av de mest aktuelle alternativene som trekkes frem i mediene, er at Märtha mister sin prinsessetittel eller at hun slutter å gjøre oppgaver på vegne av kongehuset.

I InFact-undersøkelsen for Dagbladet mener hele 54 prosent at Märtha bør si fra seg tittelen som prinsesse. Det har hun tidligere avvist, men Grunnloven åpner for at Kongen kan fjerne slike titler også mot tittelinnehaverens ønske.

TIL SKADE: – Den nyåndelige businessvirksomheten som prinsesse Märtha og hennes tilkommende sjamanektemann Durek Verrett bedriver, skader helt åpenbart kongehusets omdømme, mener kronikkforfatteren.

Bør Harald så bruke den anledningen han har til å ta fra sin egen datter prinsessetittelen. Det håper jeg virkelig ikke skjer.

Det var helt greit at hun mistet tittelen «Hennes Kongelige Høyhet» da hun for over 20 år siden tok avgjørelsen om at hun ville satse på sin egen kommersielle virksomhet. Den eleverte posisjonen som akkurat denne tittelen indikerer, er lite kompatibel med daglig jakt på personlig profitt, og ganske særlig på det området Märtha har valgt å tjene pengene sine.

Men med prinsessetittelen er det etter min mening likevel annerledes. Märtha er datter av Norges nåværende konge og søster til den neste. Og hun er faktisk den førstefødte av Kong Haralds barn, født to år før kronprins Haakon.

Hvis lovendringen som åpnet for kvinnelige tronfølgere hadde fått tilbakevirkende kraft, slik den faktisk fikk i Sverige, ville Märtha Louise ha vært den neste til å bestige Norges trone, i stedet for å være nummer fire i arverekkefølgen, etter Haakon og hans barn.

Og så er jo spørsmålet om det i det hele tatt vil hatt så stor konkret betydning om hun mistet prinsessetittelen. For så lenge vi har et monarki i Norge, vil hun fortsette å være datter av Harald V, landets konge fra 1991 til forhåpentligvis en god stund fremover.

Märtha vil bli oppfattet som en prinsesse uansett om den formelle tittelen skulle bli fjernet.

Da er det bedre å se mot det andre alternativet, det som handler om å slutte å representere kongefamilien. Også den muligheten er folket spurt om i en meningsmåling nylig. I den tidligere nevnte gallupen for NRK oppgir 51 prosent at de mener prinsessen bør slutte å ha offisielle oppgaver for kongehuset.

En slik konklusjon kunne ha vært god. Hovedproblemet kan dermed bli løst uten å gjøre noe så drastisk som å ta fra Märtha en tittel hun er født til.

INGEN REPRESENTASJON: – Hovedproblemet kan løses uten å gjøre noe så drastisk som å ta fra Märtha en tittel hun er født til, mener Vebjørn Selbekk.

For med et slikt utfall ville man fått etablert et klart skille mellom det kvakksalveriet som prinsessen og hennes forlovede er engasjert i og den nasjonsbyggende aktiviteten som kongehuset driver. Slik det er nå utfører Märtha offisielle plikter for Norges viktigste familie samtidig som hun forbindes med en type aktivitet som størstedelen av landets befolkning tar avstand fra.

Sånn kan det åpenbart ikke fortsette.

Et mulig tredje alternativ kunne vært at prinsessen og sjamanen hadde besinnet seg i respekt for førstnevntes far og bror og for den helt spesielle oppgaven familien hennes har. Det virker dessverre mindre sannsynlig.

Å legge bånd på seg av ærbødighet for noe som er større enn en selv, er ikke lett. Heller ikke for en sjaman som sier han kan snu atomer.