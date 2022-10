Leder

Nei til stipendkutt, ja til skolepenger

STUDENTØKONOMI: Regjeringen bør ikke kutte i stipendedekningen for norske studenter i utlandet. Men skolepenge-praksisen i Norden kan godt samkjøres.

Budsjettforslaget om å redusere stipenddekningen for norske utenlandsstudenter bør skrinlegges. Kuttet vil bety at færre ungdommer fra husholdninger med vanlige inntekter får anledning til å studere ved læresteder i utlandet.

Det harmonerer dårlig med Støre-regjeringens mantra om at det nå er vanlig folks tur. Budsjettkutt som betyr at barn i høyinntektsfamilier blir de eneste som har råd til å ta høyere utdanning utenfor Norge, er å underbygge forskjeller – ikke å utligne ulikheter.

Den foreslåtte reduksjonen av stipendandelen til skolepenger fra 70 til 40 prosent, gjør det ikke umulig for nordmenn å ta en mastergrad i USA. Eller studere økonomisk historie i Paris, slik Jonas Gahr Støre selv har gjort.

Men det vil bli forbeholdt en økonomisk elite å sende sine barn på denne type utdanningsinstitusjoner.

Vi risikerer å få et klasseskille mellom de som har råd til å søke høyere utdanning ved for eksempel et amerikansk prestisjeuniversitet, og de som ikke har det.

Som statsministeren antakelig vil vite av egen erfaring, er det ikke nødvendigvis kvaliteten på undervisningen som gjør det ekstra utbytterikt å studere i utaskjærs.

Selv om enkelte utenlandske læresteder har inntatt særegne posisjoner som gjør dem spesielt attraktive for spesialisering, er det høy standard, også i internasjonal målestokk, på mange norske undervisningsinstitusjoner.

Men studiesteder i utlandet gir en tilleggsdimensjon som et norsk universitet ikke kan varte opp med: Anledningen til å se og forstå verden fra et annet perspektiv – herunder muligheten til å se Norge utenfra.

I et polarisert og stadig mer fragmentert verdensbilde burde dette være noe en norsk regjering la til rette for, ikke motarbeidet.

Når det gjelder forslaget om at utenlandske studenter skal begynne å betale skolepenger for å studere i Norge, mener vi imidlertid at tiden er inne for å harmonisere norsk praksis med gjeldende ordninger i våre naboland. Både Sverige, Danmark og Finland har innført en slik studieavgift.

Norge har som omtrent eneste land i verden tilbudt gratis studieplass til alle, og har sidestilt utenlandske søkere med norske.

En regulert studieavgift for studenter fra land utenom EU/EØS og Sveits vil nødvendigvis medføre at det kommer færre søknader utenfra. Siden utenlandske studenter har fortrinn ved tildeling av studentboliger, kan dette også gjøre det noe enklere for norske studenter på samme boligmarked.

Det bør ikke være et mål i seg selv at det skal komme færre utenlandske studenter til Norge.

Men i strammere tider, som de vi nå er inne i, synes det ikke urimelig å behandle utenlandske studenter i Norge på samme måte som det norske studenter i utlandet opplever.

Nordmenn som vil ta sin utdanning utenfor Norge må også betale studieavgift og prioriteres i liten grad på studentboligmarkedet.

Studieavgiften bør avgrenses til å gjelde dem som velger å ta hele utdannelsen i Norge.

På denne måte kan utvekslingsstudenter skjermes, slik også norske studenter på tidsbegrensede utvekslingsavtaler i utlandet ofte kan ta deler av studieløpet gratis.

