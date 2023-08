Kommentar

Jonas uten land

Hans Petter Sjøli Debattansvarlig og kommentator i VG. Utdannet historiker. Skriver hovedsakelig om norsk og nordisk politikk, men også om litteratur og musikk.

Valget i september kan bli en katastrofe for Arbeiderpartiet. Statsminister Støre vil få det meste av skylden.

«I was feeling like a stranger in a strange land», hviskesang The Band-legenden Robbie Robertson som døde tidligere denne uken, 80 år gammel.

Det er rart hvordan hjernen kobler helt ulike saker og historier sammen, men da jeg satt ringside og observerte statsminister Jonas Gahr Støre under VGTVs store valgsending på onsdag, rant tekstlinjen fra Robertsons 80-tallshit «Somewhere Down The Crazy River» meg i hu.

Støre er noe av en gåte. Han er utvilsomt en av våre aller dyktigste politikere – velformulert, seriøs, erfaren, ansvarlig og slettes ikke sjarmløs.

Men han «connecter» ikke, som det heter på influencer-norsk. Han er, satt helt på spissen, som en fremmed i et merkelig land han ikke helt forstår.

For nå som kommune- og fylkestingsvalget virkelig nærmer seg, er Støres parti historisk sett helt på felgen. Ap risikerer i verste fall å miste makten i alle landets storbyer, også i byer som har vært bunnsolide Ap-bastioner i manns minne.

Årets lokalvalg er som vanlig mer enn et lokalvalg. Det er også en slags folkeavstemning over regjeringen Støres første to år ved makten, ikke minst i byene, der velgerne trolig påvirkes mer av rikspolitikkens vinder enn i mindre kommuner, der andre logikker råder, og sakene er mer uttalt lokale.

Arbeiderpartiet går etter alle solemerker mot et katastrofalt valg. De første målingene etter sommeren er like nedslående som de siste før ferien. Ap er på Støres vakt redusert til et mellomstort parti, mens Erna Solberg og Høyre har overtatt ørne-rollen i norsk politikk.

Ap-folk landet over kan klage så mye de vil på den beskrivelsen, men faktum er at partiet – Selveste Arbeiderpartiet – må se langt etter å være den naturlige hegemonen hegemonenhttps://snl.no/hegemoni i norsk politikk, slik vi har vært vant til i moderne tid. I Oslo er de på de siste gallupene mindre enn SV.

Det er knapt begripelig.

Da Ap for snaue to år siden endelig kunne rykke inn i regjeringskontorene etter åtte år i Solbergs liberalkonservative skygge, var det en selvsikker gjeng som skred til verket. De var overbevist om at folk hungret etter en mer venstreorientert kurs, og at bare Ap fikk levert politikk, så ville velgerne atter vende hjem igjen.

Det har ikke gått helt etter planen, forsiktig sagt. Støre-regjeringen har måttet håndtere den ene krisen etter den andre, både eksterne og interne. Resultatet er historisk upopularitet.

Selv insisterer kildene jeg prater med at regjeringen leverer masse god politikk og at samarbeidsklimaet internt er mye bedre enn hva man skulle tro.

Men det hjelper så lite å være fornøyd med egen innsats hvis arbeidsgiveren – oss velgere – ikke deler virkelighetsforståelsen.

«It’s the economy, stupid», het det om det å vinne eller tape valg i USA, før man med Trump-fenomenet fikk kultur- og identitetskrigen rett i fleisen. Men det er jo utvilsomt noe i det fortsatt. Det er vanskelig å bli en noenlunde elsket statsleder når dyrtiden rår og folk opplever at de materielle betingelsene i hverdagen blir mer krevende, ikke mindre.

UDYNAMISK DUO? Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Men regjeringens trøbbel skyldes mer enn trasige konjunkturer. Den har holdt på i snart to lange, politiske år, men klarer ikke å vekke entusiasme, heller ikke i særlig grad blant sine egne. Det er lite heftighet og begeistring å spore rundt om i landet for det som leveres fra de indre gemakker i hovedstaden.

Ap er ikke til å kjenne igjen i partnerskap med Sp, og selv om Trygve Slagsvold Vedum i ukens partilederdebatt viste glimt av gammel gladstorhet, er det også noe med Sp som ikke er helt i vater.

Sp gjør Ap mer introverte og defensive, og Ap gjør Sp mer ansvarlige og systemiske. Og på yttersiden av de to står både SV og Rødt – to partier som Ap før i verden pleide å spise som drops – rake i ryggen, og presser på for sine løsninger.

SV begikk en taktisk genistrek da de tasset ut og vekk fra Hurdalsjøen hotell, og har fra Stortinget stor innvirkning på regjeringens politikk – mer enn det partiets størrelse skulle tilsi.

Slik opprører mange sosialdemokratisk anlagte velgere som får schlatters av ideologiske venstresideløsninger som kanskje gir mening på kartet, men som skaper unødige sår i terrenget.

Verst for Ap er at partiet har mistet troverdighet i den økonomiske politikken. De har lagt seg ut med tunge aktører i næringslivet, og det er ikke motstandere man ønsker å ha.

Vi kan både le og irritere oss over skatteflyktningene til Sveits, men det er et sykdomstegn for et samarbeidssamfunn som det norske at entreprenører rømmer landet heller enn å spille konstruktivt på lag med den politiske makten.

NÆRE BÅND: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Jonas Gahr Støre.

På Støres vakt har LO fått større innflytelse – et LO som fremstår mer aktivistisk og konfronterende enn på lenge. Også et radikalt og prinsippstyrt AUF har fått mer å si, virker det som. Det kler ikke et Ap som siden Gros tid har hatt virkemiddelpragmatisme som styringsprinsipp.

Enklere blir det ikke av at Støre hopper etter ikke bare én, men to Wirkolaer. I motsetning til Jens Stoltenbergs energiske pågangsmot og Erna Solbergs besynderlige ro og beherskelse – som ga dem begge betydelig statsministerpatina – er Støres mer tilbaketrukne stil vanskelig å bli helt klok på.

Ofte virker han ubestemt og slørete, og når han først skjærer gjennom, som i den kontroversielle Melkøya-saken denne uken, så sliter han med timingen. Det blir liksom aldri planketreff.

Det kan både skyldes dårlige rådgivere og en statsminister som aldri helt har vært dus med at policy og politics ofte er to forskjellige øvelser. Det hjelper ikke å ha rett når man ikke får rett.

Det skal heller ikke stikkes under en stol at Støre får mye heslig hets i den vide sosialmediale offentligheten, og mer enn andre. Hver gang vi skriver noe som kan tolkes positivt om ham og regjeringen, ramler det inn med meldinger av typen «forsvarer du landets mest forhatte person?».

Og lett er det sannelig ikke for Ap, når de samme som skjeller ut Støre for å være rik og eliteutdannet, skjeller ut hans potensielle etterfølger Tonje Brenna for ikke å ha akademisk utdanning.

Uansett, om ikke Aps bevingede valgkampmaskineri lykkes med en siste liten-snuoperasjon, og valget 11. september går så historisk dårlig som målingene tyder på, er det uunngåelig at diskusjonen om Støres videre partilederposisjon kommer opp på ny.

Det er mulig at landets statsminister gruer seg bitte litt til de neste ukene.