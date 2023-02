TRADISJONSMAT: – Jeg tror nordmenn har et visst mindreverdighetskompleks når det kommer til norsk mat og norske mat-tradisjoner, skriver kronikkforfatteren.

Nordmenn må få troen på norsk mat!

Norge fortjener ikke å bli kåret til verdens verste mat-land.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

LORELOU DESJARDINS, jurist, forfatter og samfunnsdebattant

Norge har verdens verste matkultur, ifølge TasteAtlas. Sidens 140.000 medlemmer har stemt for over 16.000 retter fra hele verden – fra best til verst. Av 95 land kom Norge på sisteplass. Den beste maten er den italienske, skal vi tro de som stemte.

Det finnes en artikkel på TasteAtlas om Norges verste retter. Den verste av alle ifølge websiden, er lutefisk, samt fiskeboller, kransekaker og fårikål. Det er også en artikkel om de beste norske rettene, og der finner vi lompe (!) som den beste, fulgt av lefse og lapskaus.

Jeg er mildt sagt sjokkert over det resultatet!

Jeg syns absolutt ikke at lompe fortjener å bli kåret til den beste norske «retten». Av dem alle! Selv hadde jeg stemt på skreimølje som den aller beste norsk retten. Smalahove er rart å spise fordi man jo spiser fra et hode, men den har i det minste mye smak. Men lefse eller lapskaus? Kom igjen.

Når man snakker om Norges verste retter, jeg kan godt forstå at lutefisk og raspeballer er litt kjedelige sammenlignet med indisk eller italiensk mat. Men fårikål er kjempegodt! At den skal utropes til en av de verste rettene blant tusenvis av retter er ubegripelig.

Har de som stemmer faktisk smakt på rettene de stemmer på?

DET NESTE STORE: Når får vi høre denne setningen i en amerikansk film: «La oss dra til det nye fancy norske restauranten som åpnet ved Central Park. Jeg har hørt at de har kjempegod lapskaus!»

Norsk mat er muligens lite kjent internasjonalt. Aldri hører vi i en amerikansk film eller serie at en gjeng med venner snakker omtrent sånn: «Skal vi spise sushi, eller thaimat i kveld? Nei! La oss dra til det nye fancy norske restauranten som åpnet ved Central Park. Jeg har hørt at de har kjempegod lapskaus!»

Jeg føler noen ganger at norsk mat er dårlig kjent også i Norge. Du som er norsk, foretrekker du på fredagskveldene å spise taco eller sodd?

Jeg tror nordmenn har et visst mindreverdighetskompleks når det kommer til norsk mat og norske mat-tradisjoner. Siden den kommer fra husmannskost, med enkle råvarer, er det sett på som mindre spennende enn internasjonal mat. Eller kanskje nordmenn med sans for sushi og pizza vil vise at de er internasjonalt anlagt? Jeg vet ikke.

Men det jeg vet, er at Norge har fantastiske råvarer som dyrkes her, som for eksempel jordskokk, ramsløk, gulrot, kål, rødbete, samt, selvsagt, mye forskjellig og velsmakende fisk. Jeg er egentlig enig at noen av de gammeldagse rettene kunne vris i moderne retning for å bli litt mer spennende, men alt vi trenger for å utvikle den norske matkulturen er der: Smak og kjærlighet for det som vokser i jorden.

STJERNEKOKKER: Norge er landet som oftest vinner «verdensmesterskapet» Bocuse d’Or i Lyon. – Men nordmenn må også få troen på sin egen matkultur, skriver Lorelou Desjardins.

Ok, jeg kan godt skjønne at Norge er blant de siste på listen. Men da må alle andre skandinaviske matkulturer være der nede med oss. Islandsk mat rankes som nummer 91, svensk nummer 62, men den største overraskelsen er at dansk mat er nummer 35! Rett etter thaimat. Hva i alle dager har skjedd her?

Hvordan kan et folk som spiser pølser, sild og smørrebrød, akkurat som nordmenn, havne på nummer 35, mens Norge havner på nummer 95? Ja da de har restauranten Noma i København, med sine tre Michelin-stjerner. Norge har 14 restauranter med Michelin-stjerner, og 17 stjerner totalt. Norge er landet i verden som oftest vinner Bocuse d’Or.

Uansett er TasteAtlas basert på hverdagsmat, ikke på «fine dining», som de skrev til meg da jeg spurte dem hvordan de valgte rettene.

Det er sikkert mange som kommer til Danmark som turister, og dermed faller for det eksotiske smørrebrødet, eller for den røde pølsen man spiser rett fra kiosken i gaten. Egentlig er nok Danmark bare flinkere til å markedsføre sin egen matkultur enn vi er i Norge. Det betyr ikke at de har bedre mat. Det er iallfall min erfaring etter å ha bodd i Danmark i ett år.

Norge har klart å markedsføre én spesifikk råvare, og den fikk mange stemmer fra TasteAtlas’ medlemmer. Det er selvfølgelig laks. Egentlig syns jeg ikke at laks er den beste fisken å spise i Norge. Torskevarianten skrei, som ikke engang er på TasteAtlas sin liste, er etter min mening tusen ganger bedre å spise enn laks.

Jeg vil nok ikke påstå at fiskeboller er noe vi bør eksportere til verden som en spennende og smakfull rett. Men med en moderne vri er det mye av det som lages av tradisjonsmat i Norge som kan eksporteres.

Men da må nordmenn også få troen på sin egen matkultur. For ingen andre kommer til å løfte den opp og frem.